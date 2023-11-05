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Поединки, кабацкие пляски и погони за священником: Как выглядит женский день у разных народов



 
Кадр из сериала «Зена, королева воинов».

Кадр из сериала «Зена, королева воинов».

Женский праздник бывает не только международным. Наоборот, во многих краях существовал обычай особенного дня, который принадлежал только женщинам — и мужчина не смел присоединиться к празднику, помешать уходу женщины на праздник или даже выглянуть на улицу. Сейчас эти праздники меняются или уходят в прошлое — по разным причинам.

День встречи сестёр и день варки риса в Индии


В Индии есть два специфических праздника, которые традиционно отмечали только женщины: Тидж и Понгала. На Тидж все женщины Северной Индии уходили из дома, чтобы встретиться со своими сёстрами в доме отца. Почему не родителей? Потому что их мать тоже уходила повидать своих сестёр! Женщины собирались, обменивались новостями, готовили праздничное угощение и сами его съедали, не угощая мужчин. Праздник был формально посвящён Парвати и тому, как она томилась без любви Шивы. Правда, непохоже, чтобы без своих мужей в этот день женщины томились!



 


Шива и Парвати в сериале «Маа Дурга».

Шива и Парвати в сериале «Маа Дурга».

Сейчас праздник больше похож на общий фестиваль, в истории Парвати, которую вспоминают в этот день, делают упор на её любви к мужу и тому, что они потом соединились, а среди девушек проводят конкурс красоты. Правда, сейчас и сёстрам легче увидеться и поговорить — возможно, поэтому старый обычай оказался не так востребован.

Праздник Понгала официально внесён в книгу рекордов Гинесса как самый многолюдный в мире. Дело в том, что для того, чтобы участвовать в нём, женщинам по традиции необходимо собраться в городе Тривандрума (штат Керала). В день праздника мужчины запираются в домах — они не имеют права выходить на улицы. А женщины тем временем разводят костерки и варят на них рис. Этот рис нужен, чтобы умилостивить богиню-мать, чей гнев на человеческую глупость накопился за год до критической массы.

 
Город во время праздника заволакивает дымом и паром, а погода меняется и становится жарче даже вокруг города!

Город во время праздника заволакивает дымом и паром, а погода меняется и становится жарче даже вокруг города!

Понадобился специальный закон, чтобы оставить на улицах Тривандрума некоторых мужчин — полицейских, пожарных и врачей. Кроме них, обычай разрешает пробежаться по улице жрецу с дымящейся жаровней. Но быстренько! Деви неготова сегодня долго глядеть на мужчину! Именно от жаровни разжигают праздничные костерки, так что женщинам приходится быть наготове и даже бежать за жрецом.

Обряд разрешается проводить только в национальном костюме, и горшок для риса лучше привести с собой — иначе придётся заплатить местным торговкам огромные деньги. Считается, что горшков должно быть нечётное количество.Естественно, на самом деле женщины не только варят рис, но и отдыхают, и развлекаются: поют, готовят и едят разные вкусности. Сваренный рис, который считается благословлённым, потом уносят домой, чтобы угостить родственников и соседей. Он должен принести в дом богатство и отвести от него голод.

 
На Понгала даже жрец должен оставаться на улице как можно меньше — ведь он мужчина.

На Понгала даже жрец должен оставаться на улице как можно меньше — ведь он мужчина.

 

Праздник амазонок на Кавказе


Ингушки веками праздновали особенный осенний праздник — Цей. Одни связывают его с языческими обрядами плодородия, другие считают, что так сохраняется память о тех временах, когда на Кавказе и в степях к северу от него женщины сражались наравне с мужчинами. Тем более, что обычно обряды плодородия как-либо привязаны к весне, а Цей празднуют во второй половине сентября.

Цей был исключительно женским праздником — ни один мужчина не имел права даже издалека поглядеть на него. Они также не могли запретить пойти на Цей, а жёны в этот день могли прилюдно высказать мужу всё, что накопилось, и спорить с ним — именно сегодня он должен был всё снести, и никто бы не смел над ним посмеяться. Для празднования женщины уходили в горы, на дальние луга.

 
Ингушка девятнадцатого века.

Ингушка девятнадцатого века.

На празднике из числа пришедших женщин выбиралась царица, обычно замужняя матрона лет около сорока, хорошо знающая все обряды праздника и пользующаяся уважением соседок. Она выбирала себе свиту, ставя в неё девушек, которых считала красивыми, умными и отличающимися высокой репутацией. Попасть в свиту царицы считалось большой честью.

Весь день женщины пили пиво (которое в былые времена готовили только для особых случаев вроде Цея), водили хороводы и распевали песни, а ещё состязались друг с другом в верховой езде, стрельбе из лука и рукопашном бою. Для этого девушек тайно весь предыдущий год тренировали братья. Большим огорчением для юношей было, если его сестра вернулась понурая и стыдящаяся — значит, не смогла никак показать себя на Цее. Значит, и её братья, быть может, не умеют ничего, раз не могли ничему научить — и это скоро будут знать все ингушки, включая потенциальных невест!

 
В старые времена женщины Кавказа и прикавказских степей умели сражаться.

В старые времена женщины Кавказа и прикавказских степей умели сражаться.

Пригождалась братняя наука девушкам порой и в обычной жизни. Если в семье не хватало мужчин, чтобы отбиться во время набега грабителей, женщины надевали мужскую одежду и спешили в бой. Бывали случаи, когда мужчины уходили далеко, на войну, и разбойники налетали на селение, надеясь легко поживиться — а жительницы не только отбивались, но и умудрялись некоторых взять в плен.

Сейчас нравы поменялись, многое старое было забыто, и у женщин больше нет «своего дня в году». Мужчины объясняют, что женщинам больше не надо защищать себя самим, поскольку, мол, теперь-то мужчины никуда не денутся.

Праздник мироносиц по-казачьи


Для православных в России «женским днём» была неделя жён-мироносиц. В эти дни женщины «кумились», клянясь быть друг другу верными сёстрами. На юге России, у казаков, неделя была известна как «Маргоски» и праздновалась раздольнее, чем на севере.

 
Казацкая пара двадцатых годов двадцатого века.

Казацкая пара двадцатых годов двадцатого века.

В эту неделю бабы собирались в кабаках — куда обычно носу не совали, не женское это было место. На посиделки не допускались невинные девушки и не ходили «отцветшие» бабы — это был праздник только «плодородных». Посиделки в кабаке назывались «бабьей братчиной», на них женщины пили, плясали так, что пыль столбом, и пели шутливые, порой фривольные песни.

Мужчины всю неделю сами занимались готовкой, детьми и домашним скотом. Являться на бабий праздник можно было только в самом крайнем случае. Именно в этот день казак, сунувшийся в кабак, «наказывался» градом жесточайших насмешек, а то и брани. В целом казаки относились к этому загулу философски — пусть, мол, жёны оторвутся, потом весь год спокойные будут. Женщины также считали, что эти дни помогают мужчинам помнить: женский труд совсем непрост.

 
Казачки. Молодым казакам разрешалось распускать волосы, но это было неудобно.

Казачки. Молодым казакам разрешалось распускать волосы, но это было неудобно.

Похожий праздник есть у греков, но только в двух селениях. Он называется Гинайкратия, то есть Власть женщин. В этот день женщины пьют, едят и танцуют в кофейнях, которые традиционно считаются исключительно мужским местом, а их мужья занимаются домашними хлопотами. Чтобы отпраздновать Гинайкратию, в селения стекаются женщины со всей страны! Приходится праздник на 8 января.

Воронья свадьба в степях


Башкиры традиционно праздновали Каргатуй (Воронью свадьбу) или Каргабукагы (Воронью кашу). На празднике дозволялось присутствовать только женщинам и детям. Парни и мужчины обходили этот запрет, являясь в женской одежде — это считалось шуткой, но вполне могло восходить к древним обрядам, когда, чтобы не прогневить какую-нибудь богиню, в этот день мужчины должны были «спрятаться», или оставшись дома, или притворившись женщиной.

 
Пляски на Каргатуе.

Пляски на Каргатуе.

Каргатуй праздновали как только по весне появлялась первая трава. Среди женщин избиралась «вождиха» — «алсабыр» или «юлбарсы» (идущая впереди или ведущая по дороге). Обычно это была уважаемая женщина в возрасте. Поверх платья на неё надевали камзол без рукавов, расшитый монетами и ракушками, а на голову водружалась высокая шапка — поверх неё повязывали два платка, тоже расшитые монетами.

На Каргатуе угощались кашей, водили хороводы и качались на качелях: кто выше. Считалось, что чем выше раскачается девушка, тем лучше у неё будет жених. А в конце праздника остатки каши скармливали воронам и грачам, которые только того и ждали. Впрочем, почему скармливали? Местами Каргатуй отмечают до сих пор. Только парни уже не переодеваются.

Текст: Лилит Мазикина.

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