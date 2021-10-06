«Синяя Борода» английской истории: Как Генрих VIII избавлялся от своих жен

Генриха XVIII называют самым известным королем Англии. Правда, популярность ему принесли не военные подвиги или прогрессивные реформы, а разрыв с папством и своеобразное отношение к браку. Монарх был женат 6 раз. Судьбу его жен английские школьники заучивают с помощью считалочки: «развёлся - казнил - умерла - развёлся - казнил - пережила». Этот король никогда не отказывал себе в удовольствии «жениться по любви» и жил только по собственным правилам.
Надо отметить, что молодой Генрих – высокий рыжеволосый красавец, увлекающийся физическими упражнениями, в особенности стрельбой из лука, был действительно покорителем женских сердец. Он стал королем в 1509 году, в 17 лет унаследовав трон после рано скончавшегося старшего брата. Но вместе с троном ему пришлось, как говорилось в одном прекрасном мультфильме, «женится на его старой жене» Екатерине Арагонской. Правда, для этого девушка дала официальную клятву, что она, несмотря на замужество, оставалась девственницей – только так удалось получить согласие на этот брак у главы католической церкви.
Молодая Екатерина Арагонская и Генрих VIII в молодости, в год вступления на престол
Первая жена «продержалась» дольше всех. Супруги прожили вместе около 15 лет, после чего брак по сути превратился в фикцию, но формально продлился еще 10 лет. Главной проблемой, как и во многих монарших семьях, стал вопрос рождения наследника. У Екатерины за эти годы родились несколько детей, но все младенцы умирали. Выжила лишь одна дочь Мария, однако король не мог даже мысли допустить о передаче трона женщине. Назревал династический кризис, а вместе с тем и расцветала новая любовь короля. Нет, конечно, он и раньше не отказывал себе в удовольствиях и постоянно имел любовниц. Одного сына от такой связи Генрих даже признал, однако с Анной Болейн все было по-другому.
Анна Болейн, портрет работы неизвестного художника, ок. 1533—1536 гг.
Анна приходилась младшей сестрой бывшей королевской любовнице Марии Болейн. Вероятно, ее несчастливая судьба подвела Анну к мысли о том, как можно заинтересовать короля надолго. Она просто отказалась вступать с ним в греховную связь. Вероятно, для высокородного соблазнителя это было в новинку, поэтому девушка действительно очень крепко привязала к себе мысли и чувства Генриха VIII. Ради нее он начал процедуру развода, что по тем временам, конечно, было практически невозможно. Формальный повод для него был выбран с истинно королевским пренебрежением. Английский монарх заявил, что брак с бывшей женой брата должен считаться недействительным, так как он не может жениться на своей сестре. Папа Климент VII, однако, не забыл, как его предшественнику 20 лет назад доказывали обратное, и аннулировать этот союз отказался.
Однако такое упорство дорого обошлось римской католической церкви. В результате, с поддержкой парламента, церковь Англии отделилась от папского престола, и новый Архиепископ Кентерберийский сделал все, что было нужно влюбленному королю – признал бывший брак недействительным и благословил новый. Так Анна Болейн стала второй женой Генриха VIII и началось создание англиканской церкви. Новую супругу короновали в 1533 году, и в этом же году она родила королю долгожданного ребенка… который снова оказался девочкой. Кстати, именно этот отпрыск стал в дальнейшем знаменитой королевой-девой Елизаветой I. Последующие дети у Анны рождались мертвыми, и над ней стали сгущаться тучи королевского недовольства. По некоторым данным, последний ребенок к тому же родился уродом, после чего королеву обвинили в колдовстве и измене. Она закончила свою жизнь на плахе в 1536 году. В память об этой странной и трагической любви нам осталась красивейшая баллада Greensleeves (Зелёные рукава). По легенде, ее сочинил для Анны Болейн сам Генрих VIII (кроме физических упражнений король увлекался и изящными искусствами). Несмотря на то, что прямых подтверждений высокого авторства нет, песня несомненно была написана при английском дворе именно в этот период времени
Следующей женой Генриха VIII стала бывшая фрейлина Анны Болейн Джейн Сеймур. Ей, наконец-то удалось родить королю жизнеспособного наследника мужского пола. Правда, сама она не пережила родов.
Джейн Сеймур, портрет работы Ганса Гольбейна (младшего)
В дальнейшей истории жизни кровавого короля современные психологи находят признаки нескольких психических заболеваний. Его одолевали паранойя, ослабление умственных способностей и эмоциональная нестабильность. Все это выливалось для подданных в настоящий кошмар. Считается, что этот монарх за время своего правления предал смерти больше людей, чем кто-бы то ни было до него или после. Ухудшение здоровья, которое пришло на смену физическому совершенству, также не добавляли стареющему королю хорошего настроения. Он повредил ногу на охоте, и рана, вероятно из-за инфекции, стала незаживающей гниющей язвой. Совершенно дикий пищевой рацион (Генрих почему-то ел практически одно только жирное мясо) и неподвижность стали причиной подагры и страшного ожирения. К концу жизни при росте около 185 см он весил 180 кг. Все это привело к тому, что умер Генрих VIII в возрасте 55 лет, находясь в ужасающем состоянии. Однако за последние 10 лет своей жизни он еще успел трижды жениться.
Решив, что ему все-таки необходима достойная супруга, английский король начал слать гонцов в разные страны. Однако монархи с понятным сомнением относились к этому лестному предложению. Невеста нашлась в конце концов в Германии. Анна Клевская была дочерью одного из немецких герцогов. Ее портрет кисти Ганса Гольдбейна очень приглянулся Генриху, однако оригинал совершенно разочаровал. И хотя брак был заключен в 1540 году, уже через пол года король его просто отменил (со временем он все проще относился к подобным процедурам). На этот раз Генрих заявил, что не может быть супругом ранее помолвленной женщины и брачных отношений он с ней не начинал. Можно сказать, что Анне Клевской повезло больше, чем другим женам, так как она осталась в Англии в качестве «сестры короля». Головы в данном случае лишился первый советник Генриха Томас Кромвель, который подсунул королю столь непривлекательную супругу.
Анна Клевская, портрет работы Ганса Гольбейна (младшего)
А король все еще хотел любви. Теперь он нашел ее в кузине Анны Болейн Екатерине Говард. Почти 30- летняя разница в возрасте, конечно, не была преградой, и на два года молодая женщина стала королевой. Ее погубили связи на стороне. Выяснилось, что она имела любовников и до брака, и после… Ее жизнь также закончилась на плахе в Тауэре.
Екатерина Говард
Последняя жена, пережившая беспокойного короля, отличалась рассудительностью и спокойным характером. Вероятно, все-таки можно сказать, что Генрих VIII нашел наконец женщину своей мечты, так как этот его брак можно считать вполне удачным. Екатерине Парр было на тот момент уже больше 30 лет, и она сама пережила двух мужей. Новая королева действительно старалась создать хорошие семейные отношения. Она постепенно завоевала доверие его детей и оказывала внимание болеющему королю. Несмотря на это, она, возможно, тоже стала бы жертвой дворцовых интриг и развивающейся паранойи Генриха. Известно, что она несколько раз практически была на краю гибели. Однако смерть Генриха VIII положила конец этой безумной гонке.
Екатерина Парр и Генрих VIII
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