Слёзы на похоронах, сон в темноте и другие традиции и привычки цивилизованного мира

Люди, живущие в развитых странах, уже давно привыкли к комфорту и благам цивилизации, дарованным им научно-техническим прогрессом. Наверняка, каждый считает их благом, а вот незамутнённый взгляд человека, живущего на далеком индонезийском острове, неиспорченном высокими технологиями и сумасшедшими скоростями, увидит в жизни более продвинутого современника из развитой страны не только положительные моменты, но и множество отрицательных. Они непременно перевесят чашу весов и заставят папуаса вернуться в свой мир, может быть, не столь совершенный, но привычный.
Продукты
Мясо в супермаркете.
Для представителей цивилизованного мира современные супермаркеты с их обилием товаров давно стали частью жизни. Конечно, даже в самых отдалённых уголках планеты тоже есть магазины, но в них нет и десятой части тех товаров, которые можно приобрести в Европе. Часть продуктов, представленных в широком ассортименте, многие индонезийцы даже не смогут опознать, но вот мясо способно их шокировать. Наиля Ахундова, уже несколько лет живущая на Сумбе среди папуасов, уверена: многие её сегодняшние соседи способны расплакаться от жалости, увидев на прилавках магазинов свежее мясо свиньи или коровы.
Во-первых, совершенно непонятно, где они росли, кто и как их убил, а во-вторых, неизвестный мясник даже не сохранил рога и челюсти животных в знак уважения к ним. А уж замороженное мясо способно вызвать у сумбанца настоящий шок. Они уверены, что замороженное мясо не просто невкусно, оно опасно для жизни, и от его употребления можно умереть. Мясо на Сумбе едят на свадьбах и похоронах, для этой цели режут свиней и буйволов, а их челюсти и рога оставляют в знак уважения, чтоб потомки помнили всех животных, убиенных предками. Кстати, суши они тоже есть не станут, если в них содержится сырая рыба. По представлению папуасов, от этого запросто можно умереть. К подобному результату может привести и отсутствие риса в рационе.
Дети
Дети гуляют под присмотром родителей.
Первое, чему удивится попавший в любой город Европы или Америки папуас, так это отсутствию свободно бегающих по улицам детей. Они ходят исключительно с родителями и даже на детских площадках развлекаются под присмотром мам, бабушек и нянь. В отличие от Индонезии, где ребёнок с раннего возраста может спокойно передвигаться самостоятельно, бродить по улицам, сидеть на обочине дороги, бегать в компании таких же сорванцов. Без всякого надзора со стороны взрослых.
Детские площадки и вовсе могут вызвать оторопь у индонезийских аборигенов. Зачем строить скалодромы и верёвочные парки, если есть деревья? И для чего нужны батуты, если можно прыгать в океан? В общем, цивилизованные методы развития ребёнка, принятые в современном мире, для папуасов остаются непонятными.
Собаки
Собаки на поводках.
Не меньшую оторопь, чем отсутствие на улицах детей, способны вызвать у наивного сумбанца собаки, которых водят на поводках или садят на цепь. В представлении папуасов верные друзья человека имеют полное право на свободу. Тем более, что на Сумбе те же собаки живут рядом с человеком и чувствуют себя вполне комфортно без всяких ошейников, поводков и намордников. Правда, их ещё и едят, но при этом не ограничивают их свободу и относятся к ней с уважением.
Туалеты
Не для свободного посещения.
Отказ на просьбу воспользоваться туалетом в любой организации совершенно непонятен папуасам. Если есть естественные потребности организма, значит, их нужно удовлетворить. И на Сумбе в этом не откажут нигде, даже если прохожий постучится в дом к незнакомым людям и объяснит свою проблему. Но цивилизованный мир другой, здесь нужно найти либо общественный туалет, либо терпеть. Всё-таки это очень странно.
Сон без света
Сон в полной темноте для папуасов непривычен.
На Сумбе далеко не везде есть электричество, но сон в темноте кажется папуасам очень непривычным. Должна непременно гореть хотя бы свеча, чтобы освещать дорогу духам, которые могут приходить по ночам. Да и вообще, как можно спать в полной темноте?
Похороны
Слёзы во время похорон.
Проводы в последний путь человека со слезами и грустным поминальным обедом остаются за гранью понимания папуасов. Ведь у них похороны должны быть непременно весёлыми и красочными. У сумбанцев они длятся целую неделю, в течение которой умерший находится в доме, восседает на почётном месте и ждёт, пока съедутся родственники из самых дальних деревень. Все же должны сфотографироваться с усопшим и проводить его в лучший из миров.
Если его духу там будет хорошо, то зачем плакать, о чём сожалеть? Нужно радоваться, а не страдать от того, что близкому человеку будет лучше, чем на земле. Специально отведённые места для усопших, то есть кладбища, могут вызвать у папуасов даже не изумление, а негодование. Они хоронят своих родных рядом с домом, чтобы они могли слышать смех своих внуков и правнуков. А вот кладбище, находящееся далеко от жилья родственников, считается у папуасов проявлением неуважения к покойным.
Взаимоотношения между людьми
Люди на улицах не улыбаются друг другу.
На Сумбе принято улыбаться даже незнакомым людям, а хмурые лица цивилизованных людей способны нагнать на сумбанцев настоящую тоску. Кстати, очень удивятся папуасы, поняв, что на улице нельзя просто так подойти и потрогать человека, ведь на Сумбе это никого не удивит. Но при этом в Индонезии при людях не принято целоваться и обниматься даже на свадьбе.
Если же папуас попадёт на обычный обед, он будет просто поражен тем, что люди начинают есть, не спросив разрешения у всех присутствующих. У сумбанцев так не принято, необходимо сначала попросить разрешения приступить к трапезе и дать устное соизволение на это другим.
Собственность
На Сумбе не знают, что такое жадность.
Папуасам совершенно непонятно такое понятие, как личная собственность. Они готовы отдать всё, что у них есть, и поэтому искренне удивляются, столкнувшись с отказом. Они раздают деньги (которых, надо сказать, у них практически никогда нет) и не называют это долгом, потому что не ждут возврата, они готовы жить в сарае и при этом строить школу для детей. Они готовы оказывать помощь совершенно безвозмездно, поэтому и сами всегда могут рассчитывать на то, что им обязательно помогут, если это вдруг потребуется. И стрессов у них никаких нет.
Душ
Душ.
На Сумбе в частных домах его просто нет, а папуасы моются просто с ведром и ковшиком. Даже в отелях в душевой комнате туристы непременно найдут ведро и ковшик. На всякий случай. Впрочем, о горячей воде сумбанцы, живущие в деревнях, тоже не слышали. И они способны искренне удивляться, увидев это благо цивилизации. При этом папуасов ни в коем случае нельзя назвать грязнулями. Моются они дважды в день: утром после пробуждения и на закате. Это правило соблюдается всегда, и люди, принимающие душ перед сном или среди дня, вызывают изумление у индонезийских аборигенов.
Мусор
Чистые улицы.
Отсутствие мусора на улицах городов тоже удивляет папуасов. Они, конечно, убирают, но только листья и траву, которые сжигаются каждый вечер, к тому же папуасы реально любят подметать и готовы заниматься этим по несколько раз в сутки. Но пластик остаётся лежать на тротуарах. Просто потому, что это красиво и подчёркивает статус владельца дома. Если рядом с жилищем валяются пачки из-под печенья или сигарет, то это говори о том, что владелец богат и может себе позволить дорогие покупки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии