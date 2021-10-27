ТТ: главный пистолет лихих 90-х

Практически до середины 1920-х годов Красная Армия могла похвастать весьма разнообразной коллекцией вооружения. В качестве личного оружия бойцы носили и древние наганы 1885 года и заграничные машинки. На Западе же практически во всех армиях признали несомненное преимущество самозарядного пистолета над револьвером — собственно, револьверы носили только вечные ретрограды-англичане. Советский Союз принялся за разработку собственного пистолета довольно поздно. Зато результатом полета конструкторской мысли стал легендарный автоматический пистолет Тульский-Токарев, верой и правдой служивший отечеству добрых полсотни лет.









Конкурс

Рождение легенды

Элегантная простота

Основные характеристики

Несомненные достоинства

Серьезные недостатки

Неприятная особенность

Пуля молодец

Путь воина

Современная жизнь