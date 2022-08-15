Как отбиться от стаи собак

Как известно, бессчетное количество безнадзорных и бездомных животных, чью численность никто не контролирует, возникло благодаря совершенно равнодушному к этому вопросу правительству. Бродячие стаи собак абсолютно комфортно чувствуют себя в условиях современных мегаполисов, став неотъемлемой частью их экологической среды.







По последним данным, в одной только Москве от 25 до 100 тысяч бродячих псов. И нынешние действия властей на данный момент практически неэффективны. Поэтому от угрозы столкновения со стаей безнадзорных животных не застрахован никто. И каждый должен знать хотя бы минимальное количество правил, при помощи которых можно избежать нападения или даже дать отпор.







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