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Коробка с секретом: идея удивительных открыток из спичечных коробков,которые порадуют всех и каждогo


Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

 

Что отличает человека творческого? Нет, вовсе не странный наряд или зелёные волосы. Наверное, одно из главных проявлений креативности – способность видеть в мелких вещах большой и неожиданный потенциал. В таком случае героиня этого обзора уж точно относится к творческой касте. Ведь даже обычные коробки от спичек она умеет превращать в маленькие произведения искусства. И успешный бизнес.

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

 
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

 

Вы пользуетесь спичками? А что делаете с коробками после? Наверняка выбрасываете. А вот молодая Trang Hoang, живущая на две страны (Вьетнам и США) их собирает. И не просто ради коллекции, а чтобы делать из них милейшие открытки с сюрпризом.
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

 
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

 

Девушка придумала не совсем обычный вид поздравительных открыток. Она «упаковывает» их в спичечные коробки. На самом коробке всегда изображена забавная картинка и надпись, а открыв его можно обнаружить продолжение – симпатичную миниатюру.

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого


Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

 

Нарисованные от руки совы, медведи, прочие представители милейшего зверинца и даже олдскульные приставки передадут различные сообщения: от привычных «поздравлялок» к любому празднику и пожеланий скорейшего выздоровления до предложения руки и сердца.
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

 
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

 

Свои миниатюрные, но объёмные открытки художница продаёт через магазин на платформе etsy.com. Цена за авторское поздравление стартует от 7 долларов США. Неплохо, как для спичечного коробка?
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

 
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого

 

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Коробка с секретом: идея удивительных открыток из спичечных коробков,которые порадуют всех и каждогo

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Коробка с секретом: идея удивительных открыток из спичечных коробков,которые порадуют всех и каждогoПодписаться на мой Instagram
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