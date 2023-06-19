Заброшенные иконы американской мечты

Есть такое выражение: «Американская мечта». Оно часто употребляется для обозначения жизненных идеалов жителей США как в материальном, так и в духовном смысле.



Розовый Эдсел 1950-х годов, заброшенные стации техобслуживания, устрашающий мотель вдали от цивилизации — это лишь немногие образы той самой американской мечты, собранные в новой книге «Забытая Америка» фотографа и исследователя Джонни Джу.







1. Заброшенная станция техобслуживания.







2. Заброшенный мотель на северном побережье штата Огайо. Зайдем внутрь.







3. Интерьеры.







Фотограф Джонни Джу был очарован заброшенными объектами еще в детстве.



«Фраза „Американская мечта“ вызывает в воображении образы огромных автомобилей 1950-х годов, белые заборы, кафе и забегаловки с музыкой Чака Берри. Эти артефакты вызывают ностальгию у тех, кто жил ещё тогда, и кажутся кучей мусора для других, молодых.»

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«Фраза „Американская мечта“ вызывает в воображении образы огромных автомобилей 1950-х годов, белые заборы, кафе и забегаловки с музыкой Чака Берри. Эти артефакты вызывают ностальгию у тех, кто жил ещё тогда, и кажутся кучей мусора для других, молодых.»