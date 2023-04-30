Ежесекундно по организму человека циркулируют не все пять литров крови. Без физических нагрузок часть крови организм оставляет «про запас». Больше всего крови в состоянии покоя циркулирует в районе брюшной полости.
Когда человек начинает двигаться, например, выходит на пробежку, организм оперативно перераспределяет кровь и направляет её в мышцы. Если физические нагрузки начались внезапно, то резервная кровь не успевает быстро поступить в общее обращение и оттекает из органов брюшной полости медленно. Происходит увеличение печени и селезёнки в размерах, и это, в свою очередь, приводит к давлению на капсулы с резервной кровью, расположенные рядом. В капсулах находятся болевые рецепторы, которые и посылают сигналы мозгу. В итоге человек чувствует колющую боль. Иногда причина острой боли — плотный обед. Принцип тот же: сосуды и желчные каналы печени, которая принимает участие в процессе пищеварения, увеличиваются и придавливают капсулу.
Самый простой способ предотвратить боль — правильная разминка. Если колоть уже начало, лучше снизить физическую нагрузку и сделать несколько глубоких вдохов-выдохов. Такое дыхание ускоряет отток крови из брюшной полости. Помогает также сильное втягивание живота, потому что в таком случае печень или селезёнка как бы массируются диафрагмой. Они прижимаются к позвоночнику и кровь выдавливается. После того, как капсулы опустеют, боль пройдёт.
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Почему колет в боку?
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