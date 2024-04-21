С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Про смывание витаминов полная хрень😁Бытовые хитрости,...
  • Александр
    Бред " сивой кобылы"Из-за чего рухнул...
  • Алексей
    Если у Вас острый пульпит,ничего уже не поможет.Бегом к стоматологу!Есть быстрый спос...

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Румынский фотограф Наталья Миндру показывает нам настоящую любовь. Ту чувственность, страсть, что живет в людях, неспособных существовать друг без друга. В работах Натальи ощущается что-то магнетическое и притягательное. Такой эффект, признается Наталья, достигается за счет эмоций влюбленных: их улыбок, объятий, поцелуев.

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

Этот фотограф снимает любовь как она есть

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх