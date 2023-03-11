15 потрясающих фактов о «ягодах жизни» — финиках

Финиковая пальма считается первым растением, которое люди окультурили, то есть стали высаживать самостоятельно для добычи пищи. «Ягоды жизни», «хлеб пустыни», «кладовая природы» — так называют финики.



Финики — удивительная пища. Можно несколько месяцев питаться только финиками, так как они содержат весь необходимый запас минералов, витаминов и нутриентов для поддержания активной жизни человека. А также эти ягоды — одно из самых любимых лакомств на всей Земле!









Предлагаем вам узнать, чем полезны финики.





Финики укрепляют сердце, печень и почки;

Поддерживают кислотный баланс организма;

Питают кровь, полезны при анемии и гипертонии;

Повышают иммунитет;

Способствуют поддержанию полезной микрофлоры в кишечнике;

Полезны для лёгких;

Успокаивают кашель и выводят мокроты;

Стимулируют деятельность сердца;

Служат тонизирующим и общеукрепляющим средством;

Восстанавливают силы после продолжительной болезни;

Помогают вернуть силы при переутомлении и физической усталости;

1 финик содержит примерно 23 калории. Финики великолепно заменяют сладости для желающих снизить вес;

За счёт высокого содержания фруктозы великолепно стимулируют мозговую деятельность;

1 финик и 1 стакан молока могут обеспечить минимально необходимую потребность человека в питательных веществах. 23 вида аминокислот, содержащихся в финиках, отсутствуют в большинстве других фруктов.

Противопоказания: ожирение, сахарный диабет.



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)