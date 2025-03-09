Фотограф снимает с высоты птичьего полета гигантские волны и получаются фантастические картины

В повседневной суете мы не задумываемся, насколько красив наш мир и как мы счастливы, что живем на этой планете. Профессиональный фотограф и серфер Тимоти Нун напоминает нам об этом, создавая невероятное. Благодаря беспилотнику ему удается делать просто ошеломляющие съемки океана, огромных волн и других красот природы., словно яркие завораживающие картины. Даже не верится, что снятые Тимоти кадры реальны, а не выдуманы художником какого-нибудь фантастического фильма.
Снимок гигантского гребня волны покорил весь мир
Тимоти очень давно занимается серфингом. Но если в детстве он смотрел на море и волны, как обычный человек, в горизонтальном «формате», то теперь, обзаведясь беспилотником, он получил возможность видеть береговую линию совершено иначе – с высоты птичьего полета.
Фото как картины.
– В основном я использую беспилотник для фотосъемки, иногда отвлекаясь на абстрактные кадры над скальными платформами и вдоль побережья, – поясняет фотограф.
Штормовая зыбь.
Вид с высоты птичьего полета завораживает.
Каждая такая съемка неповторима. Например, в тот день, когда Нун сфотографировал огромную волну, на море была очень большая зыбь. Полет беспилотника проходил над пляжем, который мужчина регулярно посещает. Фотограф отлично знал, каким образом в этом месте формируются волны и как они разбиваются.
– Моей задачей было «отсечь» большую волну и попытаться сфотографировать, как серферы преодолевают это препятствие. И, представляете, мне удалось запечатлеть спортсмена на гребне волны, пару, которая «выныривает» вверх, и серферов, которые двигаются в поисках позиции, чтобы либо поймать следующую волну, либо преодолеть разрыв.
Фото «Волна» (слева) и коралловые спирали (справа).
Фотограф поясняет, что снимок был сделан рано утром. В это время угол наклона солнца обеспечил хорошую четкость снимка, при этом солнце располагалось еще не настолько высоко, чтобы засветить детали изображения.
За фотокартину, которую он так и назвал – «Волна», – Нун удостоился престижной награды австралийского журнала Photography. Этот кадр был признан лучшей фотографией 2017 года.
Чтобы так снимать, нужно долго учиться
Прежде чем научиться делать столь шедевральные изображения, Тимоти Нун прошел долгий путь обучения, в том числе по постобработке фотографий.
Скалы и море.
Яркие краски природы.
Кстати, до того, как стать фотографом, Нун руководил собственной успешной архитектурной конторой и с помощью нескольких сотрудников спроектировал и построил много прекрасных домов. Теперь же у него своя частная художественная студия, занимающегося изобразительным и декоративным искусством. Вместе с ним работают и помощники, и студенты, подмастерья.
Необычное фото.
На сегодняшний день изображения Тимоти Нуна настолько популярны, что многие из них находятся в частных коллекциях по всему миру.
Чудеса природы. Узоры океана.
Невероятные краски природы.
Кстати, в Крыму тоже немало фантастических видов, которые достойны внимания лучших фотографов. Взять хотя бы удивительное по красоте озеро Сиваш.
Текст: Анна Белова
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