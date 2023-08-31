10 уроков стиля от Джорджио Армани
Джорджио Армани — один из наиболее влиятельных мировых модельеров. Он создал тот стиль, который мы используем, даже не задумываясь, что раньше было иначе. Армани произвел революцию в фешен-индустрии, доказав, что роскошное отнюдь не означает неудобное и тесное. Его стиль стал синонимом делового шика и изысканной элегантности.
Мы уверены, что советы гениального модельера пригодятся каждой женщине.
«Быть элегантной не значит бросаться в глаза, это значит врезаться в память».
По-настоящему всемирную славу Джорджио Армани принес Голливуд. О дизайнере заговорили после выхода в 1980 году фильма «Американский жиголо» с Ричардом Гиром в главной роли, с ног до головы одетым в Armani. Все мужчины моментально захотели выглядеть как его герой — носить пиджаки, брюки, рубашки и галстуки от Armani.
«Разница между стилем и модой — в качестве».
Почерк Армани — это совершенный крой, мягкие ткани и минимализм, который сам он называет «совершенством малого». Любой одежде мастера присуща спокойная элегантность и гармоничное единство с ее носителем.
«Дешевая пара обуви — плохая экономия. Не экономьте на главном: обувь — основа вашего гардероба».
«Выглядеть сексуально — вопрос уверенности в себе. Это состояние ума в той же мере, что и состояние тела».
Армани отмечает, что хотел бы быть высоким и иметь примечательный нос. Но стоит довольствоваться тем, что есть, и пытаться это использовать максимально эффективно. Не нужно тратить жизнь на то, чтобы пытаться изменить вещи, которые изменить не под силу.
«Я рад, что в наши дни снова появилось желание быть элегантными. Элегантность — ключ к облику, не подверженному времени, к тому, что никогда не выйдет из моды, с чем никогда не выйдете из моды вы. Для меня стиль более важен, чем недолговечные модные тенденции».
Армани радикально изменил законы моды, создав новые стандарты модной индустрии. Он устранил излишние украшения и ввел в деловой и вечерний туалеты спортивные элементы, создал особый раскрепощенный стиль, который определяет современный гардероб мужчин и женщин во всем мире: сделал более просторными пиджаки и брюки, позволив людям двигаться свободно и при этом не терять офисной элегантности.
«Не стоит слишком усердствовать, выбирая одежду: самые стильные люди выглядят так, будто не прилагают никаких усилий к собственному внешнему виду».
Уже в самом начале своего пути он отказался от рюшечек и бантиков, провозгласив главным принципом своего творчества абсолютный минимализм. Отличительной чертой стиля Армани стала небрежность. Смягчив силуэты и ткани, он сделал одежду намного более приятной и удобной.
«Черный и темно-синий стройнят лучше остальных цветов. Придерживаясь этой цветовой гаммы, вы можете позволить себе эксперименты с формами и текстурой».
«Тщательно подобранный аромат может стать вашей отличительной чертой. Это первое, что чувствуют люди, когда вы входите в комнату, и последнее, что исчезает, когда вы уходите».
«Выбирайте ткани нейтральных цветов, без ярких узоров — они будут служить вам дольше с точки зрения моды».
Люди, которые работают с Армани, утверждают, что его руки наполнены волшебством. Маэстро и сам этого не отрицает, он говорит, что, когда дотрагивается до тканей, в его руках концентрируется энергия. И лучшие ткани вытаскивает буквально маниакально. А затем, как маньяк в своем деле, моделирует эти ткани вокруг тела манекенщиц. Это занятие он называет «одним из самых чувственных на свете«.
«Мне всегда хотелось делать не моду ради моды, а помочь мужчинам и женщинам чувствовать себя комфортно и уверенно в той одежде, которую они купили. Стиль — это та единственная роскошь, которую можно себе позволить независимо от того, есть у тебя деньги или нет».
Джорждио Армани навсегда изменил наше представление о том, какова роль одежды. А на такое в истории моды были способны только гении.
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