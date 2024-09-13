Деревья, которые стали легендой благодаря искусству, или Безмолвные «звёзды»

Сикомор Гэп

Сикомор Гэп.

«Звезда» киноленты «Робин Гуд: Принц воров».

Дерево Робин Гуда.

Дерево Шоушенка

Дерево Шоушенка в одноимённом фильме.

Дерево Шоушенка после падения.

Дерево Джошуа

Участники рок-группы U2 позируют перед деревом Джошуа.

Дерево, когда оно ещё стояло.

Дерево Джошуа сегодня.

Если вы хотите посетить легендарное Дерево Джошуа, оно находится на шоссе 190 с координатами: 36°19'51,00. с.ш., 117°44'42,88. з.д.

Эль Пино

Эль Пино в Восточном Лос-Анджелесе.

Гремучая ива

«Королевский бук» или Гремучая ива в Хартфордшире, Великобритания.

Дерево Анны Франк

Тот самый конский каштан.

Главный Дуб

Главный дуб.

Призрачная камедь в Центральной Австралии

Corymbia aparrerinja.

Призрачная камедь.

Картина Альберта Наматжиры.