Как отбиться от стаи собак

Как известно, бессчетное количество безнадзорных и бездомных животных, чью численность никто не контролирует, возникло благодаря совершенно равнодушному к этому вопросу правительству. Бродячие стаи собак абсолютно комфортно чувствуют себя в условиях современных мегаполисов, став неотъемлемой частью их экологической среды.
По последним данным, в одной только Москве от 25 до 100 тысяч бродячих псов. И нынешние действия властей на данный момент практически неэффективны. Поэтому от угрозы столкновения со стаей безнадзорных животных не застрахован никто. И каждый должен знать хотя бы минимальное количество правил, при помощи которых можно избежать нападения или даже дать отпор.
Вражеская территория
Во-первых, нужно избегать заходить на территорию, занятую собачьей стаей. Чаще всего такими местами являются промзоны, порты, свалки и пустыри. Если случайно все-таки попали – вас, скорее всего, уже будут ждать встречающие. Не срываясь на бег, и не поворачиваясь к псам спиной, покиньте их владения.
Не показывать спину
Агрессивно настроенных собак необходимо всегда иметь в поле зрения. Повернувшись спиной, вы разбудите в них инстинкт охотника и спровоцируете их на атаку. Ведите себя спокойно, сдерживая страх, не машите руками и бесцельно не кричите. Положение может спасти зонт – резко откройте его, он увеличит ваш объем и ошеломит собак.
Команды
Если собаки долго не решаются на атаку, стоит проверить их реакцию на команды. Тут главное, чтобы не дрогнул голос. Спокойная, но резкая команда типа «Фу!» и «Гуляй!» может охладить пыл псов, даже если они не приучены к этой команде. Эффективным может оказаться выкрик «Кошка!». Услышав его, стая может потерять к вам весь интерес и заняться поиском более интересного объекта.
Откупиться
Другой вариант – подкормить псов, если с собой есть еда, конечно. Без резких движений кинуть кусок пищи, желательно чуть в сторону от места столкновения. Подождите, пока собаки не обратят внимание на предложенное, а потом не торопясь и по-прежнему не поворачиваясь к ним спиной, покиньте место действия.
Самооборона
Когда ничего не помогает, на помощь придут средства защиты. Самым эффективным средством здесь станет газовый аэрозольный баллончик. Он обязательно должен быть перцовым. Баллончики другого типа могут быть просто неэффективны. Выпустив в стаю облака перцового газа, вы, скорее всего, решите проблему на этот раз.
Другие средства защиты
Нож будет абсолютно бесполезен без навыков владения им. У собаки болевой порог значительно выше, чем у человека и легкие раны могут ее только раззадорить. А нанести серьезное ранение изворотливому хищнику не так-то просто. И это уже не говоря о том, что отбиться от стаи собак ножом вообще не представляется возможным. Травматы, шокеры и другое разрешенное к ношению оружие тоже будет неэффективным.
Безопасное место
Если ни один из предложенных вариантов не подходит, остается только забраться куда-нибудь повыше (забор, дерево, пожарная лестница), где псы не смогут вас достать. Вызовите МЧС. Если стая не потеряет к вам интерес к моменту их приезда, спасатели точно вас вызволят. Главное, точно опишите им, с чем им придется столкнуться.
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