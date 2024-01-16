Самые интересные подводные достопримечательности мира

В нашем мире есть много различных интересных и захватывающих мест. Одни из них находятся на проторенных туристических маршрутах, а до вторых добраться не так уж и легко. Вторая категория включает в себя подводные достопримечательности, такие как останки затонувших кораблей или скульптуры на дне моря. Представляем вам подборку самых уникальных и удивительных подводных достопримечательностей нашей планеты.











1. Подводный монумент Йонагуни, Япония.



Комплекс Йонагуни представляет собой мегалитическое сооружение, построенное представителями древней высокоразвитой цивилизации не менее 10 000 лет назад. Находится Йонагуни в Восточно-китайском море, на глубине 30 метров.







2. Музей подводных скульптур, Канкун, Мексика.



Огромный музей, состоящий из более чем 400 скульптур, стоящих на дне моря. Расположен этот необычный музей в Карибском море, на территории мексиканского города Канкун.







3. Подводная пещера Джинни Спрингс, Флорида, США.



Очень красивая и большая пещера с кристально чистой водой находится на территории штата Флорида. Пещера является достаточно безопасной, и для ее посещения не требуется никакого дополнительного обучения.







4. Затонувшая шхуна Sweepstakes, озеро Гурон, Канада.



Вблизи берега, на дне канадского озера Гурон, на глубине 6 метров покоится севший на мель в 1885 году 36-метровый корабль. Несмотря на то, что прошло более чем 130 лет, останки судна превосходно сохранились до наших дней.







5. Сенот Дос Охос, Тулум, Мексика.



Завораживающий своей красотой естественный провал, образованный после обрушения свода известняковой пещеры.







6. Христос из бездны, Сан-Фруттуозо, Италия.



Статуя Иисуса Христа высотой около 2,5 метров, находящаяся в итальянской бухте Сан-Фруттуозо, на глубине 17 метров.







7. Христос из бездны, Ки Ларго, Флорида, США.



Вторая версия знаменитой статуи, установленная в районе подводного кораллового рифа Dry Rocks на глубине около 8 метров.







8. Большая голубая дыра, Белиз.



Круглая карстовая воронка, уходящая вглубь на 120 метров, расположена на территории Белизского барьерного рифа.







9. Зеленое озеро, Австрия.



Озеро с изумрудно-зеленым цветом воды, которое находится в австрийской деревне Трагёс. Зеленое озеро имеет богатую фауну, а в июне, когда после таяния снегов озеро достигает максимальной глубины, под воду погружается луг вокруг озера, мост и парковая скамейка.







10. Подводное ущелье Сифра, Исландия.



Подводное ущелье Сифра, расположенное на территории исландского национального парка Тингвеллир, пользуется огромной популярностью у дайверов со всего мира. Подводный мир ущелья отличается прозрачной водой, видимость в которой превышает 100 метров, а также богатыми флорой и фауной.







11. Статуя Амфитриты, Каймановы острова, Гранд Кайман.



Подводная бронзовая статуя, названная скульптором, создавшим ее, в честь мифической красавицы Амфитриты, жены Посейдона.



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