Как добывают пантокрин из оленьих рогов

Марина Зайцева опубликовала пост с жалобой на российский косметический бренд Natura Siberica.









Автор писала о том, что некоторые продукты «экологичной и природной» марки содержат пантокрин — лекарственное вещество, которое добывают из рогов молодых оленей. Срезание рогов «по живому» Марина назвала «дикостью» и сообщила, что до тех пор пока в линейке Natura Siberica останутся средства, содержащие пантокрин, косметику этой марки она покупать не будет.

Пост получил широкую поддержку среди других пользователей, после чего бренд запустил голосование в социальных сетях с вопросом о том, стоит ли оставлять продукцию с пантокрином на прилавках. В итоге народ победил, и в Natura Siberica сообщили о том, что со 2 апреля перестанут использовать этот медицинский компонент.Чтобы вы понимали, чем был возмущен русскоязычный фэйсбук, мы вновь публикуем репортаж с маралового хозяйства в Казахстане, где срезают рога живым оленям, чтобы добыть пантокрин.(Осторожно! Материал, представленный в подборке может показаться неприятным или пугающим)Первый рецепт целебного лекарства из оленьих рогов появился в Китае в 168 году до н. э. Со временем знания о полезных свойствах пант разошлись по всему миру и сейчас пантовое оленеводство широко развито в Казахстане, Китае и Новой Зеландии. В одном из самых красивых мест нашей страны, на востоке Казахстана, в Катон-Карагайском районе находится небольшое мараловое хозяйство численностью 500 голов, где уже с мая готовятся к резке пант.В летний период панты срезаются через каждые три дня. Процедура резки проходит ранним утром, чтобы ослабленные маралы не попали под яркое солнцеДля этого мараловоды встают в пять утра и отправляются на пастбища, где пасутся маралыЧтобы согнать пантовых оленей в загон, мараловодам приходится использовать громкие индейские кличиИз стада отбирают только тех, чья макушка пантов достигает 5-7 смЗагонщики выбирают одного марала и отбивают его от остального стада Булат, кому принадлежит мараловое хозяйство, тоже участвует в резке пантОтобранный марал попадает в «станок» – это такое специальное устройство из двух металлических пластин, которыми зажимают животное по бокамНа морду марала надевают так называемый «баян», чтобы зафиксировать голову. В старину ради рогов животное просто убивали Отпиливание рогов является очень деликатной процедурой: можно легко повредить хрупкие панты во время резки, поэтому Булат отпиливает рога сам. Делает это обычной ножовкой или пилой, но ни в коем случае не электрической, ею легко можно поранить сопротивляющегося маралаВсе происходит очень быстро. На всю процедуру тратят около трех минут, ведь рога сами по себе очень мягкиеПанты – это молодые, неокостеневшие рога пятнистого оленя, покрытые нежной кожей и напитанные кровью. Препараты на основе пант являются наиболее эффективными и безопасными адаптогенами на планетеВ восточной медицине панты толкли или растирали в порошок и в таком виде принимали как лекарство. Исследования подтверждают, что в пантах и крови маралов содержится огромное количество биоактивных веществ, белковых соединений и энергетиков в чистом природном виде, которые необходимы не только при лечении различных болезней, но и как профилактическое средство здоровым людямВ следующем году на этом месте вырастут новые рогаПанты срезаются у маралов один раз в году . Среди маралов есть те, кто прошел не одну срезкуКровь пантового оленя, попадая в организм человека, становится носителем той целебной силы, которая корректирует отклонения от нормы и восстанавливает нарушенный обмен на клеточном уровне. В результате повышается эффективность иммунитета, ускоряется заживление ран, быстрее восстановливается костная структура, улучшается интеллектуальное и физическое состояние, повышается сексуальная выносливость и замедляются процессы старенияСвежая кровь марала на вкус густая и теплаяИз крови марала делают пантогематоген Считается, что препараты на основе его увеличивают жизненную силу человека, укрепляют волю, способствуют росту зубов, растворяют камни в мочевом пузыре, излечивают гнойные нарывы в костях и умеряют вспыльчивостьМесто среза рогов обрабатывают специальным раствором – «квасцами», в который добавляют нафталин, чтобы срезы заживали быстрее и не произошло заражение от насекомыхПосле ставят необходимую прививку и выпускают животное на волюПорой в загоне маралы, соперничая между собой, повреждают пантыСломаные панты собирают и сшивают. Такой рог считается уже бракованным и продается на рынке по скидочной цене. Все панты отправляются на экспорт в Корею. В Казахстане почти не занимаются производством лекарств из пантДля того, чтобы растолочь панты в порошок, их нужно законсервировать. Для этого их варят, жарят и сушат в течение 2-х месяцев. До варки свежесрезанные панты сверху обматывают бинтами, чтобы во время варки губчатая макушка не лопнулаВода в чане должна закипеть до нужной температуры, примерно 85 -100 °СВарят панты для сохранения полезных свойств и очищения. В течение трех дней их опускают в кипящую воду на одну-две минуты, в зависимости от весаРог опускают в воду до тех пор, пока на срезе не начинает проступать кровь. Потом панты вынимают и дают им обсохнутьЧан вмещает в себя 900 литров водыВсе эта процедура проделывается вручную, под горящим паромТемпература в чане все время поддерживаетсяАдалберген считается главным специалистом маралового хозяйства. Он опытный пантовар с 15-летним стажем, всю свою жизнь прожил и проработал в Катон- Карагайском районеПосле варки остается ценнейшая жидкость – та самая целебная «сорпа», так называемая пантовая ванна. Она так же полезна, как и лекарство из пантГости отдыхают после пантовых ванн. Однако процесс переработки пант не закончился, их еще ждет долгий путь через жаровню и сушилку, прежде чем панты станут продуктом для экспорта в КореюЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)