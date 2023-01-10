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Слёзы на похоронах, сон в темноте и другие традиции и привычки цивилизованного мира


Слёзы на похоронах, сон в темноте и другие традиции и привычки цивилизованного мира

Люди, живущие в развитых странах, уже давно привыкли к комфорту и благам цивилизации, дарованным им научно-техническим прогрессом. Наверняка, каждый считает их благом, а вот незамутнённый взгляд человека, живущего на далеком индонезийском острове, неиспорченном высокими технологиями и сумасшедшими скоростями, увидит в жизни более продвинутого современника из развитой страны не только положительные моменты, но и множество отрицательных. Они непременно перевесят чашу весов и заставят папуаса вернуться в свой мир, может быть, не столь совершенный, но привычный.

Продукты


Мясо в супермаркете.

Мясо в супермаркете.


Для представителей цивилизованного мира современные супермаркеты с их обилием товаров давно стали частью жизни. Конечно, даже в самых отдалённых уголках планеты тоже есть магазины, но в них нет и десятой части тех товаров, которые можно приобрести в Европе. Часть продуктов, представленных в широком ассортименте, многие индонезийцы даже не смогут опознать, но вот мясо способно их шокировать. Наиля Ахундова, уже несколько лет живущая на Сумбе среди папуасов, уверена: многие её сегодняшние соседи способны расплакаться от жалости, увидев на прилавках магазинов свежее мясо свиньи или коровы.

Во-первых, совершенно непонятно, где они росли, кто и как их убил, а во-вторых, неизвестный мясник даже не сохранил рога и челюсти животных в знак уважения к ним. А уж замороженное мясо способно вызвать у сумбанца настоящий шок. Они уверены, что замороженное мясо не просто невкусно, оно опасно для жизни, и от его употребления можно умереть. Мясо на Сумбе едят на свадьбах и похоронах, для этой цели режут свиней и буйволов, а их челюсти и рога оставляют в знак уважения, чтоб потомки помнили всех животных, убиенных предками. Кстати, суши они тоже есть не станут, если в них содержится сырая рыба. По представлению папуасов, от этого запросто можно умереть. К подобному результату может привести и отсутствие риса в рационе.

Дети


Дети гуляют под присмотром родителей.

Дети гуляют под присмотром родителей.

 

Первое, чему удивится попавший в любой город Европы или Америки папуас, так это отсутствию свободно бегающих по улицам детей. Они ходят исключительно с родителями и даже на детских площадках развлекаются под присмотром мам, бабушек и нянь. В отличие от Индонезии, где ребёнок с раннего возраста может спокойно передвигаться самостоятельно, бродить по улицам, сидеть на обочине дороги, бегать в компании таких же сорванцов. Без всякого надзора со стороны взрослых.

Детские площадки и вовсе могут вызвать оторопь у индонезийских аборигенов. Зачем строить скалодромы и верёвочные парки, если есть деревья? И для чего нужны батуты, если можно прыгать в океан? В общем, цивилизованные методы развития ребёнка, принятые в современном мире, для папуасов остаются непонятными.

Собаки


Собаки на поводках.

Собаки на поводках.

 

Не меньшую оторопь, чем отсутствие на улицах детей, способны вызвать у наивного сумбанца собаки, которых водят на поводках или садят на цепь. В представлении папуасов верные друзья человека имеют полное право на свободу. Тем более, что на Сумбе те же собаки живут рядом с человеком и чувствуют себя вполне комфортно без всяких ошейников, поводков и намордников. Правда, их ещё и едят, но при этом не ограничивают их свободу и относятся к ней с уважением.

Туалеты


Не для свободного посещения.

Не для свободного посещения.

 

Отказ на просьбу воспользоваться туалетом в любой организации совершенно непонятен папуасам. Если есть естественные потребности организма, значит, их нужно удовлетворить. И на Сумбе в этом не откажут нигде, даже если прохожий постучится в дом к незнакомым людям и объяснит свою проблему. Но цивилизованный мир другой, здесь нужно найти либо общественный туалет, либо терпеть. Всё-таки это очень странно.

Сон без света


Сон в полной темноте для папуасов непривычен.

Сон в полной темноте для папуасов непривычен.

 

На Сумбе далеко не везде есть электричество, но сон в темноте кажется папуасам очень непривычным. Должна непременно гореть хотя бы свеча, чтобы освещать дорогу духам, которые могут приходить по ночам. Да и вообще, как можно спать в полной темноте?

Похороны


Слёзы во время похорон.

Слёзы во время похорон.

 

Проводы в последний путь человека со слезами и грустным поминальным обедом остаются за гранью понимания папуасов. Ведь у них похороны должны быть непременно весёлыми и красочными. У сумбанцев они длятся целую неделю, в течение которой умерший находится в доме, восседает на почётном месте и ждёт, пока съедутся родственники из самых дальних деревень. Все же должны сфотографироваться с усопшим и проводить его в лучший из миров.

Если его духу там будет хорошо, то зачем плакать, о чём сожалеть? Нужно радоваться, а не страдать от того, что близкому человеку будет лучше, чем на земле. Специально отведённые места для усопших, то есть кладбища, могут вызвать у папуасов даже не изумление, а негодование. Они хоронят своих родных рядом с домом, чтобы они могли слышать смех своих внуков и правнуков. А вот кладбище, находящееся далеко от жилья родственников, считается у папуасов проявлением неуважения к покойным.

Взаимоотношения между людьми


Люди на улицах не улыбаются друг другу.

Люди на улицах не улыбаются друг другу.

 

На Сумбе принято улыбаться даже незнакомым людям, а хмурые лица цивилизованных людей способны нагнать на сумбанцев настоящую тоску. Кстати, очень удивятся папуасы, поняв, что на улице нельзя просто так подойти и потрогать человека, ведь на Сумбе это никого не удивит. Но при этом в Индонезии при людях не принято целоваться и обниматься даже на свадьбе.

Если же папуас попадёт на обычный обед, он будет просто поражен тем, что люди начинают есть, не спросив разрешения у всех присутствующих. У сумбанцев так не принято, необходимо сначала попросить разрешения приступить к трапезе и дать устное соизволение на это другим.

Собственность


На Сумбе не знают, что такое жадность.

На Сумбе не знают, что такое жадность.

 

Папуасам совершенно непонятно такое понятие, как личная собственность. Они готовы отдать всё, что у них есть, и поэтому искренне удивляются, столкнувшись с отказом. Они раздают деньги (которых, надо сказать, у них практически никогда нет) и не называют это долгом, потому что не ждут возврата, они готовы жить в сарае и при этом строить школу для детей. Они готовы оказывать помощь совершенно безвозмездно, поэтому и сами всегда могут рассчитывать на то, что им обязательно помогут, если это вдруг потребуется. И стрессов у них никаких нет.

Душ


Душ.

Душ.

 

На Сумбе в частных домах его просто нет, а папуасы моются просто с ведром и ковшиком. Даже в отелях в душевой комнате туристы непременно найдут ведро и ковшик. На всякий случай. Впрочем, о горячей воде сумбанцы, живущие в деревнях, тоже не слышали. И они способны искренне удивляться, увидев это благо цивилизации. При этом папуасов ни в коем случае нельзя назвать грязнулями. Моются они дважды в день: утром после пробуждения и на закате. Это правило соблюдается всегда, и люди, принимающие душ перед сном или среди дня, вызывают изумление у индонезийских аборигенов.

Мусор


Чистые улицы.

Чистые улицы.

 

Отсутствие мусора на улицах городов тоже удивляет папуасов. Они, конечно, убирают, но только листья и траву, которые сжигаются каждый вечер, к тому же папуасы реально любят подметать и готовы заниматься этим по несколько раз в сутки. Но пластик остаётся лежать на тротуарах. Просто потому, что это красиво и подчёркивает статус владельца дома. Если рядом с жилищем валяются пачки из-под печенья или сигарет, то это говори о том, что владелец богат и может себе позволить дорогие покупки.

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Слёзы на похоронах, сон в темноте и другие традиции и привычки цивилизованного мира

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Слёзы на похоронах, сон в темноте и другие традиции и привычки цивилизованного мираПодписаться на мой Instagram
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