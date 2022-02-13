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Мартинас Милкевичюс: эстетика хмурых пейзажей

Норвежский фотограф Martynas Milkevicius снимает более 15 лет. За годы своей карьеры он сотрудничал с крупнейшими компаниями и брендами, проводил портретные и фэшн-съемки. Но настоящим душевным отдыхом для него всегда была и остается пейзажная съемка.

Мартинас Милкевичюс: эстетика хмурых пейзажей

Мартинас Милкевичюс: эстетика хмурых пейзажей

Мартинас Милкевичюс: эстетика хмурых пейзажей

Мартинас Милкевичюс: эстетика хмурых пейзажей

Мартинас Милкевичюс: эстетика хмурых пейзажей

Мартинас Милкевичюс: эстетика хмурых пейзажей

Мартинас Милкевичюс: эстетика хмурых пейзажей

Мартинас Милкевичюс: эстетика хмурых пейзажей

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