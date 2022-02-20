20 универсальных полезных советов, которые помогут хозяйке на кухне и сократят время на уборку

Советы, которые помогут в хозяйстве.
Уборка, готовка, стирка - всё это будни любой хозяйки. А как хотелось бы меньше времени тратить на всё это и посвящать больше времени своей семье. В этом обзоре мы собрали 20 универсальных советов, которые облегчат быт и сократят время уборки на кухне.
1. Чистая кухонная поверхность
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Чтобы вы не готовили, дезинфекция рабочего места и кухонных принадлежностей всегда важна. Не забывайте мыть овощи перед их нарезкой, так же обрабатывайте кухонную поверхность, доски для нарезания раствором из воды с уксусом.
2. Быстрое охлаждение компота
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Для быстрого охлаждения необходимо поставить компот в большую тару с подсоленной холодной водой.
3. Долгоживущие полевые цветы
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Когда смотришь на вазу с красивыми полевыми цветами, всегда хочется, чтобы он дольше простоял. Добавьте в вазу с цветами пару капель моющего средства. Но не переборщите, а то они могут погибнуть.
4.Устранение неприятного запаха из сумки
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Для избавления запаха из сумки положите в неё на сутки чайный пакетик.
5. Полезный овощной суп
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Специи, лавровый лист и т.п. всё это хоть и вкусное, но если вам нужен полезный суп, тогда вместо всего перечисленного добавьте лучше свежей зелени, в ней много витаминов.
6. Идеально белые занавески
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Если на вашей кухне синтетические занавески, то после стирки не сушите их под прямыми солнечными лучами и тогда они останутся на долгое время белоснежными.
7. Варите рыбу без запаха
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Для того чтобы ваших домочадцев не беспокоил запах рыбы при варке, добавьте в кастрюлю с рыбой корень сельдерея, петрушки или луковицу.
8. Утюг без нагара
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Для легкого очищения утюга от нагара возьмите чистую и мягкую тряпку, смочите её в растворе нашатырного спирта и уксуса и протрите загрязненное место.
9. Варка макарон
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Для того чтобы сварить макароны, вскипятите воду и бросьте их в воду, выключите газ и накройте крышкой. Подождите 10 мин и макароны готовы.
10. Вкусная гречка
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Для приготовления вкусной гречки необходимо, чтобы воды было в два раза больше чем гречки. Сначала варите крупу на сильном огне, затем на слабом под крышкой.
11. Устранение пятен от автозагара
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Если автозагар лег не ровно, а пятнами, не паникуйте. Возьмите пищевую соду и с помощью губки нанесите на проблемные участки кожи.
12. Телевизор в безопасном месте для зрения
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Чтобы глаза не болели, и в дальнейшем зрение не испортилось, поставьте телевизор и монитор от компьютера в хорошо освещенное место. При этом вы сэкономите ежемесячно на электроэнергии.
13. Мешки для стирки деликатных вещей
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Не стоит тратиться и покупать магазинные мешки для стирки. Возьмите старый пододеяльник и сшейте мешок самостоятельно.
14. Салат с заправкой из подсолнечного масла
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Если вы готовите салат с заправкой из растительного масла, то сначала бросьте соль, перец, уксус и т.п, а в самом конце залейте всё маслом. Ведь соль и все остальное в масле не растворится, и салат останется не соленым.
15. Домашний освежитель для воздуха
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Когда у вас закончились духи, не выбрасывайте пустой флакон. Необходимо извлечь дозатор. Наполните флакон наполовину и опустите туда деревянные палочки. Палочки отлично впитают ароматизированный запах, который будет прекрасно распространяться по квартире.
16. Прихожая без грязи
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Надоела грязь в прихожей. Избавьтесь от нее легко и просто. Купите подставку для обуви в любом хозяйственном или строительном магазине. Подложка возможна из подноса и пробковая подложка.
17. Блестящая ванна
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Чтобы ванная снова стала белоснежной, приготовьте такую смесь: 2 ст. ложки соды кальцинированной и 2 ст. ложки питьевой соды. Далее натрите влажную ванну этой смесью и оставьте на 5 мин. Не смывая, нанесите новую смесь из 50 гр. уксуса и 50 гр. отбеливателя. Оставьте на 30 мин и смойте начисто ванную.
18. Чистые трубы
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Для чистки засоренных труб используйте соль, засыпав её в трубу, и залейте кипятком.
19. Непригорающее тесто в духовке
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Для того чтобы ваша выпечка не пригорала, под форму с тестом подложите противень, в него насыпьте соли. Так же можно под форму подставить сковороду с водой.
20. Чистая микроволновка
Советы, которые помогут в хозяйстве.
Удалите грязь быстро и без всяких забот. Налейте в глубокую миску воды и киньте пару долек лимона. Поставьте чашу в микроволновку и включите на пару минут, пока она наполнится паром.
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