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Чужая душа - потёмки: противоречивые работы о человеческих пороках, вызывающие неоднозначные чувства


У моря. Автор: Erik Thor Sandberg.

У моря. Автор: Erik Thor Sandberg.

Как говорил Сальвадор Дали: «Сюрреализм – полная свобода человеческого существа и его право грезить. Поэтому понять то, что изображено на полотнах художников-сюрреалистов бывает весьма не просто…» Мрачные, а отчасти и вовсе шокирующие работы современного художника Эрика Тора Сэндберга (Erik Thor Sandberg) – прямое тому доказательство. Ведь на его картинах оживают пугающие сюжеты главными героями, которых чаще всего являются обнажённые люди, делающие не только с собой, но и друг с другом ужасные вещи…

Его творчество – попытка подчеркнуть человеческую индивидуальность, а вместе с ней и всю сущность, скрытую глубоко внутри. В своих неоднозначных работах он как бы ведёт безмолвный диалог со зрителем, оставляя множество вопросов без ответов. Сюжеты его сюрреалистических картин – тонкая, неуловимая грань между невинностью и пороком. Это десятки историй, не имеющих начала и конца, где добрые и злые, красивые и уродливые, но при этом настолько искренние и настоящие в своих действиях, желаниях и поступках персонажи, изолированные от окружающего их мира и времени в целом, живут своей странной, никому непонятной жизнью, вселяя страх и надежду. Они плетут интриги и ведут жестокие игры, в которых, возможно, не будет как таковых победителей... И несмотря на всю столь не радужную ситуацию, их глупо осуждать, ведь именно то, что творится в душе каждого из них – и есть истинное лицо современного человека...
Раздор. Автор: Erik Thor Sandberg.

Раздор. Автор: Erik Thor Sandberg.

 
Оленёнок. Автор: Erik Thor Sandberg.

Оленёнок. Автор: Erik Thor Sandberg.

 
Старик и дети. Автор: Erik Thor Sandberg.

Старик и дети. Автор: Erik Thor Sandberg.

 
Питомец. Автор: Erik Thor Sandberg.

Питомец. Автор: Erik Thor Sandberg.

 
Взрослые игры. Автор: Erik Thor Sandberg.

Взрослые игры. Автор: Erik Thor Sandberg.

 
Мать. Автор: Erik Thor Sandberg.

Мать. Автор: Erik Thor Sandberg.

 
Благодарность. Автор: Erik Thor Sandberg.

Благодарность. Автор: Erik Thor Sandberg.

 
Маленький укротитель. Автор: Erik Thor Sandberg.

Маленький укротитель. Автор: Erik Thor Sandberg.

 
Человеческие пороки. Автор: Erik Thor Sandberg.

Человеческие пороки. Автор: Erik Thor Sandberg.

 
Фетиш. Автор: Erik Thor Sandberg.

Фетиш. Автор: Erik Thor Sandberg.

 

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