В поисках летописей Атлантиды: Тайная комната под лапой Большого Сфинкса

Комната под правой лапой Сфинкса?







Сколько лет Большому Сфинксу?

Роберт Шох

Фрагмент статуи фараона Хефрена: согласно новейшим исследованиям, "моделью

Тысячелетия, проведенные в пустыне

Очистка Сфинкса от песка была закончена к 1925 году

"Комната царя