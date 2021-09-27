Исполинские шары в колодцах, шаманские лабиринты и другие каменные чудеса Финляндии

Каменные чудеса Финляндии.
В эту страну приезжают любители северных красот и скромной скандинавской архитектуры, а ещё поклонники всесезонной рыбалки и восхитительных пейзажей. Когда привычные удовольствия уже наскучили, а до Рождественских гуляний с Санта-Клаусом ещё далеко, можно посетить четыре каменных чуда Финляндии, где захватывает дух от восхищения. Кажется, какой-то неведомый великан приложил свою руку к их созданию.
Исполинские котлы
Один из исполинских котлов. / Фото: www.photoshare.ru
В провинции Уусимаа в 1950-х годах один из местных жителей, облокотившись на дерево, увидел круглое и гладкое отверстие в скале, напоминавшее маленький пруд. Несколько позже таких отверстий обнаружилось целых двадцать. Через несколько лет профессор Окки из Хельсинского университета в компании добровольцев занялся исследование этих удивительных углублений.
Исполинский котел в провинции Уусимаа. / Фото: www.jazztour.ru
Исследователями была выдвинута теория об образовании котлов вследствие мощного движения воды, образовавшегося в результате таяния ледников. Водяной поток с подхваченными камнями попадал в щели в скалах. Вращение воды вместе с камнями и образовывало эти круглые отверстия. На дне многих из них можно и сегодня увидеть круглые камни разного диаметра.
Исполинский котел с круглым камнем на дне. / Фото: www.codeman.fi
Правда, у местных жителей есть своя версия возникновения исполинских котлов. Дух леса Хийси узнал о готовящемся крещении местных жителей-язычников и вырыл ямы в скалах, которые наполнил камнями, готовясь к бою со шведским епископом. Лесному духу, проигравшему сражение, пришлось навсегда покинуть эти места, а ямы так и остались напоминать о его присутствии. Говорят, что в давние-давние времена эти котлы считались святынями.
Куммакиви, Странный камень
Куммакиви. / Фото: www.haerdekel.hu
Этот камень в Руоколахти действительно нельзя назвать обычным. Очень большой валун просто лежит сверху округлого камня меньшего размера. Зрелище поистине впечатляющее, но при виде этой странной пирамидки сразу возникает вопрос о то, как вообще мог оказаться камень на камне.
Площадь соприкосновения двух камней кажется совсем небольшой. / Фото: www.krasfun.ru
Местное поверье гласит, что создателем этого чуда является ни кто иной, как все тот же Хийси. Правда, с какой целью он это сделал, по-прежнему остаётся загадкой. Научная версия снова связана с таянием ледников.
Сочетание света и тени придаёт Куммакиви почти мистический вид. / Фото: www.krasfun.ru
Именно отступающий ледник мог положить принесённый издалека валун на камень ещё 13 тысяч лет назад. Ледник постепенно отступил, а валун остался лежать на сглаженной скале, будоража умы людей.
Дьявольские камни
Дьявольский камень может издавать жуткие звуки. / Фото: www.jazztour.ru
На острове Ляписюоксю камни носят название дьявольских и с давних пор вызывают у людей страх. Самый крупный из них очертаниями напоминает уродливое человеческое лицо, изрезанное морщинами. Согласно легендам, отверстия в камне проделали злобные гномы.
Но леденящий ужас вызывает не внешний вид камня, а те звуки, которые он издаёт. Они похожи одновременно на звучание органа и нечеловеческие вопли какого-то гигантского существа.
Раньше местные жители старались вообще обходить эти места стороной, а при необходимости войти в лес несли жуткому камню жертвоприношения.
Дьявольский камень. / Фото: www.vivelevoyage.nl
Учёные же склоняются к тому, что жуткие звуки возникают из-за многочисленных пор и отверстий в камне. Воздушные потоки, проходя сквозь камень, и становятся причиной страшных завываний.
Каменный лабиринт
В каменном лабиринте. / Фото: www.prohelsinki.fi
Это каменное чудо находится всего в часе езды от финской столицы и представляет собой уникальное зрелище. Древние легенды гласят, что в этом месте черпали свои силы в старину мудрецы, а современные шаманы регулярно посещают каменный лабиринт и сегодня.
Все дело в необыкновенных разломах и расщелинах, образовавшихся в результате сильных землетрясений. Сегодня узкие проёмы между мшистыми скалами образуют настоящий таинственный лабиринт. Если войти в него, то можно ощутить необычную энергетику это необычного строения, созданного самой природой.
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