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Выжать максимум: Как без соковыжималки получить стакан гранатового сока


Как выжать сок из граната без соковыжималки.

Как выжать сок из граната без соковыжималки.

Гранатовый сок - это вкусно и полезно, а еще и трудоемко. Почистить плод, отделить рубиновые зернышки от горьких перегородок, после - повозиться с соковыжималкой, отмывая ее, - задача не из легких. Перспектива потратить час, чтобы получить полстакана нектара, не радует. Но есть способ выжать сок без соковыжималки, гранат в этом случае даже чистить не придется!

Звучит невероятно, но превратить целый гранат в стакан сока, - проще простого. Все, что понадобится, выбрать целый плод, на кожуре которого не будет ни малейших повреждений. Это ключевое правило, в противном случае высока вероятность потерпеть фиаско и испачкать полкухни «разорвавшимся» гранатом.
Выжать максимум: Как без соковыжималки получить стакан гранатового сока

 

Итак, спелый гранат нужно хорошенько помять. Для этого просто катайте плод по столу вперед-назад, вправо-влево и по кругу. Если все делаете верно, то будете слышать легкий хруст, это зерна лопаются, выпуская сок. Плод постепенно будет становиться все более податливым, главное, постоянно контролируйте силу нажима.
Выжать максимум: Как без соковыжималки получить стакан гранатового сока

 

 


Выжать максимум: Как без соковыжималки получить стакан гранатового сока

 

Когда почувствуете, что внутри уже каша, делайте аккуратный, но решительный надрез ножом. Действовать нужно быстро, поскольку сок потечет из отверстия, позаботьтесь о том, чтобы направить струю в стакан или мисочку. Так вы не испачкаете стол и не потеряете драгоценные капли сока.
Аккуратно помните гранат.

Аккуратно помните гранат.

 
Сделайте надрез ножом, и сок польется в стакан.

Сделайте надрез ножом, и сок польется в стакан.

 

Надавливая, проворачивайте гранат и выжимайте сок до капли. Не бойтесь, если несколько зерен упадут в стакан, сок после можно процедить с помощью сита. Порция сока из одного граната получится небольшой, около трети стакана, но зато это будет 100% натуральный продукт. Такого количества, кстати, хватит для того, чтобы приготовить изысканный соус к мясу.
Выдавливайте тщательно, до последней капли.

Выдавливайте тщательно, до последней капли.

 

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Выжать максимум: Как без соковыжималки получить стакан гранатового сока

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Выжать максимум: Как без соковыжималки получить стакан гранатового сокаПодписаться на мой Instagram
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