Как часто нужно стирать повседневные вещи

Рассказываем, когда стоит стирать вещи, которые вы используете каждый день.







Многие вещи, которые используются на повседневной основе, кажутся нам чистыми и без постоянной замены или стирки. И одним из аргументов является то, что мы соприкасаемся с ними чистыми телом или протираем ими чистые поверхности. Так происходит, например, с полотенцем для тела, бюстгальтером, колготками и прочими составляющими нашего обихода — мы стираем их раз в месяц, а покупаем им замену только тогда, когда они окончательно придут в негодность, но это неправильно.

/Идет загрузка рекламыТо же касается и различных вещей, которые, казалось бы, не могут переносить на себе сильных загрязнений. К таким относятся тканевые ланчбоксы, сумки для продуктов и другие вещи, которые мы стираем редко, если стираем вообще. И так, рассказываем, как часто нужно стирать вещи, которыми мы пользуемся на ежедневной основе.



Полотенца

Нижнее белье

Сумки для продуктов

Разделочные доски

Домашние тапочки

Колготки

Телефон

Мягкие игрушки

Вы можете считать, что незачем так часто менять полотенца дял рук, ведь вы соприкасаетесь с ними чистой кожей. Но это не так, и взрослые люди порой моют руки даже менее тщательно, чем дети, которых они за это ругают. Поэтому поверхность вашего полотенца содержит поселения микробов, которые вы оставляете, вытирая ваши далеко не стерильные руки. Так что рекомендуем менять полотенце для рук каждые два дня.То же касается и полотенец для тела. Несмотря на то, что тело мы моем более тщательно, чем руки, и с применением геля для душа и губки, опасность все равно сохраняется. Дело в том, что, когда мы вытираемся нашим полотенцем для тела, на него липнут остатки ороговевшей кожи и микробы. Да, на теле микробов меньше, чем на руках, но теплая и влажная среда полотенца для тела благоволит стремительному размножению бактерий.Многие из нас знают, что полотенце для кухни является едва ли не самой грязной вещью в доме. Все потому, что мы используем его после приготовления пищи, протираем им чистую посуду и кухонные поверхности. Но не все из нас, зная это, стирают полотенце по должному графику. Так, стоит отправлять кухонное полотенце в стирку каждый день, ведь оно способно переносить вредоносные бактерии стафилококка, которые приводят к отравлению.Если вы используете нижнее белье из не дышащих материалов, таких как полиэстер, атлас и кружево, то его нужно заново покупать каждые три месяца. Все из-за того, что такие материалы не пропускают воздух и копят бактерии в своей ткани. Если же вы используете белье из дышащих материалов, таких как шелк или хлопок, его нужно менять каждые шесть месяцев. К слову, последние закупать удобнее, так как они безопаснее для тела, дольше служат и могут объединиться с другими межсезонными покупками одежды, которые производятся каждые полгода. Стирать бюстгальтеры, при этом, стоит через каждые три носки.Использовать тканевые сумки при покупке продуктов экологичнее, чем пластиковые пакеты, и, к тому же, это экономит бюджет. Однако нужно не забывать стирать сумку, ведь она соприкасается с продуктами и немытыми овощами и фруктами. Не забывайте придерживаться этого правила и с тканевыми ланчбоксами, которые также должны стираться каждые несколько применений.Если вы моете разделочные доски в посудомоечной машине, то менять их стоит каждый год. если же вы делаете это вручную, то процесс будет менее тщательным, и замена доски должна быть каждые 4-6 меясцев. Важно замечать и общее состояние доски. Так, если на ней появились трещины или потемнения, ее стоит немедленно заменить. Первое говорит о расслоении дерева и дальнейшем образовании бактерий в трещинах, а второе о процессе гниения.Ваши любимые тапочки для дома должны проходить процесс стирки каждый месяц. Мы надеваем их на не всегда чистую ногу, поэтому это график необходимо соблюдать. Что касается покупки новой обуви, это стоит делать каждые 6 месяцев.Колготки состоят из недышащего материала, поэтому стирать их следует каждый раз после носки. Все потому, что такой материал плотно прилегает к телу и копит пот и грибковые инфекции.Наш телефон соприкасается с тем же, а то и большим, числом поверхностей, чем наше тело, но мы не моем его каждый день. Надо признаться, многие из нас вообще ни разу не протирали телефон антибактериальной салфеткой с момента его покупки. И это опасно для здоровья, ведь телефон переносит более 7000 бактерий. Важно знать и то, что его среда благоприятна для их дальнейшего размножения, ведь при использовании телефон нагревается.Если ваш ребенок не хочет расставаться с любимой игрушкой даже на минуту, раз в неделю ему придется это сделать. Иначе мягкая игрушка будет копить в себе пыль и бактерии, вызывая раздражение на коже. Если игрушка слишком хрупкая и может не выдержать машинную стирку, воспользуйтесь одним лайфхаком. Так, вам следует поместить игрушку в морозильную камеру на ночь, ведь бактерии умирают не только в горячей, но и в холодной среде.