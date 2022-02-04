Коробка с секретом: идея удивительных открыток из спичечных коробков,которые порадуют всех и каждогo

Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого
Что отличает человека творческого? Нет, вовсе не странный наряд или зелёные волосы. Наверное, одно из главных проявлений креативности – способность видеть в мелких вещах большой и неожиданный потенциал. В таком случае героиня этого обзора уж точно относится к творческой касте. Ведь даже обычные коробки от спичек она умеет превращать в маленькие произведения искусства. И успешный бизнес.
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого
Вы пользуетесь спичками? А что делаете с коробками после? Наверняка выбрасываете. А вот молодая Trang Hoang, живущая на две страны (Вьетнам и США) их собирает. И не просто ради коллекции, а чтобы делать из них милейшие открытки с сюрпризом.
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого
Девушка придумала не совсем обычный вид поздравительных открыток. Она «упаковывает» их в спичечные коробки. На самом коробке всегда изображена забавная картинка и надпись, а открыв его можно обнаружить продолжение – симпатичную миниатюру.
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого
Нарисованные от руки совы, медведи, прочие представители милейшего зверинца и даже олдскульные приставки передадут различные сообщения: от привычных «поздравлялок» к любому празднику и пожеланий скорейшего выздоровления до предложения руки и сердца.
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого
Свои миниатюрные, но объёмные открытки художница продаёт через магазин на платформе etsy.com. Цена за авторское поздравление стартует от 7 долларов США. Неплохо, как для спичечного коробка?
Идея удивительных открыток из спичечных коробков, которые порадуют всех и каждого
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