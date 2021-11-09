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15 документальных фотографий из жизни советских людей в 1980-х годах


Атмосферные фотографии из жизни советских людей в 1980-х годах.

Атмосферные фотографии из жизни советских людей в 1980-х годах.

Владимир Воробьев (1941-2011) – фотограф из Новокузнецка. Когда-то в родном городе прошла первая выставка его работ. Он снимал обычных людей в самые обычные дни, и кому-то фотографии эти могут показаться бытовыми. Но на самом деле на этих фото – отражение жизни 1980-х. Кто-то её ругает, кто-то ругает те годы, кто-то хотел бы вернуться обратно…

1. Обед в детском саду


Атмосферный снимок лиц прошлого. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Атмосферный снимок лиц прошлого. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

2. Часовой мастер


Нелёгкая работа часовщика-ремонтника, который занимается восстановлением, ремонтом и созданием часовых механизмов. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Нелёгкая работа часовщика-ремонтника, который занимается восстановлением, ремонтом и созданием часовых механизмов. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

3. Фотография мастера отечественной документальной фотографии


Фотография, которая лишний раз доказывает, что в СССР было не всё так легко. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Фотография, которая лишний раз доказывает, что в СССР было не всё так легко. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.


Портретный снимок случайного прохожего. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Портретный снимок случайного прохожего. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

5. Вот такая жизнь


Жизнь советских людей в провинции существенно отличалась от глянцевых плакатов с коммунистической пропагандой. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Жизнь советских людей в провинции существенно отличалась от глянцевых плакатов с коммунистической пропагандой. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

6. Поминальный день в глубинке


Скромные традиционные поминки. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Скромные традиционные поминки. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

7. Продавец цветов


Уличная торговля в центре города. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Уличная торговля в центре города.
СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

8. Кукольный спектакль в саду


Кукольный театр в детском саду. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Кукольный театр в детском саду. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

9. Доска почёта


Стенд в центре города с именами и фотографиями передовиков производства. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Стенд в центре города с именами и фотографиями передовиков производства. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

10. Традиционный военный парад


Официальный военный парад на главной площади. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Официальный военный парад на главной площади. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

11. Черно-белое прошлое


Поход за подарками. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Поход за подарками. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

12. Чёрная металлургия


Работник Кузнецкого металлургического комбината. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Работник Кузнецкого металлургического комбината. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

13. Водитель-инвалид


Водитель-инвалид. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Водитель-инвалид. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

14. Роддом №1


Зональный перинатальный центр. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Зональный перинатальный центр. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

15. Посещение ветклиники


Мужчина несёт в ветеринарную клинику больного питомца. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Мужчина несёт в ветеринарную клинику больного питомца. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

 

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15 документальных фотографий из жизни советских людей в 1980-х годах

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15 документальных фотографий из жизни советских людей в 1980-х годахПодписаться на мой Instagram
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