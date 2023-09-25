Выжать максимум: Как без соковыжималки получить стакан гранатового сока

Как выжать сок из граната без соковыжималки.
Гранатовый сок - это вкусно и полезно, а еще и трудоемко. Почистить плод, отделить рубиновые зернышки от горьких перегородок, после - повозиться с соковыжималкой, отмывая ее, - задача не из легких. Перспектива потратить час, чтобы получить полстакана нектара, не радует. Но есть способ выжать сок без соковыжималки, гранат в этом случае даже чистить не придется!
Звучит невероятно, но превратить целый гранат в стакан сока, - проще простого. Все, что понадобится, выбрать целый плод, на кожуре которого не будет ни малейших повреждений. Это ключевое правило, в противном случае высока вероятность потерпеть фиаско и испачкать полкухни «разорвавшимся» гранатом.
Итак, спелый гранат нужно хорошенько помять. Для этого просто катайте плод по столу вперед-назад, вправо-влево и по кругу. Если все делаете верно, то будете слышать легкий хруст, это зерна лопаются, выпуская сок. Плод постепенно будет становиться все более податливым, главное, постоянно контролируйте силу нажима.
Когда почувствуете, что внутри уже каша, делайте аккуратный, но решительный надрез ножом. Действовать нужно быстро, поскольку сок потечет из отверстия, позаботьтесь о том, чтобы направить струю в стакан или мисочку. Так вы не испачкаете стол и не потеряете драгоценные капли сока.
Аккуратно помните гранат.
Сделайте надрез ножом, и сок польется в стакан.
Надавливая, проворачивайте гранат и выжимайте сок до капли. Не бойтесь, если несколько зерен упадут в стакан, сок после можно процедить с помощью сита. Порция сока из одного граната получится небольшой, около трети стакана, но зато это будет 100% натуральный продукт. Такого количества, кстати, хватит для того, чтобы приготовить изысканный соус к мясу.
Выдавливайте тщательно, до последней капли.
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