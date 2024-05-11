Драматическая судьба темнокожего «Максимки»: почему юный актер после звездной роли исчез с экранов

Толя Бовыкин в фильме *Максимка*, 1952 | Фото: liveinternet.ru
Сейчас имя Толи Бовыкина вряд ли кому-то известно, и единственный фильм с его участием – «Максимка» – современные зрители едва ли вспомнят. А в 1953 г. его увидели 33 млн человек. Тогда над историей обаятельного темнокожего мальчика рыдали тысячи женщин, не подозревая о том, что судьба юного актера сложилась гораздо драматичней, чем у его экранного героя, и вполне могла бы стать сюжетом для отдельного фильма.
Толя Бовыкин в фильме *Максимка*, 1952 | Фото: kino-teatr.ru
Толя Бовыкин был мулатом, история его появления на свет полна загадок. Известно, что его мать была русской, работала в Архангельске то ли на лесозаводе, то ли в порту. Когда началась война, в порту стали появляться суда из Америки, привозившие военную технику. Молодые моряки нередко крутили романы с местными девушками. О своем темнокожем кавалере Александра Бовыкина не распространялась – признавалась только, что роман их был недолгим, и что его судно было подбито фашистской подводной лодкой. Впрочем, так ли это было на самом деле, никто не знал.
Кадр из фильма *Максимка*, 1952 | Фото: kino-teatr.ru
Толя Бовыкин в фильме *Максимка*, 1952 | Фото: kino-teatr.ru
В 1943 г. у нее родился сын. Мальчик рос без отца и с детства подвергался нападкам и насмешкам. В начале 1952 г. в архангельский клуб моряков приехали актер Николай Крючков и сценарист Григорий Колтунов. Они обратили внимание на бойкого темнокожего мальчика, с шумом влетевшего в зал. Так режиссер Владимир Браун нашел актера для главной роли в своем фильме по рассказу Константина Станюковича «Максимка».
Кадр из фильма *Максимка*, 1952 | Фото: aif.by
Неожиданно 9-летний Толя Бовыкин попал в настоящую сказку. Съемки проходили на Черном море, в Одессе. Его утвердили на роль без проб – он удивил всех не только внешностью, но и природным артистизмом и талантом. Мальчик не робел в компании именитых актеров, вместе с которыми он выходил на съемочную площадку. А коллектив собрался звездный: Николай Крючков, Марк Бернес, Михаил Пуговкин, Вячеслав Тихонов, Борис Андреев. А лучшим другом и защитником для Толи стал Сергей Параджанов (на тот момент он еще не был знаменитым режиссером, а работал ассистентом режиссера по реквизиту). Мальчик очень привязался к нему и ходил за ним по пятам.
Кадр из фильма *Максимка*, 1952 | Фото: aif.by
Поскольку Толя был мулатом, его кожа показалась режиссеру недостаточно смуглой, и перед съемками его гримировали. А еще в первые недели надевали парик – мама стригла его слишком коротко, и естественная курчавая шевелюра появилась не сразу. Юный актер влюбил в себя всю съемочную группу и сам ко всем очень тепло относился. Свою первую зарплату он раздал всем на подарки.
Юный актер, сыгравший всего одну роль в кино | Фото: liveinternet.ru
Кадр из фильма *Максимка*, 1952 | Фото: club.season.ru
Съемки длились несколько месяцев, а после их окончания Толе с мамой предстояло вернуться в Архангельск. Но весь коллектив так привязался к обаятельному ребенку, что расставаться с ним никому не хотелось. Директор картины Леонид Корецкий с женой пригласил маму с сыном к себе в Киев. Толик даже начал там ходить в школу. Но вскоре его матери пришлось уехать – на севере у нее оставался еще старший сын. А следом за матерью отправился и мальчик.
Кадр из фильма *Максимка*, 1952 | Фото: liveinternet.ru
Фильм вышел на экраны в 1953 г. и сразу же завоевал популярность. В течение одного года его увидели 33 млн зрителей. Женщины не могли удержаться от слез, когда смотрели, как русские матросы спасают запуганного американскими работорговцами мальчика после кораблекрушения, как он получил имя Максимка и стал юнгой. Герой фильма был так популярен, что в 1960-е гг. в Украине даже выпускали шоколадные конфеты «Максимка» с темнокожим мальчиком на обертке. А в Туапсе установили памятник мальчику с матросом.
Постеры к фильму | Фото: aura-dione.ru
Что происходило с юным актером дальше – никто не может сказать наверняка. Точно известно лишь то, что после съемок в фильме он прожил всего 5 лет. Чего только не писали о его загадочной смерти – и о том, что он впал в депрессию, не выдержав ранней славы, и о том, что погиб в пьяной драке, и о том, что на съемках наглотался морской воды, а через время это дало осложнение на легкие. Но все эти слухи не соответствовали действительности.
Юный актер, сыгравший всего одну роль в кино | Фото: kino-teatr.ru
Мама Толика рассказывала, что он был очень шустрым и отчаянным, постоянно искал приключения. Однажды он прицепился к ехавшему на большой скорости грузовику, не удержался и упал, сильно ударившись головой. После этого появилась водянка мозга, которая и стала причиной гибели в 1958 г. Эту версию подтверждают и соседи Бовыкиных.
Памятник Максимке и матросу в Туапсе | Фото: otdih-yuga.ru
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