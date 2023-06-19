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Заброшенные иконы американской мечты

Есть такое выражение: «Американская мечта». Оно часто употребляется для обозначения жизненных идеалов жителей США как в материальном, так и в духовном смысле.

Розовый Эдсел 1950-х годов, заброшенные стации техобслуживания, устрашающий мотель вдали от цивилизации — это лишь немногие образы той самой американской мечты, собранные в новой книге «Забытая Америка» фотографа и исследователя Джонни Джу.

Заброшенные иконы американской мечты

1. Заброшенная станция техобслуживания.

Заброшенная станция техобслуживания.

2. Заброшенный мотель на северном побережье штата Огайо. Зайдем внутрь.

Заброшенный мотель на северном побережье штата Огайо

3. Интерьеры.

03

Фотограф Джонни Джу был очарован заброшенными объектами еще в детстве.

«Фраза „Американская мечта“ вызывает в воображении образы огромных автомобилей 1950-х годов, белые заборы, кафе и забегаловки с музыкой Чака Берри. Эти артефакты вызывают ностальгию у тех, кто жил ещё тогда, и кажутся кучей мусора для других, молодых.»

4. Эффектно ржавеющий вагон-ресторан бывшего поезда.

Эффектно ржавеющий вагон-ресторан бывшего поезда

5. Ржавеющий грузовик в штате Орегон.

Ржавеющий грузовик в штате Орегон

6. Заброшенный летний курорт 1950-х годов в Огайо.

Заброшенный летний курорт 1950-х годов в Огайо

7. Закусочная.

Закусочная

8. Ржавеющий Крайслер, штат Орегон.

Ржавеющий Крайслер, штат Орегон

9. Дом, в котором не жили несколько десятилетий.

Дом, в котором не жили несколько десятилетий

10. Кровати 1940-1950-хх годов и костюм на стене. Кто-то ушел и уже не вернулся. Бардак был устроен, скорее всего, позднее.

10

11. Оригинальное почтовое отделение в штате Орегон, которое открылось в 1891 году.

11

12. Заброшенный дом в Огайо.

Заброшенный дом в Огайо

13. Заброшенный район в Пенсильвании.

Заброшенный район в Пенсильвании

14. Ресторан.

14

15. Глазастый Шевроле.

Глазастый Шевроле

16. Брошенный автомобиль в сельской местности в Огайо.

Брошенный автомобиль в сельской местности в Огайо

17. Заснувший на природе в Западной Вирджинии.

17

18. Мечта и её крушение. Розовый Эдсел 1950-х годов. Запуск Edsel (дочерняя марка и самостоятельное подразделение Ford Motor Company) — один из крупнейших провалов в истории автомобилестроения, считающийся одним из классических примеров маркетинговой ошибки. В Соединённых Штатах слово «Эдсел» стало нарицательным и совершенно однозначно ассоциируется с полным провалом.

20

Также смотрите «Заброшенные святые места» и «Заброшенное казино на Черном море».

Есть такое выражение: «Американская мечта». Оно часто употребляется для обозначения жизненных идеалов жителей США как в материальном, так и в духовном смысле.

Розовый Эдсел 1950-х годов, заброшенные стации техобслуживания, устрашающий мотель вдали от цивилизации — это лишь немногие образы той самой американской мечты, собранные в новой книге «Забытая Америка» фотографа и исследователя Джонни Джу.
18 фото

Заброшенные иконы американской мечты

1. Заброшенная станция техобслуживания.

Заброшенная станция техобслуживания.

2. Заброшенный мотель на северном побережье штата Огайо. Зайдем внутрь.

Заброшенный мотель на северном побережье штата Огайо

3. Интерьеры.

03

Фотограф Джонни Джу был очарован заброшенными объектами еще в детстве.
«Фраза „Американская мечта“ вызывает в воображении образы огромных автомобилей 1950-х годов, белые заборы, кафе и забегаловки с музыкой Чака Берри. Эти артефакты вызывают ностальгию у тех, кто жил ещё тогда, и кажутся кучей мусора для других, молодых.»

4. Эффектно ржавеющий вагон-ресторан бывшего поезда.

Эффектно ржавеющий вагон-ресторан бывшего поезда

5. Ржавеющий грузовик в штате Орегон.

Ржавеющий грузовик в штате Орегон

6. Заброшенный летний курорт 1950-х годов в Огайо.

Заброшенный летний курорт 1950-х годов в Огайо

7. Закусочная.

Закусочная

8. Ржавеющий Крайслер, штат Орегон.

Ржавеющий Крайслер, штат Орегон

9. Дом, в котором не жили несколько десятилетий.

Дом, в котором не жили несколько десятилетий

10. Кровати 1940-1950-хх годов и костюм на стене. Кто-то ушел и уже не вернулся. Бардак был устроен, скорее всего, позднее.

10

11. Оригинальное почтовое отделение в штате Орегон, которое открылось в 1891 году.

11

12. Заброшенный дом в Огайо.

Заброшенный дом в Огайо

13. Заброшенный район в Пенсильвании.

Заброшенный район в Пенсильвании

14. Ресторан.

14

15. Глазастый Шевроле.

Глазастый Шевроле

16. Брошенный автомобиль в сельской местности в Огайо.

Брошенный автомобиль в сельской местности в Огайо

17. Заснувший на природе в Западной Вирджинии.

17

18. Мечта и её крушение. Розовый Эдсел 1950-х годов. Запуск Edsel (дочерняя марка и самостоятельное подразделение Ford Motor Company) — один из крупнейших провалов в истории автомобилестроения, считающийся одним из классических примеров маркетинговой ошибки. В Соединённых Штатах слово «Эдсел» стало нарицательным и совершенно однозначно ассоциируется с полным провалом.

20

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