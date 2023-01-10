Слёзы на похоронах, сон в темноте и другие традиции и привычки цивилизованного мира

Продукты

Мясо в супермаркете.

Дети

Дети гуляют под присмотром родителей.

Собаки

Собаки на поводках.

Туалеты

Не для свободного посещения.

Сон без света

Сон в полной темноте для папуасов непривычен.

Похороны

Слёзы во время похорон.

Взаимоотношения между людьми

Люди на улицах не улыбаются друг другу.

Собственность

На Сумбе не знают, что такое жадность.

Душ

Душ.

Мусор

Чистые улицы.