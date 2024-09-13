Деревья, которые стали легендой благодаря искусству, или Безмолвные «звёзды»

Кино, музыка и литература принесли славу миллионам, но не все эти знаменитости - люди. Иногда центром внимания могут стать герои, которые не произнесли ни единого слова, но само их присутствие определило дух произведения. Этими безмолвными артистами неожиданно стали... деревья! Они как истинные «звёзды» милостиво принимают знаки внимания и несут бремя своей славы., их фото украшают обложки именитых изданий, прославленные художники помещают их на свои холсты. Самые легендарные деревья, которых прославило искусство — далее в обзоре.
Сикомор Гэп
Сикомор Гэп.
Самым популярным местом в английском национальном парке Нортумберленд является Сикомор Гэп. В месте, где растёт это дерево, резко обрывается стена Адриана. Это сооружение тянется от побережья до побережья по всей территории северной Британии. Сикомор Гэп — это впадина между двумя холмами, именно здесь растёт смоковница, которая некогда стала настоящей «звездой». Дерево прославилось после того, как оно появилось в фильме 1991 года «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером в главной роли. С тех пор его так и называют - Дерево Робин Гуда.
«Звезда» киноленты «Робин Гуд: Принц воров».
Дерево Робин Гуда.
Дерево Шоушенка
«Обещай мне, Рэд. Если ты когда-нибудь выберешься... найди это место», — однажды сказал Энди Дюфрен Рэду в тюрьме. Энди сбегает, Рэд отбывает наказание до тех пор, пока его не освобождают условно-досрочно. Он отправляется на место по указанию приятеля и находит там белый дуб. У его корней закопан ящичек, где лежит послание от Энди и деньги на покупку билета до Мексики.
Дерево Шоушенка в одноимённом фильме.
Это знаковая сцена из культовой ленты «Побег из Шоушенка» 1994 года. Дерево, которое благодаря этому фильму прославилось, когда-то росло в американском государственном парке Малабар Фарм в Лукасе, что в штате Огайо. Каждый год сюда приезжало полсотни тысяч человек, чтобы посмотреть на него. Дуб назвали одним из самых знаменитых деревьев в истории кино. К сожалению, дерево повалил ураган в 2016 году.
Дерево Шоушенка после падения.
Дерево Джошуа
В 1986 году легендарная ирландская рок-группа U2 готовилась выпустить в свет свой пятый студийный альбом. Он тогда носил временное название «The Desert Songs». На создание песен этого альбома музыкантов вдохновили пейзажи американской пустыни. Группа отправила своего фотографа Антона Корбайна, чтобы тот нашёл знаковое место, дабы запечатлеть их для обложки.
Участники рок-группы U2 позируют перед деревом Джошуа.
Корбайн предложил музыкантам использовать для обложки альбома фото с так называемым деревом Джошуа. Это очень выносливое растение, оно растёт в пустыне на юго-западе США. Это дерево очень причудливо искривлено и выглядит достаточно интересно. Своим названием дерево обязано ветхозаветному пророку Иисусу Навину, так как его ветви похожи на воздетые к небесам в молитве руки.
Дерево, когда оно ещё стояло.
Боно очень понравилась эта идея, особенно её библейская подоплёка. Вокалист настолько впечатлился, что альбом получил название «Joshua Tree». Потом музыканты отправились на поиски подходящего дерева. На глаза им попалось такое, одиноко стоящее, и они его сфотографировали. То ли дерево было столь удачливо, то ли музыканты безмерно талантливы, но тандем ждал оглушительный успех. Альбом стал одним из самых продаваемых в мире, а U2 из популярной ирландской группы превратились в звёзд мировой величины.
Дерево Джошуа сегодня.
Хиты с пластинки «Joshua Tree» до сих пор на слуху. А к дереву, которое украсило собой её обложку, паломничество совершили миллионы людей. К сожалению, музыканты не помнили точного места, где оно росло. Пока искали это дерево, два человека умерли в пустыне от истощения. Возле дерева потом поставили памятную табличку. Знаменитое дерево сломал в 2000 году сильный ветер, ему было больше двух сотен лет. Оно по сей день лежит там и продолжает привлекать поклонников U2 со всего мира.
Если вы хотите посетить легендарное Дерево Джошуа, оно находится на шоссе 190 с координатами: 36°19'51,00. с.ш., 117°44'42,88. з.д.
Эль Пино
Хотя криминальная драма Тейлора Хэкфорда 1993 года «За кровь платят кровью» потерпела неудачу в прокате, у неё невероятное количество поклонников по всему миру. Многие из них каждый год специально приезжают к австралийской сосне Бунья. Это дерево растёт на углу улиц Фолсом и Северной Индианы. Именно здесь разыгралась история фильма. В одной из самых знаковых сцен картины персонаж Дамиана Чапы смотрит на него с тоской и говорит: «Это дерево для меня Восточный Лос. Хорошо быть дома».
Эль Пино в Восточном Лос-Анджелесе.
Теперь это дерево знают все под названием «Эль Пино» или «Сосна».
Гремучая ива
Древний бук, который знаменит под названием «Королевский бук» растёт недалеко от Хартфордшира, что в Великобритании. Это необычное дерево прославилось тем, что сыграло роль волшебной Гремучей ивы в фильме о Гарри Поттере 2004 года «Узник Азкабана».
«Королевский бук» или Гремучая ива в Хартфордшире, Великобритания.
Этому дереву четыре с лишним сотни лет. Знают о нём давно. Оно даже находится под охраной властей, как одно из самых древних деревьев. Сертификат об этом был подписан самим архиепископом Кентерберийским. К величайшему сожалению, дерево в 2014 году рухнуло. Оно было настолько старо, что не выдержало собственного веса.
Дерево Анны Франк
Рядом с секретной комнатой в Нидерландах, где Анна Франк и её семья скрывались целых два года от нацистов, рос огромный конский каштан. Каждое утро девочка пробиралась на чердак и смотрела через окно на внушительное дерево. В своём дневнике она писала: «Голый каштан, на ветвях которого блестят маленькие капли дождя, кажущиеся серебром, в то время как чайки и другие птицы, скользят по ветру... Пока всё это существует, думала я, и я могу дожить до этого, увидеть это солнце, безоблачное небо, пока это длится, я не могу быть несчастной».
Тот самый конский каштан.
Книга, основанная на этих записях и изданная впоследствии, стала одной из лучших книг 20 века. Дерево же обрело всемирную славу. За ним ухаживали, о нём заботились, но не уберегли. В 2010 году ураганный ветер сломил знаменитый каштан. Ему было почти две сотни лет. Его саженцы сейчас украшают аллеи в Нидерландах, Америке и Англии.
Главный Дуб
Главный дуб.
Недалеко от деревни Эдвинстоу в Шервудском лесу Ноттингемшира растёт большой раскидистый дуб под названием Major Oak. Местный фольклор утверждает, что именно здесь, под роскошными ветвями этого древнего дерева когда-то отдыхал Робин Гуд и его товарищи. Этому дубу больше восьми сотен лет. Когда-то его называли Петушиным деревом. Дело в том, что в 19 веке здесь проводились петушиные бои. Когда известный археолог Хейман Рук включил это дерево в свою популярную книгу о древних дубах Шервуда, его стали называть Главный Дуб. Это самое знаменитое дерево во всей Англии.
Призрачная камедь в Центральной Австралии
Corymbia aparrerinja.
Corymbia aparrerinja, которую называют призрачная камедь — это знаменитое и даже культовое вечнозелёное дерево, растущее на просторах Центральной Австралии. Оно достигает до двух десятков метров в высоту и имеет очень гладкую кору белого цвета. Летом на дереве расцветают прекрасные белые цветы, которые затем превращаются в древесно-коричневые плоды, имеющие романтичную форму бокала.
Призрачная камедь.
Славу этим деревьям принесли картины австралийского художника по имени Альберт Наматжира. Он настолько популярен в Австралии, что почти в каждом доме обязательно есть репродукции его работ.
Картина Альберта Наматжиры.
Картина Альберта Наматжиры.
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