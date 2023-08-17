Обычная бытовая техника, которая сегодня кажется ненужной, а в СССР считалась роскошью

Сегодня людей сложно удивить бытовой техникой. Были бы деньги, а купить можно что угодно. В СССР же некоторые предметы относились к разряду дефицита и пользовались огромным спросом, несмотря на высокую цену. Люди отстаивали огромные очереди, чтобы купить нужную вещь. А потом с удовольствием демонстрировать купленные гаджеты друзьям. Читайте в материале про бытовую технику, которую в семидесятых-восьмидесятых годах 20 века мечтали купить многие советские граждане.
Стационарный телефон и как бегали к соседям позвонить
Стационарный домашний телефон был не у всех. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Сегодня стационарный телефон по сути является устаревшим явлением — практически у каждого есть мобильный. В Советском Союзе установить дома телефон было непросто, особенно в семидесятые годы. Граждане вставали в очередь, терпеливо ожидая, когда в квартиру смогут провести провода, поскольку номерные фонды АТС были невелики. Очень популярен был способ «сбегай к соседу позвонить». Квартиры счастливцев, у которых был телефон, становились своеобразным переговорным пунктом. Чтобы ускорить телефонизацию, часто устанавливали так называемые спаренные аппараты. Соседи делили линию, и часто возникали скандалы. Ведь когда один абонент разговаривал, у второго телефон не работал. Сами гаджеты представляли собой тяжелые приборы, оснащенные диском для набора номера. Модели с кнопками стали появляться в конце восьмидесятых. Девяностые ознаменовались появлением таких «наворотов» как АОНы, автоответчики, неуклюжие радиотелефоны с огромными антеннами.
Цветной телевизор SECAM в комплекте с видеомагнитофоном
Видеомагнитофон был желанной покупкой, ведь он позволял смотреть западные фильмы. /Фото: red-innovations.su
Цветные телевизоры были не у всех. Продавать широко такие аппараты стали в середине семидесятых годов, и цена у них была в три раза дороже, чем у привычных черно-белых телевизоров — 500-700 рублей. Приборы были тяжелыми (до 50 кг), часто ломались. Чтобы купить такое чудо, приходилось подолгу ждать и отмечаться в очереди. К самым престижным моделям относились телевизоры «Рубин», производимый в Москве, а также «Электрон» (Львов) и «Горизонт» (Минск). Чтобы сделать жизнь еще ярче, люди стремились купить видеомагнитофон. Тогда наступала пора просмотра западных фильмов, а друзья с радостью приходили в «домашний кинотеатр». Использовалась система SECAM, и чтобы просматривать видеокассеты, записанные в PAL, нужен был блок с декодером.
Первым советским видеомагнитофоном стал «Электроника ВМ-12». По сути это был клон Panasonic. В продаже он появился в 1982 году, мгновенно стал дефицитным товаром, хотя цена была огромной — 1200 рублей. Этот прибор записывал и воспроизводил кассеты VHS, и советские граждане могли наслаждаться западными боевиками, фильмами с карате, ужастиками и даже эротикой. Всего этого увидеть на телеканалах было невозможно. Можно было купить фирменные Panasonic и Sony у спекулянтов, а также у тех, кто бывал заграницей. Но стоило это очень дорого.
Сегодня большинство людей просто выкинули свои видеомагнитофоны и даже DVD-плееры. Прогресс не стоит на месте, появляются новые, интересные технологии.
Стиралка-автомат и легендарная «Вятка»
«Вятка-автомат» была мечтой всех хозяек. /Фото: e-news.su
Стиральные машины стояли в советских квартирах, но большинство из них умело только стирать. О полоскании, отжиме или сушке белья и речи не шло. Полуавтоматические стиральные машинки считались роскошью. Хозяйки были рады агрегатам с центрифугой для отжима по типу «Эврика», но лидером по популярности была автоматическая «Вятка-автомат», которую стали выпускать в городе Киров с начала восьмидесятых годов. Была использована итальянская лицензия. Стоило это чудо целых 500 рублей, купить машинку в принципе можно было свободно, но надо было принести справку из ЖЭКа, где было бы написано, что проводка имеет достаточную электрическую мощность. Сегодня такое очень сложно представить.
Кинокамера и как пленки отдавали в специальные мастерские на проявку
Кинокамера стоила дорого, как и пленка для съемки фильма. /Фото: i.pinimg.com
Сегодня в каждом смартфоне есть фотокамера, и сделать фотографию — секундное дело. В СССР такой роскоши еще не было, а фотографировать хотелось. Чаще всего люди использовали обычный фотоаппарат и черно-белую пленку. Что касается кинокамеры с стандартной восьмимиллиметровой пленкой, то ее имели лишь некоторые. Во-первых, камера стоила дорого, не менее 300 рублей, во-вторых, и пленка стоила очень недешево — 1 рубль 10 копеек за кассету, на которую можно было заснять не более 3-4 минут жизни. Что касается полупрофессиональных аппаратов (16 мм), то их в продаже практически не бывало. Отсняв пленку, ее несли в мастерскую для проявки. Это избавляло от необходимости возиться с проявлением дома. Конечно, некоторые предпочитали делать все самостоятельно, использовали этого темную ванную комнату и свободно продававшиеся вещества-реагенты. К сожалению, кино было немым. Но и оно вызывало восторг у зрителей.
Компьютеры, и как все началось с «Микроши»
Первые компьютеры были неуклюжими и не отличались быстродействием.
Домашние компьютеры появились в СССР во время перестройки. Но купить их человеку со средней зарплатой было очень сложно — стоимость была как у качественного мотоцикла. Изначально продавались отдельные блоки, которые совмещались с клавиатурой. Это были советские разработки, о которых старшее поколение сегодня вспоминает с улыбкой: «Микроша», «Электроника БК-0010», «Агат». Чтобы работать за таким компьютером, его надо было подключить к телевизору. Игрушки и нужные программы записывались на аудиокассеты. Когда на мировой рынок вышел знаменитый ZX Spectrum, в СССР стали появляться его клоны в большом количестве. Технические журналы предлагали своим читателям подробные инструкции, где рассказывалось, как самостоятельный спаять плату.
В конце восьмидесятых появились Commodore-64, Atari и IBM PC, имеющий ЭЛТ дисплей (отдельный) и возможность играть в примитивные, но очень затягивающие игры типа легендарного тетриса, или же змейки. Также стало возможно программировать на BASIC. Цены были просто космическими. Купить подобную модель можно было по стоимость новой «Лады спутник». Иногда на работе граждан награждали списанными моделями, которые выдавали вместо денежной премии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии