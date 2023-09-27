Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

10 ноября свое 86-летие отпраздновал легендарный итальянский композитор, подаривший свою музыку более чем 400 фильмам! С 1960-х и до наших дней Эннио остается настоящим профессионалом, сумевшим покорить весь мир.







Начиная с незамысловатых музыкальных тем для вестернов своего однокласника Серджио Леоне, теперь Морриконе – лауреат премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, двукратный лауреат премии «Золотой глобус», 5-кратный лауреат премии BAFTA.



“Хороший, плохой, злой” (1966)

реж. Серджио Леоне







Культовый спагетти-вестерн Серджио Леоне с Клинтом Иствудом в главной роли. Сюжет повествует о трёх охотниках за потерянным золотом конфедератов во времена Гражданской войны в США. Картина входит в списки лучших вестернов и лучших фильмов всех времён. Лейтмотив фильма, стилизованный под вой шакала, считается одной из самых узнаваемых мелодий в истории кино. Композитор мастерски смешивает акустические (флейта, труба, акустическая гитара), электронные инструменты (электрогитара, орган) и вокал, используемый как инструмент.







“Дни Жатвы” (1978)

реж. Терренс Малик







Фильм, который по сей день называют визуальным шедевром. По окончании работы над лентой Малик на 20 лет отошёл от режиссуры. Картина повествует о двух любовниках Билле и Эбби, приехавших на плодородные земли Техаса в поисках лучшей жизни. Они выдают себя за брата и сестру, но когда фермер влюбляется в Эбби, любовники решают затеять с ним рискованную игру. Как известно, сотрудничество со скрупулезным Маликом стала испытанием для Морриконе. Малик хотел, чтобы отправной точкой музыкального ряда послужил “Аквариум” из сюиты “Карнавал животных”. Именно эта мелодия звучит в начальных титрах.







“Однажды в Америке” (1984)

реж. Серджио Леоне







Успешный опыт работы итальянца Леоне в Голливуде превратился в одну из лучших гангстерских картин в истории кино – “Однажды в Америке” с Робертом Де Ниро в главной роли. История дружбы и предательства нескольких гангстеров и бутлегеров, встретившихся в начале двадцатого века в еврейском квартале Нью-Йорка и разбогатевших во времена сухого закона в США, показана через прихотливое сплетение воспоминаний, сновидений и опиумных грёз главного героя. Эпичность картине создал звуковой ряд под руководством самого Морриконе.







“Неприкасаемые” (1987)

реж. Брайан Де Пальма







Продолжая совершенствовать музыкой жанр криминальных драм, Морриконе взялся за работу над картиной о противостоянии группы специальных агентов ФБР и подпольной империи гангстера Эла Капоне в 1930-е годы в США. Фильм был создан по мотивам реальных событий. “Неприкасаемые” – образцовое гангстерсоке кино, за саундтрек к которому Морриконе получил свою первую премию Британской киноакадемии.







“Новый кинотеатр “Парадизо”” (1988)

реж. Джузеппе Торнаторе







Фильм стал началом долгого сотрудничества Морриконе с молодым самобытным итальянским режиссером Джузеппе Торнаторе. Это рассказ о счастливых днях, когда итальянское кино еще не знало о том, что такое «кризис итальянского кинематографа». В центре разделенной как бы на три части картины — сицилийский мальчишка Сальваторе. Картина стала настоящим триумфом для режиссера и композитора, отхватив Оскар, Золотой Глобус, награду BAFTA, Сезар, а также большой приз жюри Каннского кинофестиваля.







“Малена” (2000)

реж. Джузеппе Торнаторе







Новый фильм Торнаторе о непростой жизни девушки Малены в маленьком итальянском городке вновь был озвучен Эннио Морриконе. Малена — красавица-вдова, наваждение мужчин и предмет зависти женщин. Жены распускают о ней грязные сплетни. Мужья преследуют ее по пятам и грезят о ней. Главную роль здесь сыграла Моника Беллуччи и начинающий итальянский актёр Джузеппе Сульфаро (которому на момент съёмок исполнилось 16 лет). За основу сценария режиссёр взял одноимённый рассказ сценариста Лучано Винцензоли. Картина получила номинацию на Оскар и Золотой Глобус как лучший саундтрек.







“Бесславные ублюдки” (2009)

реж. Квентин Тарантино







Действие картины, в которой снялись Брэд Питт, Майк Майерс, Элай Рот и Кристоф Вальц, происходит во время Второй мировой войны. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат. Саундтрек состоит из разных жанров музыки, начиная с композиций, свойственных спагетти-вестернам, и заканчивая R&B. Именно классическую составляющую саундтрека с жанровой вестерн-музыкой Тарантино доверил Морриконе.







“Джанго освобожденный” (2012)

реж. Квентин Тарантино







Снять настоящий красочный вестерн было давней мечтой Тарантино. После работы в “Бесславных ублюдках” Квентин пригласил в кресло композитора Эннио Морриконе, поскольку является большим фанатом его музыки к фильмам Серджио Леоне. Тарантино снял историю об охотниках за головами. Немец “Дантист” (Кристоф Вальц) и чернокожый раб Джанго (Джейми Фокс) промышляют отстрелом самых опасных преступников. Однако Джанго намерен вернуть свою жену Брумгильду и для этого готов убить ее хозяина – влиятельного и опасного землевладельца. Как и с “Бесславными ублюдками”, саундтрек состоит из микса жанров, где Морриконе ответственный за вестерн-баллады.







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