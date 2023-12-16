Почему 400 лет все дети носили платья, и как различали девочек и мальчиков в одинаковых одеждах

Почему мальчики 400 лет носили платья.

Мальчик в белом. (ок. 1641 год). Автор: Дирк ван Сантвоорт.

Роль платья в гардеробе маленького мальчика

«Портрет Людовика XV» (1712 год). Автор: Пьер Гоберт.

«Лидия Элизабет Хоар, леди Эклэнд, с сыновьями Томасом и Артуром» (1814-1815 г.г.) Автор: Томас Лорес.

«Портрет А.Г.Бобринского в детстве» (1760 год.) Автор: Ф.Рокотов.

Французский герцог Гастон Орлеанский.

Когда мальчик получал свои первые штаны.

Три старших ребенка Карла Первого. (В центре двухлетний Яков II). (1635-1636 г.г.) Автор: Ван Дейк.

Портрет принца Балтазара Карлоса в охотничьей одежде. Автор: Диего Веласкес.

Так все же, почему мальчиков одевали в платья?

Портрет мальчика. (1620-1630-е годы.) Автор: Неизвестный фламандский художник.

Маленький мальчик с хлыстом. Неизвестный художник. 1840-е годы.

Портрет мальчика в костюме охотника с козой и собакой. (1670-е годы). Автор: Николас Мас.

«Портрет маленького мальчика с игрушечным пистолетом и собакой». Автор: Дэвид Лудерс. / «Портрет Уильяма Эллиса Гослинга». Автор: Генри Уильям Бичи.

Девочка или мальчик?

Мальчик с яблоком. (1664 год). Автор: Цезарь ван Эвердинген. / Портрет девочки (ок. 1680 года). Автор: Аерт де Гелдер.

Портрет годовалой девочки из семьи ван дер Бурх. (1650-е гг.) Автор: Альбер Кёйп / Портрет Дирка Алевайна 1640-е гг. Автор: Дирук ван Сантвоорту.

Мальчик с козлом. (1646год). Неизвестный художник. / Портрет Эмилии Антверпианы Оранье-Нассау (ок. 1582 года). Автор: Даниель ван Квеборн.

Старший мальчик с клюшкой для колфа. (1631 год). Автор: Вибранд де Гест.

Императрица Мария Федоровна с сыном Николаем – будущим императором Николаем II

Алексей – Наследник Цесаревич и Великий Князь, пятый ребенок и единственный сын Николая II.

Президент США Франклин Рузвельт. / Португальский король Мануэл II.

«Голубое» и «розовое»

Крестины малыша Джорджа.