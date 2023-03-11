15 потрясающих фактов о «ягодах жизни» — финиках

Финиковая пальма считается первым растением, которое люди окультурили, то есть стали высаживать самостоятельно для добычи пищи. «Ягоды жизни», «хлеб пустыни», «кладовая природы» — так называют финики.
Финики — удивительная пища. Можно несколько месяцев питаться только финиками, так как они содержат весь необходимый запас минералов, витаминов и нутриентов для поддержания активной жизни человека. А также эти ягоды — одно из самых любимых лакомств на всей Земле!
Предлагаем вам узнать, чем полезны финики.
- Финики укрепляют сердце, печень и почки;
- Поддерживают кислотный баланс организма;
- Питают кровь, полезны при анемии и гипертонии;
- Повышают иммунитет;
- Способствуют поддержанию полезной микрофлоры в кишечнике;
- Полезны для лёгких;
- Успокаивают кашель и выводят мокроты;
- Стимулируют деятельность сердца;
- Служат тонизирующим и общеукрепляющим средством;
- Восстанавливают силы после продолжительной болезни;
- Помогают вернуть силы при переутомлении и физической усталости;
- 1 финик содержит примерно 23 калории. Финики великолепно заменяют сладости для желающих снизить вес;
- За счёт высокого содержания фруктозы великолепно стимулируют мозговую деятельность;
- 1 финик и 1 стакан молока могут обеспечить минимально необходимую потребность человека в питательных веществах. 23 вида аминокислот, содержащихся в финиках, отсутствуют в большинстве других фруктов.
- Противопоказания: ожирение, сахарный диабет.
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