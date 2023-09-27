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Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

10 ноября свое 86-летие отпраздновал легендарный итальянский композитор, подаривший свою музыку более чем 400 фильмам! С 1960-х и до наших дней Эннио остается настоящим профессионалом, сумевшим покорить весь мир.

Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

Начиная с незамысловатых музыкальных тем для вестернов своего однокласника Серджио Леоне, теперь Морриконе – лауреат премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, двукратный лауреат премии «Золотой глобус», 5-кратный лауреат премии BAFTA.

“Хороший, плохой, злой” (1966)
реж. Серджио Леоне

Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

Культовый спагетти-вестерн Серджио Леоне с Клинтом Иствудом в главной роли. Сюжет повествует о трёх охотниках за потерянным золотом конфедератов во времена Гражданской войны в США. Картина входит в списки лучших вестернов и лучших фильмов всех времён. Лейтмотив фильма, стилизованный под вой шакала, считается одной из самых узнаваемых мелодий в истории кино. Композитор мастерски смешивает акустические (флейта, труба, акустическая гитара), электронные инструменты (электрогитара, орган) и вокал, используемый как инструмент.



“Дни Жатвы” (1978)
реж. Терренс Малик

Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

Фильм, который по сей день называют визуальным шедевром. По окончании работы над лентой Малик на 20 лет отошёл от режиссуры. Картина повествует о двух любовниках Билле и Эбби, приехавших на плодородные земли Техаса в поисках лучшей жизни. Они выдают себя за брата и сестру, но когда фермер влюбляется в Эбби, любовники решают затеять с ним рискованную игру. Как известно, сотрудничество со скрупулезным Маликом стала испытанием для Морриконе. Малик хотел, чтобы отправной точкой музыкального ряда послужил “Аквариум” из сюиты “Карнавал животных”. Именно эта мелодия звучит в начальных титрах.



“Однажды в Америке” (1984)
реж. Серджио Леоне

Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

Успешный опыт работы итальянца Леоне в Голливуде превратился в одну из лучших гангстерских картин в истории кино – “Однажды в Америке” с Робертом Де Ниро в главной роли. История дружбы и предательства нескольких гангстеров и бутлегеров, встретившихся в начале двадцатого века в еврейском квартале Нью-Йорка и разбогатевших во времена сухого закона в США, показана через прихотливое сплетение воспоминаний, сновидений и опиумных грёз главного героя. Эпичность картине создал звуковой ряд под руководством самого Морриконе.



“Неприкасаемые” (1987)
реж. Брайан Де Пальма

Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

Продолжая совершенствовать музыкой жанр криминальных драм, Морриконе взялся за работу над картиной о противостоянии группы специальных агентов ФБР и подпольной империи гангстера Эла Капоне в 1930-е годы в США. Фильм был создан по мотивам реальных событий. “Неприкасаемые” – образцовое гангстерсоке кино, за саундтрек к которому Морриконе получил свою первую премию Британской киноакадемии.



“Новый кинотеатр “Парадизо”” (1988)
реж. Джузеппе Торнаторе

Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

Фильм стал началом долгого сотрудничества Морриконе с молодым самобытным итальянским режиссером Джузеппе Торнаторе. Это рассказ о счастливых днях, когда итальянское кино еще не знало о том, что такое «кризис итальянского кинематографа». В центре разделенной как бы на три части картины — сицилийский мальчишка Сальваторе. Картина стала настоящим триумфом для режиссера и композитора, отхватив Оскар, Золотой Глобус, награду BAFTA, Сезар, а также большой приз жюри Каннского кинофестиваля.



“Малена” (2000)
реж. Джузеппе Торнаторе

Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

Новый фильм Торнаторе о непростой жизни девушки Малены в маленьком итальянском городке вновь был озвучен Эннио Морриконе. Малена — красавица-вдова, наваждение мужчин и предмет зависти женщин. Жены распускают о ней грязные сплетни. Мужья преследуют ее по пятам и грезят о ней. Главную роль здесь сыграла Моника Беллуччи и начинающий итальянский актёр Джузеппе Сульфаро (которому на момент съёмок исполнилось 16 лет). За основу сценария режиссёр взял одноимённый рассказ сценариста Лучано Винцензоли. Картина получила номинацию на Оскар и Золотой Глобус как лучший саундтрек.



“Бесславные ублюдки” (2009)
реж. Квентин Тарантино

Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

Действие картины, в которой снялись Брэд Питт, Майк Майерс, Элай Рот и Кристоф Вальц, происходит во время Второй мировой войны. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат. Саундтрек состоит из разных жанров музыки, начиная с композиций, свойственных спагетти-вестернам, и заканчивая R&B. Именно классическую составляющую саундтрека с жанровой вестерн-музыкой Тарантино доверил Морриконе.



“Джанго освобожденный” (2012)
реж. Квентин Тарантино

Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

Снять настоящий красочный вестерн было давней мечтой Тарантино. После работы в “Бесславных ублюдках” Квентин пригласил в кресло композитора Эннио Морриконе, поскольку является большим фанатом его музыки к фильмам Серджио Леоне. Тарантино снял историю об охотниках за головами. Немец “Дантист” (Кристоф Вальц) и чернокожый раб Джанго (Джейми Фокс) промышляют отстрелом самых опасных преступников. Однако Джанго намерен вернуть свою жену Брумгильду и для этого готов убить ее хозяина – влиятельного и опасного землевладельца. Как и с “Бесславными ублюдками”, саундтрек состоит из микса жанров, где Морриконе ответственный за вестерн-баллады.



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