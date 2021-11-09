15 документальных фотографий из жизни советских людей в 1980-х годах

Атмосферные фотографии из жизни советских людей в 1980-х годах.
Владимир Воробьев (1941-2011) – фотограф из Новокузнецка. Когда-то в родном городе прошла первая выставка его работ. Он снимал обычных людей в самые обычные дни, и кому-то фотографии эти могут показаться бытовыми. Но на самом деле на этих фото – отражение жизни 1980-х. Кто-то её ругает, кто-то ругает те годы, кто-то хотел бы вернуться обратно…
1. Обед в детском саду
Атмосферный снимок лиц прошлого. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
2. Часовой мастер
Нелёгкая работа часовщика-ремонтника, который занимается восстановлением, ремонтом и созданием часовых механизмов. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
3. Фотография мастера отечественной документальной фотографии
Фотография, которая лишний раз доказывает, что в СССР было не всё так легко. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
Портретный снимок случайного прохожего. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
5. Вот такая жизнь
Жизнь советских людей в провинции существенно отличалась от глянцевых плакатов с коммунистической пропагандой. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
6. Поминальный день в глубинке
Скромные традиционные поминки. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
7. Продавец цветов
Уличная торговля в центре города. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
8. Кукольный спектакль в саду
Кукольный театр в детском саду. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
9. Доска почёта
Стенд в центре города с именами и фотографиями передовиков производства. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
10. Традиционный военный парад
Официальный военный парад на главной площади. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
11. Черно-белое прошлое
Поход за подарками. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
12. Чёрная металлургия
Работник Кузнецкого металлургического комбината. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
13. Водитель-инвалид
Водитель-инвалид. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
14. Роддом №1
Зональный перинатальный центр. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
15. Посещение ветклиники
Мужчина несёт в ветеринарную клинику больного питомца. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.
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