С нами не соскучишься!

8 309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    ЭФИР существует. Просто ученым запрещено упоминать ЭФИР, вот и придумывают темные материи.10 интригующих те...
  • Лариса
    И при чем здесь французы?чушь.А в России лучше......Секреты, которые ...
  • света снегирева Снегирева
    Спасибооооо!!!!!!5 вкуснейших пиро...

Почему колет в боку?

Ежесекундно по организму человека циркулируют не все пять литров крови. Без физических нагрузок часть крови организм оставляет «про запас». Больше всего крови в состоянии покоя циркулирует в районе брюшной полости.
Почему колет в боку?


Когда человек начинает двигаться, например, выходит на пробежку, организм оперативно перераспределяет кровь и направляет её в мышцы. Если физические нагрузки начались внезапно, то резервная кровь не успевает быстро поступить в общее обращение и оттекает из органов брюшной полости медленно. Происходит увеличение печени и селезёнки в размерах, и это, в свою очередь, приводит к давлению на капсулы с резервной кровью, расположенные рядом. В капсулах находятся болевые рецепторы, которые и посылают сигналы мозгу. В итоге человек чувствует колющую боль. Иногда причина острой боли — плотный обед. Принцип тот же: сосуды и желчные каналы печени, которая принимает участие в процессе пищеварения, увеличиваются и придавливают капсулу.

Самый простой способ предотвратить боль — правильная разминка. Если колоть уже начало, лучше снизить физическую нагрузку и сделать несколько глубоких вдохов-выдохов. Такое дыхание ускоряет отток крови из брюшной полости. Помогает также сильное втягивание живота, потому что в таком случае печень или селезёнка как бы массируются диафрагмой. Они прижимаются к позвоночнику и кровь выдавливается. После того, как капсулы опустеют, боль пройдёт.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почему колет в боку?

И не забудьте:
Почему колет в боку?Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх