15 самых успешных голливудских мюзиклов

Легкомысленная голливудская мода склонна к самым неожиданным переменам. Еще три-пять лет назад сезонами наград правили серьезные драмы, а сегодня в фаворитах у букмекеров числится легкий и воздушный мюзикл, и не в одной категории, а сразу в десятке – от «лучшего фильма» до «лучшей песни». Есть ли у красочной, наполненной джазом картины шансы стать триумфатором наградного сезона?

Волшебник страны Оз (1939) / The Wizard of Oz

Поющие под дождем (1952) / Singin’ in the Rain

Король и я (1956) / The King and I

Вестсайдская история (1961) / West Side Story

Мэри Поппинс (1964) / Mary Poppins

Моя прекрасная леди (1964) / My Fair Lady

Звуки музыки (1965) / The Sound of Music

Скрипач на крыше (1971) / Fiddler on the Roof

Кабаре (1972) / Cabaret

Бриолин (1978) / Grease

Король Лев (1994) / The Lion King

Мулен Руж! (2001) / Moulin Rouge!

Чикаго (2002) / Chicago

Девушки мечты (2006) / Dreamgirls

Отверженные (2012) / Les Miserables