Забытые традиции британской сельской жизни в исторических фотографиях

Музей сельской жизни в Рединге (Museum of English Rural Life) открыл свои двери посетителям после реставрации, на которую было потрачено 3 миллиона фунтов стерлингов. В музее, который находится в английском графстве Беркшир, хранится более миллиона фотографий и около 25 тысяч антикварных предметов. Экспозиция музея переносит посетителей в те времена, когда не было телефонов, автомобилей и электронных гаджетов.







Деревня Бибери в графстве Глостершир, 1935 год.

Автор этого снимка – писательница и фотограф мисс Марджори Райт (Marjorie L Wight), работавшая преимущественно в графствах Хартфордшир и Вустершир.







Молочник забирает бидоны, выставленные у дороги, июнь 1952 года.







Сбор хмеля в Мордифорде, графство Херефордшир, 1930-е годы. В те времена хмель и другие культуры собирали вручную.







Зимний день, 1950-е годы.







Пахарь в Сноудонии, Уэльс.







Телята в телеге, около 1948 года.

Этот снимок был сделан фотографом Эриком Гаем (Eric Guy), у которого была контора в Бейзингстоуке, графство Гэмпшир, а затем в Рединге, графство Беркшир.







Изготовление метлы, 1960-е годы.

Этот снимок был сделан фотографом Джонном Мэннерсом (John Manners). Его фотографии на тему деревенских ремёсел часто публиковались в таких журналах, как Country Life и The Field.

Купание овец на ферме, 1960-е годы.Работы фотографа Джона Тарлтона (John Tarlton) публиковались как в национальных, так и в местных журналах.Спикеры Национального союза сельскохозяйственных рабочих (National Union of Agricultural and Allied Workers) – профсоюза фермеров, существовавшего с 1906 по 1982 год . Музей сельской жизни Museum of English Rural Life открылся в Рединге в 1950-х годах.Плакат, рекламировавший плуги . Плакат, рекламировавший сеялки .