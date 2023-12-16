Почему 400 лет все дети носили платья, и как различали девочек и мальчиков в одинаковых одеждах

Почему мальчики 400 лет носили платья.
Еще вплоть до начала прошлого века маленькие девочки и мальчики не очень-то отличались друг от друга своими нарядами. В наши дни этот факт конечно же приводит в недоумение и вызывает немало вопросов. А немногим более 100 лет назад это было абсолютной нормой, при том не только в Европе, а и в многих странах мира, где мальчишки, начиная с младенчества и до отрочества, носили платья.
Мальчик в белом. (ок. 1641 год). Автор: Дирк ван Сантвоорт.
... При чем эти платья были длинными и весьма вычурными, украшенные рюшами, кружевами и вышивками, а чепчики и головные уборы также соответствовали одеянию. Об этом мы можем судить из картин фламандских мастеров, изображавших на своих полотнах, как правило, маленьких наследников великих мира сего. Начиная из 17 века художники напишут огромное множество портретов малышей, которые и будут свидетельствовать нынешним поколениям о странностях прошлых веков.
Роль платья в гардеробе маленького мальчика
«Портрет Людовика XV» (1712 год). Автор: Пьер Гоберт.
Традиция одевать отпрысков в платья в знатных и зажиточных семьях появилась к средине 16 столетия. И что интересно, платья, как принадлежность женского гардероба, по тем временам не воспринимались в качестве признака гендерного отличия, а скорее всего означало то, что мальчик находится под опекой матери, под ее юбкой, то есть в полной зависимости от нее. Отсюда и всем знакомое выражение - «мамина юбка».
«Лидия Элизабет Хоар, леди Эклэнд, с сыновьями Томасом и Артуром» (1814-1815 г.г.) Автор: Томас Лорес.
«Портрет А.Г.Бобринского в детстве» (1760 год.) Автор: Ф.Рокотов.
В штанишки и бриджи мальчонку переодевали тогда, когда к его воспитанию и развитию личности присоединялся отец или же гувернер. В аристократических домах по этому поводу устраивался праздник, который как бы становился рубежом между детством и отрочеством будущего мужчины.
Французский герцог Гастон Орлеанский.
Когда мальчик получал свои первые штаны.
Три старших ребенка Карла Первого. (В центре двухлетний Яков II). (1635-1636 г.г.) Автор: Ван Дейк.
Строгих правил в каком возрасте мальчик должен снять платье и одеть штаны не существовало, это решалось сугубо на семейном совете. Но в большинстве своем происходило это событие, когда ребенку исполнялось 6-7 лет. И в связи с этим родные старались устроить семейное торжество, которое надолго должно было запомниться ребенку. Из истории известны случаи, когда мальчугану выдавались штаны в 3-летнем возрасте, а были и такие - когда переодевание происходило и в 18 лет, что было редким исключением.
Портрет принца Балтазара Карлоса в охотничьей одежде. Автор: Диего Веласкес.
Интересен тот факт, что иногда отрока в наказание за недопустимую шалость или провину могли вновь переодеть из штанов в платье, чтобы маленький шалун поразмыслил над своим поступком или же не благочестивыми деяниями и начал вести себя подобающе своему возрасту.
Так все же, почему мальчиков одевали в платья?
Портрет мальчика. (1620-1630-е годы.) Автор: Неизвестный фламандский художник.
Да все очень просто... Существует несколько причин, первая из которых крылась в банальной традиции, предписывающей не делить маленьких детей на гендеры, то бишь на мужской и женский пол. Это разделение происходило намного позже, в более зрелом возрасте, когда мальчикам выдавались штаны, а девочкам - юбки. Отчасти этому способствовал и консерватизм наших предков, которые менее были склонны к различным переменам, в том числе и в одежде.
Маленький мальчик с хлыстом. Неизвестный художник. 1840-е годы.
Большинство исследователей склоняются к мнению, что в платьях маленьким детям было намного проще справлять естественную нужду. И так как с необходимостью в регулярной стирке и приобретением одежды по тем временам было туго, намного практичнее и выгоднее было шить и приобретать мальчиковые платья на вырост - в этом кроется еще одна причина ношения мальчиками платьев.
Портрет мальчика в костюме охотника с козой и собакой. (1670-е годы). Автор: Николас Мас.
Да и совсем немаловажным было то, что обмыть ребенка, одетого в платье, и переодеть намного было проще нежели в другие одежды. К тому же и сам малыш довольно долго не мог разобраться со сложной конструкцией мужских штанов тех времен.
«Портрет маленького мальчика с игрушечным пистолетом и собакой». Автор: Дэвид Лудерс. / «Портрет Уильяма Эллиса Гослинга». Автор: Генри Уильям Бичи.
Девочка или мальчик?
Мальчик с яблоком. (1664 год). Автор: Цезарь ван Эвердинген. / Портрет девочки (ок. 1680 года). Автор: Аерт де Гелдер.
Непосвященным людям очень сложно представителей сильной половины человечества, одетых в детские кружевные платья, отличить от девочек. И поскольку современный человек может сложить представление о тех временах лишь благодаря портретам старых живописцев или же фотографов, то историки с уверенностью заявляют, что существует несколько способов различить мальчика от девочки на таких портретах.
Портрет годовалой девочки из семьи ван дер Бурх. (1650-е гг.) Автор: Альбер Кёйп / Портрет Дирка Алевайна 1640-е гг. Автор: Дирук ван Сантвоорту.
Важной деталью различия являлся цвет и расположение пуговиц на одежде: мальчиковые платья, как правило, были более темными и закрытыми, из тяжелой ткани, а пуговицы пришивались на них спереди; а платья девочек имели более спокойные тона, пуговицы прятали, а лифы, по подобию женских платьев, были более открытыми.
Мальчик с козлом. (1646год). Неизвестный художник. / Портрет Эмилии Антверпианы Оранье-Нассау (ок. 1582 года). Автор: Даниель ван Квеборн.
Еще существовало одно немаловажное различие: девочкам зачесывали волосы на прямой пробор - по центру, а мальчикам - на косой или же укорачивали челку. Также им подстригали волосы покороче, но некоторые мамы отращивали локоны и сынишкам.
Старший мальчик с клюшкой для колфа. (1631 год). Автор: Вибранд де Гест.
Чтобы определить принадлежность к полу изображаемого ребенка, художники, к примеру вкладывали в руки мальчикам, хлыст, игрушечную лошадку, имитацию оружия, а девочкам - куклу или другой соответствующий предмет.
О прошлых традициях красноречиво свидетельствуют не только полотна художников, а и фотографии сделанные за последние 200 лет.
Императрица Мария Федоровна с сыном Николаем – будущим императором Николаем II
С течением времени происходило изменение и в общем виде платья для мальчиков. Длительное время длина подола платья доходила до самого пола. А уже средине 1820-х годов они были укорочены - примерно до колена. И теперь уже из-под подола просматривались короткие панталоны. Такое вот сочетание предметов гардероба - из платьев и панталон, сохранилась до начала 20 столетия.
Алексей – Наследник Цесаревич и Великий Князь, пятый ребенок и единственный сын Николая II.
Президент США Франклин Рузвельт. / Португальский король Мануэл II.
«Голубое» и «розовое»
И лишь в начале 30-х годов прошлого века, опираясь на теорию Фрейда, доказавшего в своих научных трудах, что малые дети вовсе не бесполые создания, индустрия легкой промышленности одела маленьких детей в «голубое» и «розовое». Тем самым, убрав из гардеробов малышей, мальчиковые платьица, в память о которых остались лишь крестильные рубашечки.
Удивительно то, что традиция, которая целых 400 лет была незыблемой практически за одно десятилетие сошла на нет. Не маловажную роль также сыграла реформа образования, основываясь на которую дети обоих полов стали совместно посещать общеобразовательные школы и носить форменную одежду: девочки — юбки, мальчики — брюки.
Крестины малыша Джорджа.
Интересен тот факт, что в наше время в Британии королевская семья свято соблюдает вековые семейные традиции. Так, принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили малыша Джорджа в кружевном платье, созданном точь-в-точь из оригинала платья старшей дочери королевы Виктории, сшитом в 1841 году. При том все наследники короны Британии крестились в таких же или подобных нарядах.
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