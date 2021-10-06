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«Синяя Борода» английской истории: Как Генрих VIII избавлялся от своих жен


«Синяя Борода» английской истории: Как Генрих VIII избавлялся от своих жен

Генриха XVIII называют самым известным королем Англии. Правда, популярность ему принесли не военные подвиги или прогрессивные реформы, а разрыв с папством и своеобразное отношение к браку. Монарх был женат 6 раз. Судьбу его жен английские школьники заучивают с помощью считалочки: «развёлся - казнил - умерла - развёлся - казнил - пережила». Этот король никогда не отказывал себе в удовольствии «жениться по любви» и жил только по собственным правилам.

Надо отметить, что молодой Генрих – высокий рыжеволосый красавец, увлекающийся физическими упражнениями, в особенности стрельбой из лука, был действительно покорителем женских сердец. Он стал королем в 1509 году, в 17 лет унаследовав трон после рано скончавшегося старшего брата. Но вместе с троном ему пришлось, как говорилось в одном прекрасном мультфильме, «женится на его старой жене» Екатерине Арагонской. Правда, для этого девушка дала официальную клятву, что она, несмотря на замужество, оставалась девственницей – только так удалось получить согласие на этот брак у главы католической церкви.
Молодая Екатерина Арагонская и Генрих VIII в молодости, в год вступления на престол

Молодая Екатерина Арагонская и Генрих VIII в молодости, в год вступления на престол

Первая жена «продержалась» дольше всех. Супруги прожили вместе около 15 лет, после чего брак по сути превратился в фикцию, но формально продлился еще 10 лет.
Главной проблемой, как и во многих монарших семьях, стал вопрос рождения наследника. У Екатерины за эти годы родились несколько детей, но все младенцы умирали. Выжила лишь одна дочь Мария, однако король не мог даже мысли допустить о передаче трона женщине. Назревал династический кризис, а вместе с тем и расцветала новая любовь короля. Нет, конечно, он и раньше не отказывал себе в удовольствиях и постоянно имел любовниц. Одного сына от такой связи Генрих даже признал, однако с Анной Болейн все было по-другому.
Анна Болейн, портрет работы неизвестного художника, ок. 1533—1536 гг.

Анна Болейн, портрет работы неизвестного художника, ок. 1533—1536 гг.

Анна приходилась младшей сестрой бывшей королевской любовнице Марии Болейн. Вероятно, ее несчастливая судьба подвела Анну к мысли о том, как можно заинтересовать короля надолго. Она просто отказалась вступать с ним в греховную связь. Вероятно, для высокородного соблазнителя это было в новинку, поэтому девушка действительно очень крепко привязала к себе мысли и чувства Генриха VIII. Ради нее он начал процедуру развода, что по тем временам, конечно, было практически невозможно. Формальный повод для него был выбран с истинно королевским пренебрежением. Английский монарх заявил, что брак с бывшей женой брата должен считаться недействительным, так как он не может жениться на своей сестре. Папа Климент VII, однако, не забыл, как его предшественнику 20 лет назад доказывали обратное, и аннулировать этот союз отказался.

Однако такое упорство дорого обошлось римской католической церкви. В результате, с поддержкой парламента, церковь Англии отделилась от папского престола, и новый Архиепископ Кентерберийский сделал все, что было нужно влюбленному королю – признал бывший брак недействительным и благословил новый. Так Анна Болейн стала второй женой Генриха VIII и началось создание англиканской церкви. Новую супругу короновали в 1533 году, и в этом же году она родила королю долгожданного ребенка… который снова оказался девочкой. Кстати, именно этот отпрыск стал в дальнейшем знаменитой королевой-девой Елизаветой I. Последующие дети у Анны рождались мертвыми, и над ней стали сгущаться тучи королевского недовольства. По некоторым данным, последний ребенок к тому же родился уродом, после чего королеву обвинили в колдовстве и измене. Она закончила свою жизнь на плахе в 1536 году. В память об этой странной и трагической любви нам осталась красивейшая баллада Greensleeves (Зелёные рукава). По легенде, ее сочинил для Анны Болейн сам Генрих VIII (кроме физических упражнений король увлекался и изящными искусствами). Несмотря на то, что прямых подтверждений высокого авторства нет, песня несомненно была написана при английском дворе именно в этот период времени

Следующей женой Генриха VIII стала бывшая фрейлина Анны Болейн Джейн Сеймур. Ей, наконец-то удалось родить королю жизнеспособного наследника мужского пола. Правда, сама она не пережила родов.
Джейн Сеймур, портрет работы Ганса Гольбейна (младшего)

Джейн Сеймур, портрет работы Ганса Гольбейна (младшего)

В дальнейшей истории жизни кровавого короля современные психологи находят признаки нескольких психических заболеваний. Его одолевали паранойя, ослабление умственных способностей и эмоциональная нестабильность. Все это выливалось для подданных в настоящий кошмар. Считается, что этот монарх за время своего правления предал смерти больше людей, чем кто-бы то ни было до него или после. Ухудшение здоровья, которое пришло на смену физическому совершенству, также не добавляли стареющему королю хорошего настроения. Он повредил ногу на охоте, и рана, вероятно из-за инфекции, стала незаживающей гниющей язвой. Совершенно дикий пищевой рацион (Генрих почему-то ел практически одно только жирное мясо) и неподвижность стали причиной подагры и страшного ожирения. К концу жизни при росте около 185 см он весил 180 кг. Все это привело к тому, что умер Генрих VIII в возрасте 55 лет, находясь в ужасающем состоянии. Однако за последние 10 лет своей жизни он еще успел трижды жениться.

Решив, что ему все-таки необходима достойная супруга, английский король начал слать гонцов в разные страны. Однако монархи с понятным сомнением относились к этому лестному предложению. Невеста нашлась в конце концов в Германии. Анна Клевская была дочерью одного из немецких герцогов. Ее портрет кисти Ганса Гольдбейна очень приглянулся Генриху, однако оригинал совершенно разочаровал. И хотя брак был заключен в 1540 году, уже через пол года король его просто отменил (со временем он все проще относился к подобным процедурам). На этот раз Генрих заявил, что не может быть супругом ранее помолвленной женщины и брачных отношений он с ней не начинал. Можно сказать, что Анне Клевской повезло больше, чем другим женам, так как она осталась в Англии в качестве «сестры короля». Головы в данном случае лишился первый советник Генриха Томас Кромвель, который подсунул королю столь непривлекательную супругу.
Анна Клевская, портрет работы Ганса Гольбейна (младшего)

Анна Клевская, портрет работы Ганса Гольбейна (младшего)

 

А король все еще хотел любви. Теперь он нашел ее в кузине Анны Болейн Екатерине Говард. Почти 30- летняя разница в возрасте, конечно, не была преградой, и на два года молодая женщина стала королевой. Ее погубили связи на стороне. Выяснилось, что она имела любовников и до брака, и после… Ее жизнь также закончилась на плахе в Тауэре.
Екатерина Говард

Екатерина Говард

 

Последняя жена, пережившая беспокойного короля, отличалась рассудительностью и спокойным характером. Вероятно, все-таки можно сказать, что Генрих VIII нашел наконец женщину своей мечты, так как этот его брак можно считать вполне удачным. Екатерине Парр было на тот момент уже больше 30 лет, и она сама пережила двух мужей. Новая королева действительно старалась создать хорошие семейные отношения. Она постепенно завоевала доверие его детей и оказывала внимание болеющему королю. Несмотря на это, она, возможно, тоже стала бы жертвой дворцовых интриг и развивающейся паранойи Генриха. Известно, что она несколько раз практически была на краю гибели. Однако смерть Генриха VIII положила конец этой безумной гонке.
Екатерина Парр и Генрих VIII

Екатерина Парр и Генрих VIII

 

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«Синяя Борода» английской истории: Как Генрих VIII избавлялся от своих жен

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«Синяя Борода» английской истории: Как Генрих VIII избавлялся от своих женПодписаться на мой Instagram
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