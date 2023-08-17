Обычная бытовая техника, которая сегодня кажется ненужной, а в СССР считалась роскошью

Стационарный телефон и как бегали к соседям позвонить

Стационарный домашний телефон был не у всех. /Фото: ic.pics.livejournal.com

Цветной телевизор SECAM в комплекте с видеомагнитофоном

Видеомагнитофон был желанной покупкой, ведь он позволял смотреть западные фильмы. /Фото: red-innovations.su

Стиралка-автомат и легендарная «Вятка»

«Вятка-автомат» была мечтой всех хозяек. /Фото: e-news.su





Кинокамера и как пленки отдавали в специальные мастерские на проявку





Кинокамера стоила дорого, как и пленка для съемки фильма. /Фото: i.pinimg.com

Компьютеры, и как все началось с «Микроши»

Первые компьютеры были неуклюжими и не отличались быстродействием.