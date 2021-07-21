7 странных видов оружия, которыми в старину пользовались люди

На протяжении всей своей истории люди создавали разнообразное оружие. Среди него попадаются откровенно странные образцы. При этом чем глубже погружаешься в века истории, тем больше необычных представителей арсенала разных стран можно отыскать. Сегодня же речь пойдет, как раз о нескольких наиболее ярких приспособлениях нанесения вреда живой силе противника.
1. Шуангоу
Серьезная штука. /Фото: nacsnews.com.
Крайне специфическое клинковое оружие (меч), который имеет замысловатую рукоятку с гардой, усеянной лезвиями и крюками. Самое главное в шуангоу – это необычное лезвие, кончик которого имеет загнутую форму в виде крюка. Столь необычная форма позволяла использовать меч еще и для того, чтобы хватать противника за одежду.
2. Какутэ
Для улучшения захвата. /Фото: ribalych.ru.
Японский вид не летального оружия ближнего боя. Кольца какутэ, как правило носились в паре на двух пальцах. Одно кольцо одевалось на средний палец, а второе на указательный. Каждое кольцо имело несколько шипов. Несмотря на скромный вид, они помогали не только наносить усиленные повреждения, но также улучшали захват противника за одежду и волосы.
3. Кусаригама
Метательное оружие. /Фото: morphs.ru.
Трудно поверить, но этот весьма необычный инструмент использовался в первую очередь при обороне крепостей. Состоит оружие из серпа и цепи (иногда цепи с противовесом). Длина рукоятки оружия может достигать 60 см. Длина лезвия серпа – 20 см.
4. Макуахутл
Меч ацтекских воинов. /Фото: news.boyarka.name.
Думаете меч может быть только стальной? Как бы не так и макуахутл яркое тому подтверждение. Конечно, данное оружие скорее является дубиной, но по своему принципу действия оно достаточно сильно напоминает обычное клинковое оружие, разве что колоть макуахутлом не получится. Длина «инструмента» составляет от 90 до 120 см. Режущая кромка как правило делалась из камней или вулканического стекла.
Примечание: вулканическое стекло еще называют «обсидианом»
5. Скиссор
На самом деле эта штука для защиты. /Фото: interesnosti.mediasole.ru.
Римские гладиаторы знали толк в «оружейных извращениях»! Скиссор – это своеобразный нарукавник, который использовался преимущественно для осуществления действий защитного характрера. Впрочем, при должном желании и сноровке его можно использовать и для атаки противника. Выглядит жутковато.
6. Чжуа
Для стягивания на землю за одежду. /Фото: m.pikabu.ru.
Самое странное китайское древковое оружие, состоящее из очень длинной палки на окончании которого, красуется массивный набалдашник в виде человеческой руки весом до 9 килограмм. Как это ни странно, но чжуа чаще всего использовался стражами порядка для сталкивания нарушителей с коней, а также хватания убегающих за одежду.
7. Моргенштерн
Выглядит весьма грозно. /Фото: japaneseclass.jp.
Развитие бронного дела в Средневековье дало толчок развитию дробящего оружия. Одним из самых странных примеров такового является «утренняя звезда». Здоровенная булава состояла из длинного древка и шара-навершия, который в подавляющем большинстве случаев усеивался многочисленными шипами.
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