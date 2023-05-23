Многоликая Фудзияма: серия снимков священной горы от разных фотографов

Как существует множество пейзажных фотографов, снимающих природу разных стран, так и есть множество фотографов, которые занимаются снимками только горы Фудзияма. И каждый из них пытается отойти от клише и штампов, стараясь сделать свои работы менее похожими на снимки других людей. И хотя кажется, что снять как-то по-новому гору невозможно, эти фотографы все же умудряются придать индивидуальности своим снимкам – и мы предлагаем посмотреть, как у них это получается.









Фудзияма— действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 м (самая высокая в Японии). В настоящее время вулкан считается слабо активным, последнее извержение было в 1707—1708 году.







Гора имеет почти идеальные конические очертания и считается священной, служит объектом туризма, а также религиозного паломничества буддистского и синтоистского культов. Фудзи на протяжении веков являлась популярной темой в японском искусстве.







Сегодня на вершине Фудзи расположены синтоистский храм, почтовое отделение и метеостанция. Окрестности горы входят в состав Национального парка Фудзи-Хаконэ-Идзу. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.







Классический образ священной горы Фудзи — курящийся вулкан с острой вершиной, вечно покрытый льдом. Японцы считали её горой даосских бессмертных; поднимающийся дым якобы исходил от зажжённого в жерле эликсира бессмертия. Любой, кто покорит вершину, это бессмертие приобретёт.







По словам историка и учёного-япониста Александра Мещерякова, данный образ Фудзиямы, воспетый в литературе и изобразительном искусстве, сильно отличается от реального.

“Когда художник периода Эдо давал жизнь своему панно, нарисовав «Истинный Вид горы Фудзияма», он вовсе не подразумевал, что его живопись должна близко напоминать реальную гору. Скорее это был «истинный вид», изображающий её прекрасную форму, чтобы люди видели, какой гора Фудзияма должна быть”.







Гора Фудзи является популярным в Японии и за её пределами местом среди туристов. С 1 июля по 27 августа на горе работают центры спасения и многочисленные ямагоя (горная избушка), где можно купить еду и напитки, а также отдохнуть на спальных полках. Поэтому данный период считается наиболее безопасным и удобным для восхождения. В остальное время вершина Фудзи покрыта толстым слоем снега. Также в начале сезона некоторые маршруты, где снег ещё остался, могут быть закрыты.







Гора Фудзи является национальным парком, поэтому выбрасывать мусор категорически запрещено, о чём постоянно напоминают знаки, расставленные на всем пути до вершины. В начале восхождения всем бесплатно выдаётся пакет для любого замеченного мусора. Во время восхождения при покупке бутылки воды магазины позволяют выбросить одну пустую бутылку.



































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