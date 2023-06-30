Самые известные жители аэропортов

Наверное, многие наши читатели смотрели фильм «Терминал», выпущенный с легкой руки Стивена Спилберга в 2004 году. Герой Тома Хэнкса по несчастливому совпадению стал пленником в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, не имея возможности ни попасть в Америку, ни вернуться на родину – выдуманную страну в Восточной Европе.



Однако в основу этой трагикомичной истории, которую часто считают нереальной, легли реальные события, а кроме того, существует еще немало примеров того, как люди оказываются узниками в аэропортах, покинуть которые им мешают международные правила, банальное невезение или даже собственные убеждения. Мы вспомнили 8 самых необычных обитателей транзитной зоны.









Мехран Карими Нассери

Захра Камалфар

Хироши Нохара

Масаки Танака

Хайнц Мюллер

Санджай Шах

Фенг Женгу

Мохаммед Хиджази