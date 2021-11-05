Народные средства от огородных вредителей

Все больше садоводов и огородников стараются избегать применения химических препаратов с борьбе в вредителями и болезнями огородных и садовых культур. Народные средства от вредителей – это, главным образом, настои и отвары разных растений, как диких, так и растущих на огороде.



Фитонциды, выделяемые теми или другими растениями, обладают отпугивающим насекомых свойством (репелленты). Именно поэтому рекомендуют планировать грядки с учетом совместимости растений – полезное соседство, к примеру, моркови и лука, убережет лук от ненавистной луковой мухи, и морковь – от морковной мухи.





Однако нужно помнить, что народные средства борьбы с вредителями обладают, скорее, профилактическим эффектом. В случае массового поражения куста или дерева вредителем без химических препаратов обойтись не удастся.

Мы уже писали о применении березового дегтя и аммиака на огороде в качестве отпугивателей насекомых, о народных методах подкормок растений настоями трав, яичной скорлупой, дрожжами, спитым кофе, разными видами навоза. Сегодня же уделим внимание настоям трав, которые издавна используются в борьбе с насекомыми, клещами и некоторыми болезнями.



Народные средства от вредителей

Луковая шелуха от вредителей

Табак от вредителей

Настой стручкового горького перца

Настой одуванчика

Отвар помидорной ботвы

Настой тысячелистника

Сосновая или еловая хвоя

Настой чистотела

Раствор горчичного порошка

Настой чеснока от вредителейЧесночный настой довольно эффективен в борьбе с фитофторозом, кладоспориозом, а также сосущими вредителями.Для его приготовления берут чеснок – 0,2-0,3 кг (не обязательно зубчиков, можно листьев и стрелок), измельчают до кашеобразного состояния, добавляют воды, хорошенько размешивают, минут через 20 фильтруют и сразу опрыскивают растения. Если после обработки у вас остался неизрасходованный раствор – не страшно: выдержите его месяц в закупоренной бутылке, после чего опрыскайте деревья от плодожорки.Если чеснока в таком количестве у вас нет, чесночный настой можно приготовить немного по-другому: 50 грамм измельченного чеснока заливают литром воды, и дают постоять 24 часа, периодически помешивая. После настой фильтруют и опрыскивают культуры.А еще можно приготовить концентрат чесночного настоя. Для этого берут чеснок, растертый в кашицу, и воду в равных долях, и настаивают 10 дней в плотно закрытой емкости. Перед использованием концентрат разбавляют – на ведро воды две столовые ложки.Настой шелухи лука – излюбленное народное средство от тли и паутинных клещей. Готовят его так: на 200 грамм измельченной шелухи добавляют ведро воды, доводят до кипения и охлаждают. Таким настоем деревья обрабатывают три раза с пятидневным интервалом. Можно обрабатывать луковым настоем и другие культуры, пораженные тлей и другими сосущими вредителями дачных растений.Настой луковой шелухи готовят и по-другому: ведро до половины наполняют шелухой, доливают до верха горячей водой и дают постоять 24 часа. Далее настой фильтруют и перед обработкой разбавляют в два раза.Использование табачной пыли хорошо известно огородникам, но в борьбе с тлей, трипсами, медяницами, гусеницами листоверток, капустной молью, пилильщиками, крыжовниковой огневкой, скрытнохоботником, земляными блошками можно применять табак-махорку или табак настоящий в виде настоев. Для этого берут порошок из листьев табака и заливают его водой (один к трем), дают постоять 48 часов, а непосредственно перед обработкой концентрацию уменьшают в два раза. Опрыскивание проводят два-три раза с недельным интервалом.Это народное средство от вредителей помогает справиться с мелкими личинками и гусеницами, тлей, слизнями, капустной совкой и молью. Так, берут 50 грамм сухого перца либо 100 г свежего, измельчают, доливают один литр воды и на протяжение одного часа кипятят в закрытой эмалированной посуде, после чего дают постоять 48 часов. Настой фильтруют и получают концентрат, пригодный для длительного хранения в закупоренных бутылках. Кусты и деревья обрабатывают раствором до распускания почек (на ведро воды – 500 мл). В период вегетации делают менее концентрированный раствор – на ведро воды 0,1 л, а для клубники и того меньше – 0,05 л.Неплохое народное средство от клещей, тли и медяницы. На 200-250 грамм измельченных корней или 400 грамм свежих листьев доливают ведро теплой, не горячей, воды. После 1-2 часов настаивания процеживают – и средство можно использовать. Для большей эффективности к одуванчику рекомендуют добавить стакан лука, измельченного в кашицу.Ботва помидор поможет избавиться от личинок всевозможных вредителей, капустной совки, яблоневой плодожорки. Летом можно использовать пасынки, а осенью – ботву. Лучше всего приготовить концентрат, пригодный для длительного хранения. Так, на 4 кг ботвы добавляют литр воды, настаивают пару часов, после чего полчаса проваривают. Вываренную ботву отжимают, концентрат переливают в герметично закупоривающиеся емкости. Перед опрыскиванием разводят в воде (1:3).Настой ботвы картофеляЭто народное средство от тли и плодовых клещей. Его готовят следующим образом: на 700 г сухой ботвы или 1200 г свежесрезанной добавляют литр воды, дают постоять три-четыре часа, процеживают и опрыскивают растение.Тысячелистник позволяет вывести из огорода медяницу, тлей, гусениц, клещей. Для приготовления раствора 800 грамм травы тысячелистника ошпаривают кипятком, добавляют воды до объема десять литров и дают постоять 48 часов. Как вариант – не настаивать траву, и проварить на слабом огне полчаса. Перед использованием отвар или настой не разбавляют.Настоя, полученного из иголок хвойных, боятся листогрызущие насекомые. Для его приготовления нужно взять 200 грамм молодого прироста, добавить пол литра воды и дать постоять неделю в темном месте, время от времени перемешивая. Перед использованием хвойный настой разводят в воде (1 часть хвойного концентрата на 10 частей воды).Еще одно народное средство борьбы с вредителями. Помогает против личинок пилильщиков, гусениц, тли, долгоносиков. На 3 кг свежесрезанного чистотела (желательно в фазе цветения), или 1 кг высушенного, добавляют ведро воды и дают постоять сутки.Чтобы избавиться от грибных заболеваний растений, на ведро воды следует взять 60-70 грамм горчичного порошка и опрыскать полученным раствором растения. Можно приготовить горчичный раствор иначе: в литре горячей воды заваривают около 40 грамм порошка и настаивают несколько суток в закрытой емкости, после чего процеживают. Для обработки от тли или клещей разбавлять настой не нужно, от грибных заболеваний на 1 часть настоя добавляют 3 части воды.Можно применять не менее эффективные, хотя и менее известные народные средства от вредителей:- настой из рябиновых листьев и ягод эффективен от фитофтороза- ольховые ветки, воткнутые в грядке, не придутся по вкусу медведкам и колорадскому жуку- отвар пижма (на ведро воды – 1 кг) используют против яблонной плодожорки и колорадского жука— избавиться от нематод поможет настой корневищ и листьев хрена— поможет вывести тлю настой лютика едкого или календулы (на ведро воды – 1 кг)— измельченные семена бархатцев вносят в землю против галловой нематоды- сухие корки апельсинов (на ведро воды – 1 кг, настаивают в тепле 3 суток) помогут избавиться от мучнистых червецов и тли.И это только малая часть народных средств от вредителей, которые можно использовать на огороде и в саду. Дешево, эффективно и экологически чисто – чего еще желать умному и практичному дачнику?