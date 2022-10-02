Невероятно вкусный джем из черноплодной рябины

Многие считают, что черноплодная рябина слишком терпкая и даже горьковатая на вкус и что годится она в лучшем случае для наливок и настоек.

Однако это совсем не так, эта ягода буквально преображается, если приготовить из нее джем. Он получается очень вкусный, густой, а еще очень полезный, ведь черноплодная рябина крайне богата различными макро-и микроэлементами.









Вам потребуются:



черноплодная рябина — 1.5 кг;

яблоки — 1.5 кг;

сахар



Сначала подготавливаем все ингредиенты: рябину очищаем от веточек и мусора, хорошо промываем, яблоки очищаем от шкурки и сердцевины и нарезаем небольшими дольками. Пересыпаем все сахаром и перемешиваем. Также при желании добавляем специи, в нашем случае используются кардамон, гвоздика и корица.







Ставим все на умеренный огонь, доводим до кипения и варим до тех пор, пока яблоки не станут полностью мягкими.







Теперь нам необходимо все хорошо измельчить при помощи блендера, а после пропустить все через сито, чтобы точно избавиться от незамеченных палочек или не размельчившихся специй.







Вновь переливаем все в кастрюлю, доводим до кипения и варим в течение 5-10 минут, после чего раскладываем джем по заранее подготовленным баночкам и закрываем. Готово!





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