15 документальных фотографий из жизни советских людей в 1980-х годах

Атмосферные фотографии из жизни советских людей в 1980-х годах.

1. Обед в детском саду

Атмосферный снимок лиц прошлого. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

2. Часовой мастер

Нелёгкая работа часовщика-ремонтника, который занимается восстановлением, ремонтом и созданием часовых механизмов. СССР , Новокузнецк, 1980-е годы.

3. Фотография мастера отечественной документальной фотографии

Фотография, которая лишний раз доказывает, что в СССР было не всё так легко. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Портретный снимок случайного прохожего. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

5. Вот такая жизнь

Жизнь советских людей в провинции существенно отличалась от глянцевых плакатов с коммунистической пропагандой. СССР , Новокузнецк, 1980-е годы.

6. Поминальный день в глубинке

Скромные традиционные поминки. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

7. Продавец цветов

СССР, Новокузнецк, 1980-е годы. Уличная торговля в центре города.СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

8. Кукольный спектакль в саду

Кукольный театр в детском саду. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

9. Доска почёта

Стенд в центре города с именами и фотографиями передовиков производства. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

10. Традиционный военный парад

Официальный военный парад на главной площади. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

11. Черно-белое прошлое

Поход за подарками. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

12. Чёрная металлургия

Работник Кузнецкого металлургического комбината. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

13. Водитель-инвалид

Водитель-инвалид. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

14. Роддом №1

Зональный перинатальный центр. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

15. Посещение ветклиники

Мужчина несёт в ветеринарную клинику больного питомца. СССР , Новокузнецк, 1980-е годы.