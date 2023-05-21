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Лайфхак для мытья пола

Хотите, чтобы пол в вашем доме всегда был чистым и выглядел, будто недавно отполированный? Добиться такого эффекта предельно просто. Понадобится всего 2 ингредиента, которые гарантировано уже есть в наличии. Остальное – дело техники.

Лайфхак для мытья пола

Для мытья полов используем горячую или очень теплую воду. Добавляем в воду по 1 столовой ложке обычной соли и жидкого моющего средства.  Перемешиваем содержимое. Важно, чтобы соль полностью растворилась.  Дальше остается лишь смочить в воде тряпку.  И приступить к мытью полов.

Лайфхак для мытья пола

Даже со светлой поверхности грязь отходит буквально на глазах. Вымытые таким способом полы приобретают характерный блеск и выглядят идеально. Предложенное средство отлично справляется с жиром, кроме того отпугивает насекомых и обладает антисептическим эффектом.

Лайфхак для мытья пола
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