Шпинат — одно из самых популярных травянистых растений, употребляемых в пищу.

Дикий шпинат можно найти в Передней Азии, выращивать его начали в древней Персии, а сейчас успешно культивируют по всему миру.

В статье мы расскажем, как вырастить шпинат в условиях климата России.



Описание культуры

Посев шпината на рассаду

Когда сажать шпинат

Выращивание шпината из семян

Выращивание шпината на подоконнике

Как вырастить шпинат в домашних условиях

Выращивание шпината в открытом грунте

Когда сеять шпинат в грунт

Посадка шпината в грунт и уход за ним

Полив шпината

Подкормка шпината

Что сажать после шпината

Вредители и болезни шпината

Наиболее распространенные болезни культуры:

Традиционно шпинат разделяют на сорта по сроку созревания.

Если вы увидите цветущий шпинат — кустик высотой около полуметра с метелочками на удлиненных стеблях, то вряд ли вы его узнаете. А все потому, что выращивание шпината в пищу завершается в самом начале его вегетационного периода. Только молодые нежные розетки листьев годятся в салат или суп.целый комплекс витаминов, часть из которых сохраняется даже после термической обработки;минералы, среди которых в наибольшем количестве представлено железо;клетчатка, которая помогает нормализовать работу кишечника и многое другое.В общем, не даром Екатерина Медичи требовала регулярно подавать шпинат к королевскому столу.Если весь цикл развития планируется проводить в отапливаемом помещении, не важно, когда сажать шпинат. Если же вы хотите посадить растение в теплицу или сразу в открытый грунт, то уже в марте посейте семена, тогда урожай вы получите гораздо быстрее.Как это сделать? Подготовьте стаканчики с удобренным кокосовым субстратом и неглубоко поместите в него семена. Полейте, накройте пленкой и оставьте всходить.Следите за ростками. При появлении первых листочков им нужно предоставить большое количество света. Можно поставить их, например, на балкон. Особых требований к температуре у растения нет. Не забывайте поливать малышей, и скоро они будут готовы к пересадке.Для посадки шпината требуется прогретая заранее удобренная почва. Дополнительно рекомендуем установить над ростками небольшую палатку из агроволокна для защиты от перепадов температур.Дома получить урожай сочной зелени так же просто, как вырастить шпинат на даче. Посев производится так же, как и на рассаду, только емкости лучше взять побольше с учетом развития корневой системы, а на дно уложить дренаж. Если световой день достаточно долгий, вам даже не понадобятся фитолампы, но зимой без них не обойтись. Напоминаем, что в пищу годятся только молодые листочки. Когда растение пустит стрелу под цветы (примерно через два месяца), листья станут несъедобными.Если имеется достаточно свободной площади, существует и другой вариант выращивания: сажать семена сразу в литровые горшки с удобренной почвой. Далее действуйте по старой схеме: накройте семена пленкой, пока не взойдут. Потом поставьте горшки в освещенное место, регулярно поливайте и опрыскивайте растения, чтобы не спровоцировать стрелкование. Примерно через месяц вы сможете насладиться вкусом домашнего шпината. А еще через месяц, как бы мы ни тормозили это процесс, растение даст стрелку и станет непригодным для употребления в пищу.Вы уже убедились, что получить свежий шпинат дома совсем несложно. Теперь обсудим, как вырастить шпинат в открытом грунте.Многих интересует вопрос, когда сеять шпинат в почву? Зависит от того, в какие сроки вы планируете получить урожай. Если весной, то дождитесь последних заморозков, отсчитайте еще месяц и высевайте. А если вы хотите получить поздний урожай, ориентируйтесь на сроки наступления холодов в вашем регионе и посадите шпинат осенью за пару месяцев до них.Лето не подходящее время для выращивания шпината в открытом грунте, поскольку на ярком солнце растение очень быстро пускает стрелки с цветами. В сезон (весной или осенью) можно делать несколько посадок раз в 2–3 недели. Можно сажать растение даже под зиму. Семена прекрасно перезимуют под снегом и взойдут весной.Итак, остался главный вопрос: как правильно выращивать шпинат в открытом грунте? Растение неприхотливо, но попробуем создать ему идеальные условия, соблюдая технологию подготовки места под посадку:выбираем участок в солнечной части двора;желательно, чтобы почва была слабокислая с pH около 7. При необходимости заранее корректируем кислотность при помощи известняка;непосредственно перед посевом под глубокую перекопку вносим удобрения.На подготовленной таким образом почве формируем грядки шириной около полуметра и неглубоко помещаем семена. Поливаем и на пару дней укрываем посев, чтобы ускорить прорастание.Когда молодые кустики сформируют первые листья, проверьте, не тесно ли им, и при необходимости прополите, удаляя слабые и мелкие саженцы.Лайфхак: если шпинат только-только пустил стрелку, и вы заметили это при прополке, просто отломите ее. Таким образом время цветения удастся немного оттянуть.Важный момент при посадке и уходе в открытом грунте за таким влаголюбивым растением, как шпинат, — это регулярный полив. Для водных процедур удобно использовать шланг со специальной насадкой. Жидкость подается из расчета 10 литров на квадратный метр. После увлажнения слегка перекопайте и прополите грядку. Частота полива зависит от погоды: если сухо и жарко, лучше поливать через день, а если прошел дождь, можно дня три подождать.Если сомневаетесь, не пора ли подкормить шпинат, обратите внимание на внешний вид растения. Если оно хорошо растет, выглядит здоровым, значит, ему хватает питания от удобрения, внесенное до посадки. Если выглядит вялым, медленно развивается, тогда лучше подкормить зелень азотсодержащими добавками.Возможно, вы слышали о правиле чередования культур. Коротко его можно сформулировать так: сначала вершки, потом корешки. Это значит, что на одном и том же участке в один сезон можно выращивания растения, которые формируют корнеплоды и клубни, а в следующий — зелень, цветы, ягоды и тому подобное.В случае со шпинатом желательно даже через сезон не возвращаться на тот же участок, а подождать года 3–4. После шпината посадите лучше редис, топинамбур или морковку.фузариоз (корневая гниль);пероноспороз (грибок);антракноз (вызывается грибами-аскомицетами);церкоспороз (грибок);аскохитоз (грибок);рамуляриоз (пятнистость).Чтобы защитить шпинат от заражения, используйте по возможности безопасные препараты, не оставляющие химического следа в листьях. Попробуйте народные методы вроде раствора йода, золы или луковой шелухи. Этими же средствами можно остановить грибковые заболевания, но от вирусов лечения нет: придется уничтожать все зараженные растения.Вредители — минирующие мухи (мушки, моль), гусеницы совки (ночницы), медведка и другие, о методах борьбы с которыми мы писали в других статьях.Сортараннеспелые: «Годри» (2–3 недели), «Исполинский» (2 недели), «Вирофле», «Стик»;среднеспелые: «Матадор» (3 недели), «Блюмсдельский», «Крепыш»;позднеспелые: «Виктория» (4–5 недель), «Спокейн», «Варяг».Есть среди сортов и совсем необыкновенные, например «Базелла» — вьющийся шпинат. Его можно посадить на пустующий участок для облагораживания, но можно и употреблять в пищу. Существует и многолетний сорт — гибрид с щавелем. На вкус он, правда, далек от шпината, но вполне съедобен и растет на одном месте до десяти лет!