Племя химба: 15 фотографий людей, признанных самыми красивыми на африканском континенте

Полукочевой народ химба.

1. Женщина племени химба

Этикет химба требует от женщин обнаженной груди .

2. Представительница прекрасной половины

Женщины и девушки обвешаны тяжелыми килограммами браслетов и ожерелья из железа и меди, бесчисленными бусами из стекла, бисера, проводков, семян, подвески с камнями и ракушками.

3. Настоящая намибийская экзотика

Высокие, скульптурной красоты женщины в ожерельях и браслетах с кожей приятного красноватого оттенка и длинными тугими дредами и в коротких юбочках из козлиной шкуры.

4. Гордые красавицы женщины-химба

Женщины-химба каждое утро несколько часов посвящают уходу за собой .

5. Ряд гигиенических процедур из изобретённого чудесного крема

Жители народности химба никогда не моются — вода слишком ценный ресурс.

6. Свободные люди

Жители племени могут смело свободно передвигаться куда хотят без паспортов, их у них нет .

7. Украшения на лодыжках женщин-химба

Своеобразная версия обручального кольца, которая может рассказать даже о количестве детей у нее.

8. Повседневные утренние дела

Утром женщины доят коров, взбивают масло в сосуде из высушенной тыквы, прибираются в доме, ходят за водой, готовят еду и занимаются воспитанием детей.

9. Дреды народности химба

То, что на голове выглядит красно-оранжевой глиной , на самом деле является самодельной смесью-кремом.

10. Площадка в центре деревни с товаром

Зарабатывая на жизнь женщины племени продают всякую всячину туристам .

11. Первобытный образ жизни

Совершенно первобытный образ жизни остался для этих людей естественным.

12. Детские прически

Обычно голову малышам выбривают полностью, но у более старших детей оставляют пучок волос.

13. Крааль

Круговая планировка конусообразных хижин, обмазанных смесью глины и навоза .

14. Тело покрытое самодельным кремом

Смесь придает телу интенсивный золотисто- красноватый блеск, который соответствует идеалу красоты химба и защищает кожу от немилосердного солнца, укусов насекомых.

15. Наряды женщин

Женщины и девушки ходят в коротких юбках из мягкой кожи и бессчетном количестве украшений на шеях , запястьях, поясе и лодыжках.