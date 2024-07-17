Почему не формируется капустный кочан

Несмотря на то, что капуста далеко неприхотлива в уходе, время от времени случается так, что она плохо формирует кочан и не до конца развивается. Давайте разбираться, в чём кроется главная причина и как её устранить, дабы получить желаемый урожай.









В чём причина

Что необходимо для формирования кочана

1. Используйте азотные удобрения

2. Используйте фосфорные удобрения

3. Используйте калийные удобрения

4. Органическая подкормка

5. Химические удобрения

6. Хелатный минеральный комплекс

7. Раствор борной кислоты

8. Йодовый раствор

9. Мел

Есть несколько причин, по которым капустный кочан не развивается.Существует несколько причин, по которым листья капусты не завязываются в кочаны:* Например, погодные условия в период вегетации не оптимальны.* Или же не подходит почва для её выращивания.* Капустные кусты поражаются вредителями или болезнями.* При выращивании и уборке урожая используются неправильные агротехнические приёмы.* Отсутствует баланс питательных веществ, необходимых для выращивания капусты.* Почва чрезмерно или недостаточно удобрена.* Генетические или селекционные проблемы, связанные с сортом капусты.Определив причину, можно переходить к методам борьбы с ней.Любой из этих факторов может тормозить развитие, поэтому нужно ко всему подходить разумно, чтобы не переборщить с помощью и окончательно не навредить плодам.Придерживайтесь простых правил и результат не заставит ждать.Для формирования полноценного кочана капусте необходимо следующее:* Влажная, рыхлая почва, богатая органическими веществами.* Постоянное пребывание на солнце не менее шести-восьми часов в день.* Регулярный полив, чтобы почва оставалась влажной, но не перенасыщенной.* Плодородная почва, богатая азотом, калием, фосфором.* Равномерное расстояние между посадками и междурядьями для правильной циркуляции воздуха.* Защита от различных заболеваний и вредителей, позволяющая капусте нормально развиваться.Правильно подобранные удобрения также не будут лишними.Также стоит обратить особое внимание на удобрения, поскольку от правильной и регулярной подкормки можно добиться желаемого результата, сохранив большую часть урожая.Присмотритесь к азотным удобрениям.Азот – важное питательное вещество, так необходимое для полноценного роста и развития капусты. Он играет главную роль в процессе фотосинтеза, позволяя растению преобразовывать солнечный свет в энергию. Ко всему прочему, азот считается важным производителем хлорофилла, зелёного пигмента, содержащегося в растениях, который участвует в фотосинтезе. Недостаток азота приводит к замедлению роста и пожелтевшим листьям. Поэтому необходимо поддерживать достаточное содержание азота в почве для стабильного здоровья и продуктивности роста капусты.Фосфорные удобрения также необходимы для роста капусты.Фосфор – ещё одно достаточно важное вещество, играющее значительную роль для роста и развития капустных кустов. Он необходим для передачи энергии, формированию клеточных мембран и корневой системы, синтезу ДНК и РНК, а также развитию здоровых растений. Недостаток фосфора приводит к замедлению роста, пожелтевшим листьям и ослаблению развития растений. Чтобы обеспечить капусту достаточным количеством фосфора, необходимо следить за его уровнем в почве, а также вносить дополнительные удобрения.Калийные удобрения для капусты.Калий также важен как для развития, так и для роста капустных кустов. Он играет далеко не последнюю роль в регулирование водного баланса, активации ферментов и поддержки роста, и деления клеток, помогая укрепить клеточные стенки, тем самым снижая риски заражения болезнями и повышая устойчивость к вредоносным насекомым. Недостаточное содержание калия в почве зачастую вызывает потемнение или пожелтение листвы, задерживает рост и снижает урожайность. Если вы подозреваете, что капуста получает недостаточно калия, возможно, потребуется внести изменения в почву или внести дополнительные удобрения.Внесите органическую подкормку для капусты.Существует несколько органических видов подкорми, которые можно использовать для подкормки капусты:* Навоз животного происхождения: куриный, коровий или свиной – любой из них является хорошим источником органических веществ и азота.* Для обогащения почвы азотом можно использовать скошенную траву или сидераты.* Костная мука также является хорошим источником фосфора и кальция.* Каменная крошка, такая как фосфатная крошка или мука из водорослей, является источником фосфора и других необходимых минералов.* Также можно использовать навозный раствор, который готовится путём замачивания навоза в водеНе стоит исключать и химические удобрения.Некоторые широко используемые химические удобрения для капусты включают:* Нитрат аммония (NH4NO3) — источник азота.* Суперфосфат (дигидрофосфат кальция) — источник фосфора.* Нитрат калия (KNO3) — источник калия.* NPK-удобрения (16-16-16, 20-20-20) — сбалансированные удобрения с содержанием азота, калия и фосфора.Используйте хелатный минеральный комплекс для удобрения капусты.Это натуральное органическое удобрение, которое обеспечивает растения всеми необходимыми питательными веществами. Точный состав смеси, как правило, варьируется, но зачастую содержит азот, фосфор и калий в достаточно большом количестве, а также другие микроэлементы. При регулярном применении такой комплекс способствует повышению урожайности капусты. Однако важно следовать инструкциям на упаковке, дабы не переборщить с подкормкой и удобрением. .Используйте раствор борной кислоты для удобрения капусты.Раствор борной кислоты можно использовать как эффективное средство для опрыскивания капусты, особенно если у растения наблюдаются признаки дефицита бора. Для опрыскивания капусты можно использовать 1-2%-ный раствор борной кислоты (десять-двадцать грамм на литр воды). Применение раствора борной кислоты может помочь улучшить здоровье растений, повысить урожай и понизить риск грибковых заболеваний капусты. Однако важно использовать такой раствор дозировано и только по мере необходимости, так как чрезмерное применение приведёт к токсичности растений.При необходимости используйте йодовый раствор.Раствор йода также можно использовать для опрыскивания капусты при появлении признаков дефицита йода. Чтобы сбалансировать и получить достаточное количество йода, листья капусты необходимо опрыскивать раствором из расчёта один грамм йода на литр воды. Также раствором можно поливать и кусты под корень, избегая попадания влаги в сердцевину капустного куста, поскольку может образоваться плесень и гниение кочана.Мел также может стать отличным удобрением.Мел, который также называют карбонатом кальция (CaCO3), можно использовать для подкормки почвы или опрыскивания листьев капусты. Он способствует укреплению клеточных стенок, улучшению развития корней и общему оздоровлению растений.При внесении в почву мел нейтрализует кислотность почвы и повышает её рН, делая её более щелочной. Мел также можно использовать для опрыскивания капусты при внекорневой подкормке, чтобы восполнить недостаток кальция.