Комнатные растения, которые многие покупают, не задумываясь о нюансах

Порой мы выбираем растения для дома, впечатлившись их внешним видом и не зная всех характеристик. Однако и у некоторых самых популярных представителей флоры есть особенности, которые могут отпугнуть даже опытных цветоводов.

Мы решили выяснить, к покупке каких растений стоит подходить с осторожностью.

Фикус

Плющ

Хойя

Алоэ

Суккуленты

Монстера

Калатея

Нефролепис

Кротон

Крестовник Роули

Пилея пеперомиевидная

Аглаонема

Бонус: цветы, уход за которыми под силу даже новичкам

А в качестве бонуса подобрали пару вариантов, подходящих даже новичкам.Хотя фикусы считаются растениями, за которыми относительно легко ухаживать, они могут быть довольно капризными. Эти растения чувствительны к свету: если переставить их в другое место, где солнечных лучей больше или меньше, они сбрасывают листья. Кроме того, фикусы оставляют липкий налет на полу, а их листья приходится регулярно протирать от пыли — еще одна настоящая головная боль для владельца.Белый сок, который выделяют фикусы, может вызвать раздражение на коже. Подрезая растущее деревце, нужно внимательно следить, чтобы капли сока не попали на пол. Если в них наступит домашний питомец, его лапки могут потерять цвет.Плющ может стать настоящим магнитом для вредителей, особенно для клещей. Чтобы насекомые не появились на растении, его нужно регулярно обрабатывать достаточно мощным инсектицидом, в состав которого входит имидаклоприд. При этом следует внимательно следить, чтобы средство не попало на продукты или в воду, которую пьют животные, иначе серьезное отравление гарантировано.Кроме того, в листьях плюща содержаться ядовитые вещества, поэтому, если в доме живут маленькие дети или питомцы, растение следует держать подальше от них.Хотя хойя компакта выглядит очень симпатично и радует глаз своими розовыми цветами, аллергикам лучше держаться подальше от этого растения. Как показали исследования, хойя может вызывать серьезные аллергические реакции, в том числе спровоцировать приступ астмы.Алоэ считается достаточно неприхотливым растением, и именно его обычно советуют новичкам. Бытует мнение, что загубить алоэ практически невозможно, да и особого внимания оно не требует. Кроме того, сок из его листьев можно использовать как успокаивающее средство при ожогах.Однако алоэ — настоящий магнит для вредителей, особенно его любят грибные комарики. Поэтому стоит очень внимательно следить за влажностью почвы в горшке и ни в коем случае не переливать растение.Многие искренне любят суккуленты за их неприхотливость. К тому же они отлично растут без прямого солнечного света и смотрятся просто очаровательно. Однако не только люди питают слабость к этим растениям — суккуленты пользуются популярностью у мучнистых червецов и муравьев. Стоит регулярно осматривать листья и стебли растений. Если на них появятся небольшие отверстия, значит, в горшке завелись вредители. Кроме того, нужно держать почву как можно более сухой — повышенная влажность тоже привлекает насекомых.У этого растения есть один недостаток: его широкие и плоские листья отлично притягивают пыль, а это сущий кошмар для владельца. В идеале листья монстеры надо достаточно часто протирать влажной тряпочкой. Если использовать для этой процедуры сухую ткань, то частички пыли просто поднимутся в воздух, а потом снова осядут на листьях.Даже некоторые опытные цветоводы считают это красивое растение настоящим ночным кошмаром. Калатея невероятно капризна и требует, чтобы ее поливали по особому расписанию. Недостаток влажности или плохая вода могут привести к тому, что листья станут коричневыми и высохнут на кончиках. Некоторые даже жалуются, что растения начинают вянуть и гибнуть без всякой видимой причины. Другая проблема: калатея буквально притягивает паутинных клещей, и с этими вредителями придется непрерывно бороться.Бостонский нефролепис может стать настоящим украшением дома, но ухаживать за ним — то еще удовольствие. Растение нуждается в частом поливе и высокой влажности. Если нефролепису не хватает того и другого, он быстро жухнет, и пол покрывается слоем высохших листьев, которые приходится постоянно подметать. Для тех, кто не готов каждый день опрыскивать нефролепис, он легко превратится в источник постоянной головной боли.Кротоны радуют глаз своими яркими, разноцветными листьями и могут оживить даже скучный интерьер. Но эти растения — те еще капризули. Если переставить горшок в другую комнату, кротон может моментально сбросить все листья. Цветок очень чувствителен к любым изменениям в освещении или температуре. К тому же кротоны любят влажность, а их, в свою очередь, любят паутинные клещи. Если владельцы не готовы разбиваться в лепешку, чтобы их цветок был счастлив и доволен, кротон лучше оставить в магазине.Крестовник Роули выглядит просто потрясающе в подвесных горшках и на первый взгляд кажется вполне неприхотливым растением. Но не стоит обманываться: крестовник может погибнуть за считанные дни. Дело в том, что нежные корни растения плохо переносят как избыток, так и недостаток влаги, так что полив крестовника превращается в настоящий аттракцион.Маленькая пилея смотрится просто очаровательно. Однако по мере роста цветок становится не слишком симпатичным. Чрезмерный полив тоже вредит пилеи, портя ее внешний вид. Если растение начало увядать, то ему требуется очень много времени, чтобы вернуться к прежней форме. Помимо всего прочего пилея привлекает разнообразных вредителей. Учитывая все сложности в уходе, ох, и намучаетесь вы с этим растением.В соке этого яркого растения содержится оксалат кальция. При контакте жидкости с кожей и слизистыми он может вызвать сильное раздражение и жжение. Поэтому аглаонему опасно держать дома, если у вас есть домашние животные и маленькие дети, которые могут случайно сломать листья или попытаться их съесть.Если у человека нет времени или возможности ухаживать за растениями, а украсить свой дом все-таки хочется, то лучше завести драцену или сеткреазию пурпурную. Оба растения достаточно неприхотливы, спокойно переносят отсутствие регулярного полива и не слишком требовательны к свету. В теплые месяцы их спокойно можно вынести наружу. Кроме того, им почти не нужна подкормка, а оба цветка выглядят достаточно интересно и ярко, просто класс.