Поединки, кабацкие пляски и погони за священником: Как выглядит женский день у разных народов

Кадр из сериала «Зена, королева воинов».
Женский праздник бывает не только международным. Наоборот, во многих краях существовал обычай особенного дня, который принадлежал только женщинам — и мужчина не смел присоединиться к празднику, помешать уходу женщины на праздник или даже выглянуть на улицу. Сейчас эти праздники меняются или уходят в прошлое — по разным причинам.
День встречи сестёр и день варки риса в Индии
В Индии есть два специфических праздника, которые традиционно отмечали только женщины: Тидж и Понгала. На Тидж все женщины Северной Индии уходили из дома, чтобы встретиться со своими сёстрами в доме отца. Почему не родителей? Потому что их мать тоже уходила повидать своих сестёр! Женщины собирались, обменивались новостями, готовили праздничное угощение и сами его съедали, не угощая мужчин. Праздник был формально посвящён Парвати и тому, как она томилась без любви Шивы. Правда, непохоже, чтобы без своих мужей в этот день женщины томились!
Шива и Парвати в сериале «Маа Дурга».
Сейчас праздник больше похож на общий фестиваль, в истории Парвати, которую вспоминают в этот день, делают упор на её любви к мужу и тому, что они потом соединились, а среди девушек проводят конкурс красоты. Правда, сейчас и сёстрам легче увидеться и поговорить — возможно, поэтому старый обычай оказался не так востребован.
Праздник Понгала официально внесён в книгу рекордов Гинесса как самый многолюдный в мире. Дело в том, что для того, чтобы участвовать в нём, женщинам по традиции необходимо собраться в городе Тривандрума (штат Керала). В день праздника мужчины запираются в домах — они не имеют права выходить на улицы. А женщины тем временем разводят костерки и варят на них рис. Этот рис нужен, чтобы умилостивить богиню-мать, чей гнев на человеческую глупость накопился за год до критической массы.
Город во время праздника заволакивает дымом и паром, а погода меняется и становится жарче даже вокруг города!
Понадобился специальный закон, чтобы оставить на улицах Тривандрума некоторых мужчин — полицейских, пожарных и врачей. Кроме них, обычай разрешает пробежаться по улице жрецу с дымящейся жаровней. Но быстренько! Деви неготова сегодня долго глядеть на мужчину! Именно от жаровни разжигают праздничные костерки, так что женщинам приходится быть наготове и даже бежать за жрецом.
Обряд разрешается проводить только в национальном костюме, и горшок для риса лучше привести с собой — иначе придётся заплатить местным торговкам огромные деньги. Считается, что горшков должно быть нечётное количество.Естественно, на самом деле женщины не только варят рис, но и отдыхают, и развлекаются: поют, готовят и едят разные вкусности. Сваренный рис, который считается благословлённым, потом уносят домой, чтобы угостить родственников и соседей. Он должен принести в дом богатство и отвести от него голод.
На Понгала даже жрец должен оставаться на улице как можно меньше — ведь он мужчина.
Праздник амазонок на Кавказе
Ингушки веками праздновали особенный осенний праздник — Цей. Одни связывают его с языческими обрядами плодородия, другие считают, что так сохраняется память о тех временах, когда на Кавказе и в степях к северу от него женщины сражались наравне с мужчинами. Тем более, что обычно обряды плодородия как-либо привязаны к весне, а Цей празднуют во второй половине сентября.
Цей был исключительно женским праздником — ни один мужчина не имел права даже издалека поглядеть на него. Они также не могли запретить пойти на Цей, а жёны в этот день могли прилюдно высказать мужу всё, что накопилось, и спорить с ним — именно сегодня он должен был всё снести, и никто бы не смел над ним посмеяться. Для празднования женщины уходили в горы, на дальние луга.
Ингушка девятнадцатого века.
На празднике из числа пришедших женщин выбиралась царица, обычно замужняя матрона лет около сорока, хорошо знающая все обряды праздника и пользующаяся уважением соседок. Она выбирала себе свиту, ставя в неё девушек, которых считала красивыми, умными и отличающимися высокой репутацией. Попасть в свиту царицы считалось большой честью.
Весь день женщины пили пиво (которое в былые времена готовили только для особых случаев вроде Цея), водили хороводы и распевали песни, а ещё состязались друг с другом в верховой езде, стрельбе из лука и рукопашном бою. Для этого девушек тайно весь предыдущий год тренировали братья. Большим огорчением для юношей было, если его сестра вернулась понурая и стыдящаяся — значит, не смогла никак показать себя на Цее. Значит, и её братья, быть может, не умеют ничего, раз не могли ничему научить — и это скоро будут знать все ингушки, включая потенциальных невест!
В старые времена женщины Кавказа и прикавказских степей умели сражаться.
Пригождалась братняя наука девушкам порой и в обычной жизни. Если в семье не хватало мужчин, чтобы отбиться во время набега грабителей, женщины надевали мужскую одежду и спешили в бой. Бывали случаи, когда мужчины уходили далеко, на войну, и разбойники налетали на селение, надеясь легко поживиться — а жительницы не только отбивались, но и умудрялись некоторых взять в плен.
Сейчас нравы поменялись, многое старое было забыто, и у женщин больше нет «своего дня в году». Мужчины объясняют, что женщинам больше не надо защищать себя самим, поскольку, мол, теперь-то мужчины никуда не денутся.
Праздник мироносиц по-казачьи
Для православных в России «женским днём» была неделя жён-мироносиц. В эти дни женщины «кумились», клянясь быть друг другу верными сёстрами. На юге России, у казаков, неделя была известна как «Маргоски» и праздновалась раздольнее, чем на севере.
Казацкая пара двадцатых годов двадцатого века.
В эту неделю бабы собирались в кабаках — куда обычно носу не совали, не женское это было место. На посиделки не допускались невинные девушки и не ходили «отцветшие» бабы — это был праздник только «плодородных». Посиделки в кабаке назывались «бабьей братчиной», на них женщины пили, плясали так, что пыль столбом, и пели шутливые, порой фривольные песни.
Мужчины всю неделю сами занимались готовкой, детьми и домашним скотом. Являться на бабий праздник можно было только в самом крайнем случае. Именно в этот день казак, сунувшийся в кабак, «наказывался» градом жесточайших насмешек, а то и брани. В целом казаки относились к этому загулу философски — пусть, мол, жёны оторвутся, потом весь год спокойные будут. Женщины также считали, что эти дни помогают мужчинам помнить: женский труд совсем непрост.
Казачки. Молодым казакам разрешалось распускать волосы, но это было неудобно.
Похожий праздник есть у греков, но только в двух селениях. Он называется Гинайкратия, то есть Власть женщин. В этот день женщины пьют, едят и танцуют в кофейнях, которые традиционно считаются исключительно мужским местом, а их мужья занимаются домашними хлопотами. Чтобы отпраздновать Гинайкратию, в селения стекаются женщины со всей страны! Приходится праздник на 8 января.
Воронья свадьба в степях
Башкиры традиционно праздновали Каргатуй (Воронью свадьбу) или Каргабукагы (Воронью кашу). На празднике дозволялось присутствовать только женщинам и детям. Парни и мужчины обходили этот запрет, являясь в женской одежде — это считалось шуткой, но вполне могло восходить к древним обрядам, когда, чтобы не прогневить какую-нибудь богиню, в этот день мужчины должны были «спрятаться», или оставшись дома, или притворившись женщиной.
Пляски на Каргатуе.
Каргатуй праздновали как только по весне появлялась первая трава. Среди женщин избиралась «вождиха» — «алсабыр» или «юлбарсы» (идущая впереди или ведущая по дороге). Обычно это была уважаемая женщина в возрасте. Поверх платья на неё надевали камзол без рукавов, расшитый монетами и ракушками, а на голову водружалась высокая шапка — поверх неё повязывали два платка, тоже расшитые монетами.
На Каргатуе угощались кашей, водили хороводы и качались на качелях: кто выше. Считалось, что чем выше раскачается девушка, тем лучше у неё будет жених. А в конце праздника остатки каши скармливали воронам и грачам, которые только того и ждали. Впрочем, почему скармливали? Местами Каргатуй отмечают до сих пор. Только парни уже не переодеваются.
Текст: Лилит Мазикина.
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