Рейтинг самой опасной еды мира

Следующий список включает в себя самую опасную еду мира. Однако, правильные советы по её приготовлению помогут избежать трагедии и превратят еду из потенциального убийцы в деликатесы, которые поразят вас своим необычным вкусом.
1. Рыба фугу (Япония)
Рыба фугу по праву носит титул одного из самых опасных деликатесов мира, хотя и считается национальным блюдом японской кухни.
Никто не даст 100 процентной гарантии, что после такого обеда можно выжить. Очень важно, чтобы повар, который готовит фугу, был настоящим проверенным профессионалом своего дела.
Рыба фугу может употребляться в пищу:
В жареном виде, отварном, сыром (сашими). Распространено также употребление фугу с рисовой водкой, а также с мисо, продуктом традиционной японской кухни.
Запрещено:
Употреблять в пищу печень и другие внутренние органы рыбы фугу, так как они содержат смертельную дозу тетродотоксина. Этот яд парализует мышцы человека и приводит к остановке дыхания.
Статистика:
В период между 1996 и 2006 гг. было зафиксировано 44 смертельных исхода после употребления в пищу рыбы фугу.
2. Африканская роющая лягушка или же лягушка-бык (Намибия)
В ряде африканских стран, в частности, Намибии, роющую лягушку употребляют в пищу целиком, а не только её лапки. В этом-то и кроется основная опасность.
Съесть такую лягушку до начала сезона размножения означает рискнуть собственным здоровьем.
Запрещено:
Есть такую лягушку целиком. В ней содержится ряд опасных токсичных веществ, которые могут убить человека.
Факты:
Молодые особи, которые еще не начали размножаться, наиболее смертоносные. Употребление их в пищу может вызвать у человека смерть от почечной недостаточности.
3. Аки (Ямайка)
Аки или Блигия вкусная –дерево, широко распространенное в странах Карибского бассейна, в частности, на Ямайке.
Опасность представляют незрелые плоды аки, а также черные семена, содержащиеся внутри.
Может употребляться в пищу:
Только спелый плод и без семян.
Запрещено:
Употреблять в пищу незрелые плоды. В них содержится токсин гипоглицин А и В. Попадая в организм человека, это вещество превращается в смертельно опасный яд, который вызывает так называемую ямайскую рвотную болезнь.
Известны случаи, когда эта болезнь приводила к сильному обезвоживанию организма и даже смерти.
Статистика:
В 2011 году было зафиксировано 35 случаев отравления этим экзотическим фруктом.
Примерно 1 из 1000 человек, пробующих аки, подвергает свой организм опасности быть отравленным.
4. Саннакчи (Корея)
Саннакчи –это традиционное корейское блюдо. Живого осьминога обдают кунжутным маслом, а затем присыпают семенами кунжута.
Так как осьминог подается на стол живым, он еще корчится на тарелке и шевелит щупальцами. Маленькие присоски на этих щупальцах цепляются во рту человека за всё, что только могут, и поэтому способны привести к смерти от удушья.
Самым важным правилом при поедании этого блюда является его тщательное пережевывание.
Статистика: ежегодно около 6 человек умирает от удушья в результате такого неудачного обеда.
5. Кровавые моллюски (Китай)
Кровавые моллюски являются очень популярным блюдом в странах Азии, в частности, Китае. Свое название они получили из-за ярко-красной окраски.
Такой цвет обусловлен наличием большого количества гемоглобина внутри.
Моллюсков варят или готовят на пару.
Опасность их употребления заключается в том, что эти моллюски содержат различные вирусы и бактерии.
Гепатит А, Е, брюшной тиф, дизентерия –вот лишь неполный перечень заболеваний, которыми чревато употребление в пищу зараженных моллюсков.
Именно из-за риска целого ряда болезней во многих странах запрещен импорт такого продукта.
Статистика:
В 1988 году зараженными моллюсками было инфицировано около 300 тысяч человек. В Шанхае началась настоящая эпидемия гепатитом А.
В результате вспышки заболевания 31 человек погиб.
Около 15 процентов тех, кто употребляет кровавых моллюсков в пищу, заражают себя одним из вышеперечисленных заболеваний.
6. Хаукарль (Исландия)
Хаукарль – национальное блюдо, очень популярное в Исландии. Это вяленое мясо гренландской полярной акулы пользуется спросом, как среди самих исландцев, так и среди многочисленных туристов.
В сыром виде оно очень опасно. Все дело в том, что мясо полярной акулы содержит большое количество мочевины, это делает его ядовитым.
У акулы отсутствуют почки и мочеиспускательный канал, именно по этой причине токсичные вещества выделяются в кожу.
Чтобы избежать отравления, акулью тушу разделывают на куски и вялят в течение 6 месяцев. Предварительно туши помещают в специальные контейнеры с отверстиями, в которые стекают ядовитые соки.
7. Касу Марцу (Италия)
Касу Марцу –вид производимого в Италии сыра (регион Сардиния).
Известен тем, что в нем содержатся живые личинки сырной мухи, вызывающие брожение продукта. Этот гнилой сыр не зря считается «самым опасным» в мире.
Личинки могут проходить через стенки кишечника, тем самым провоцируя ряд серьезных заболеваний.
8. Медуза Номура (Япония)
Все токсические вещества должны быть удалены. В железах этой медузы содержится самый настоящий яд, способный убить человека.
Однако, правильно обработанная и приготовленная медуза не представляет никакой опасности.
Японцы подают блюда из медузы, как весьма ценный деликатес.
9. Пангиум съедобный (Юго-Восточная Азия)
Пангиум съедобный также известен как фрукт, «вызывающий отвращение».
Содержит высокое количество цианида, за счет чего является убийственно опасным для человека.
Фрукт можно употреблять только после того, как тщательно очистили его от кожуры и обработали.
10. Фесикх (Египет)
Фесикх можно отведать в день весеннего фестиваля в Египте (Шам-эль-Нессин).
Рыба высушивается под солнцем и выдерживается в соли в течение целого года, после чего она готова к употреблению.
Но это не гарантия того, что вы останетесь живы после того, как её отведаете.
Ежегодно десятки египтян попадают в госпиталь с сильнейшим отравлением. Так, например, в 2015 году 6 человек было госпитализировано с сильнейшим отравлением после поедания этой рыбы.
Статистика за 2009-2010 еще более печальная: известно как минимум четыре случая отравления, закончившихся летальным исходом.
11. Кассава или маниок съедобный (Южная Америка)
Маниок употребляется в пищу в отварном, жареном , приготовленном на пару или же обжаренном на гриле виде.
В сыром виде маниок съедобный содержит высокую концентрацию линамарина, который, превращаясь в цианид, может убить человека.
Регулярно фиксируются смертельные случаи после употребления в пищу такого растения.
Так, в 2005 году 27 филиппинских школьников умерли после перекуса, в который входил этого продукт.
12. Обезьяньи мозги (Азия)
Обезьяньи мозги едят, главным образом, в странах Азии. Такой деликатес очень популярен среди туристов.
Они могут употребляться в сыром, запеченном и отварном виде.
Однако, стоит осторожнее относиться к этому блюду. Ведь оно может вызвать серьезный недуг, так называемую болезнь Крейтцфельдта –Якоба, поражающую кору головного мозга.
Это заболевание может привести к смерти зараженного человека.
13. Абсент (Европа)
Как правило, жидкости опаснее еды.
Абсент, который готовится из сока сладкого фенхеля или аниса, содержит токсичное вещество туйон.
По большому счету, туйон –это природный галлюциногенный и психотропный наркотик. В случае привыкания он приводит к психическим расстройствам, туберкулезу и даже эпилепсии.
У зависимых от этого вещества также могут наблюдаться суицидальные наклонности.
14. Бузина (по всем миру)
Ягоды следует употреблять вызревшими, тщательно приготовленными, очищенными от косточек, веточек и листьев.
Именно в этих частях ягоды содержится опасное для человека вещество –цианид.
Наверняка, каждый знает, что это вещество можно считать тяжелым ядом для организма человека.
Несоблюдение правил обработки ягоды может привести к приступам диареи, а также возникновению других более серьезных заболеваний.
15. Сырые орешки кешью
Запомните: никогда не ешьте орешки кешью в сыром виде! Есть их можно ТОЛЬКО в жареном виде.
Как правило, «сырые» орешки, которые мы видим в супермаркете, уже прошли паровую обработку, чтобы избавить продукт от химически вредных веществ.
В сырых орешках кешью содержится урушиол, ядовитое вещество, которое может убить человека. Известны случаи, когда отравление этим веществом вызывало смерть человека.
16. Листья ревеня (по всему миру)
В корне ревеня содержится щавелевая кислота, которая отрицательно влияет на наши почки.
Симптомы отравления следующие:
тошнота, проблемы с дыханием, диарея, боль в глазах, жжение во рту и глотке, моча красного цвета.
Известно несколько случаев, когда отравление корнем ревеня привело к летальному исходу.
17. Карамбола (по всему миру)
Если у вас есть проблемы с работой почек, то всего лишь 100 граммов сока этого фрукта могут стать настоящим ядом.
Токсины, содержащиеся в плодах, могут отрицательно повлиять на работу мозга и всей нервной системы.
Для тех, у кого почки работают нормально и фильтруют вредные вещества (нейротоксины), этот плод опасности не представляет, его можно смело употреблять в пищу.
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