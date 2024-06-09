15 самых успешных голливудских мюзиклов

Легкомысленная голливудская мода склонна к самым неожиданным переменам. Еще три-пять лет назад сезонами наград правили серьезные драмы, а сегодня в фаворитах у букмекеров числится легкий и воздушный мюзикл, и не в одной категории, а сразу в десятке – от «лучшего фильма» до «лучшей песни». Есть ли у красочной, наполненной джазом картины шансы стать триумфатором наградного сезона?. Мы предлагаем вспомнить, какие еще музыкальные картины заслуживали высочайших похвал зрителей и критиков. Лейся, песня!
Волшебник страны Оз (1939) / The Wizard of Oz
Известнейшая сказка Лаймена Фрэнка Баума в самых разных формах была экранизирована неоднократно, но история кино всегда будет ставить на первое место блистательную ленту Виктора Флеминга с очаровательной Джуди Гарленд в главной роли. Музыкальная семейная лента о девочке Дороти и ее необыкновенных друзьях была номинирована на шесть золотых статуэток, но первенствовала только в двух номинациях – «лучшая музыка» и «лучшая песня». Композиция Over the Rainbow и впрямь невероятно хороша – ее продолжают включать в число наиболее известных кинокомпозиций в истории кино.
Поющие под дождем (1952) / Singin’ in the Rain
Когда несколько лет назад все мы восхищались «Артистом» Мишеля Хазанавичуса, люди, в кино просвещенные, говорили молодым: «Все это уже было!» И верно, «Поющие под дождем» очень близки «Артисту» по тематике – это тоже «автобиография Голливуда» времен перехода от немого кино к звуковому. А как лучше всего показать триумф звука? Разумеется, с песнями и танцами! Музыкальные номера из «Поющих» стали настоящими хитами, их и по сей день узнают с первых нот миллионы зрителей по всему миру. Увы, актеры и авторы картины не удостоились за свою работу «Оскаров», но фильм заслуженно вошел во множество списков важнейших произведений киноискусства, претендуя на звание «Мюзикла № 1» в мире.
Король и я (1956) / The King and I
Мюзикл «Король и я», поставленный на Бродвее, стал одним из самых дорогих представлений своего времени – бюджет в 360 тысяч долларов в 1950 году казался космическим. Столь же грандиозной должна была стать и кинопостановка, однако картину с самого начала постигла большая потеря – от рака скончалась Гертруда Лоуренс, актриса и певица, под которую писались вокальные партии Анны, главной героини произведения. Роль, таким образом, отошла Деборе Керр, однако за кадром ее партии исполняла Марни Никсон, что, впрочем, фильму не навредило. «Король и я» взял пять «Оскаров» после девяти номинаций и вошел в число лучших картин XX века.
Вестсайдская история (1961) / West Side Story
Думаете, переносить действие шекспировских трагедий из прошлого в наше время – удел постмодернизма 1990-2000-х? Ничего подобного, «Вестсайдская история» Джерома Роббинса и Роберта Уайза – это чистой воды «Ромео и Джульетта», только на этот раз события встречают зрителя не в Вероне, а в Нью-Йорке, где влюбляются друг в друга представители двух враждующих иммигрантских банд. И все это под звуки музыки! Критики оказались очарованы открывшимся зрелищем – «Вестсайдская история» унесла с церемонии 10 премий «Оскар», включая награду за лучший фильм. Блестящий результат!
Мэри Поппинс (1964) / Mary Poppins
У российского зрителя представление о Мэри Поппинс навсегда «деформировано» волшебным телевизионным фильмом с Натальей Андрейченко в главной роли (тоже, кстати, мюзиклом), но будем справедливы к истории – Уолт Дисней первым сделал из летающей домработницы звезду. И звезду прежде всего музыкальную. О том, как тяжело давалось сочинение песен для кинематографической Мэри, отлично рассказывает лента «Спасти мистера Бэнкса», а результат работы композиторов братьев Шерман известен каждому американскому ребенку – пятикратный обладатель «Оскара», фильм режиссера Роберта Стивенсона уже полвека не сходит с экранов телевизоров.
Моя прекрасная леди (1964) / My Fair Lady
Еще один мюзикл, получивший «Оскар» как «лучший фильм года», – музыкальная мелодрама «Моя прекрасная леди». В основе картины Джорджа Кьюкора лежала известнейшая пьеса Бернарда Шоу и весьма популярный бродвейский спектакль, поэтому, видимо, сюжетно «Леди» фурора не произвела, а вот ее музыкальная составляющая по-настоящему впечатлила и зрителей, и критиков. Увы, авторов фильма не устроил ограниченный вокальный диапазон Одри Хепберн, поэтому ей, прямо как героине уже упомянутых «Поющих под дождем», пришлось открывать в кадре рот под чужую фонограмму. Но это, пожалуй, единственная существенная претензия к картине, в остальном «Моя прекрасная леди» с ее восемью «Оскарами» безупречна.
Звуки музыки (1965) / The Sound of Music
Безусловный лидер едва ли не всех топов «Лучший мюзикл в истории кино» – мелодрама «Звуки музыки» безусловно заслуживает всех похвал в свой адрес. Картина сочетает в себе и семейную комедию о не жалующих новую гувернантку детях из большой семьи, и ромком о влюбленном вдовце, и даже военный триллер, ведь события картины разворачиваются на фоне присоединения Австрии к Германии накануне Второй мировой. Блистательно разыгранная Джули Эндрюс и Кристофером Пламмером лента стала одной из самых кассовых в истории Голливуда (если судить по отношению бюджета к сборам), а песни из фильма считаются сегодня полновесной классикой.
Скрипач на крыше (1971) / Fiddler on the Roof
У нас не принято признавать ценными произведения искусства зарубежных авторов, написанные по мотивам событий двух русских революций начала прошлого века, а вот американцы пьесу «Скрипач на крыше», рассказывающую об украинской деревеньке, любят настолько, что увидеть ее постановку можно практически в каждой школе. Что уж говорить о кинематографе – одноименная картина Нормана Джуисона стала классическим произведением, отмеченным тремя «Оскарами» и «Золотым глобусом» как лучший мюзикл. Джуисон несколько «покромсал» оригинальный бродвейский вариант, но автору последовавшего за «Скрипачом» «Иисуса Христа – суперзвезды» такое самоуправство простительно, хотя это совсем другая история…
Кабаре (1972) / Cabaret
Музыкальная мелодрама Боба Фосса «Кабаре» оказалась в мире столь популярной, что песням из этого фильма удалось просочиться даже в закрытый для американской музыки Советский Союз, так что, когда уже во времена перестройки зрители «одной шестой» смогли увидеть фильм, большая часть музыкальных номеров им была хорошо известна. Удивительно, но за мишурой песен и танцев Фосс умудрился спрятать довольно драматическую историю с четким антифашистским посылом – редкое сочетание для мюзикла, обычно радостного и солнечного. Безусловным украшением картины стала работа Лайзы Минелли. Песни из «Кабаре» в ее исполнении стали подлинными «золотыми хитами» и по сей день восторженно принимаются зрителями на концертах певицы и актрисы.
Бриолин (1978) / Grease
Удивительно, но «Бриолин», сделавший звездами Джона Траволту и Оливию Ньютон-Джон и широко известный далеко за пределами Голливуда, не получил не только ни одного «Оскара», но даже «Золотого глобуса», у которого для мюзиклов есть отдельные категории. Зато успех этого фильма является живым примером того, что для подлинной классики критические лавры ни к чему, «Бриолин» – народное кино, горячо любимое зрителями, ими лента Рэндла Клайзера часто ставится превыше всех «этих ваших» «Поющих под дождем» и «Прекрасных леди». Вот что значит феноменальный музыкальный материал – песни из картины, выпущенные на пластинке, завоевали десятки наград, а сам диск стал в Америке «платиновым».
Король Лев (1994) / The Lion King
32-я полнометражная анимационная картина студии Disney, разумеется, не является мюзиклом в чистом виде – в конце концов почти в каждом мультфильме этой компании есть музыкальные номера. Но именно профессиональный, тщательный и весьма основательный подход к музыкальной составляющей ленты во многом и сделал из классической истории о становлении героя один из самых успешных кинопроектов в истории – 45-миллионная лента лишь чуть-чуть недобрала в прокате до миллиарда долларов кассовых сборов. Диск с песнями Элтона Джона и музыкой Ханса Циммера стал самым продаваемым саундтреком 1994 года, а бриллиантовый статус этой пластинки ни одному анимационному фильму повторить не удалось. Король есть король!
Мулен Руж! (2001) / Moulin Rouge!
Обычно для мюзиклов саундтрек создается специально: пишется музыка, сочиняются тексты песен, прорабатываются аранжировки, но порой зритель хочет слышать что-то знакомое и давно любимое. «Мулен Руж» База Лурмана, несмотря на то что сюжет его разворачивается в самом начале ХХ века, ловко оперирует хитами 80-х и 90-х. Своим творчеством с картиной поделились Мадонна и Дэвид Боуи, Стинг и Боно, Элтон Джон и Кристина Агилера, и это незамедлительно сделало фильм хитом – при 50-миллионном бюджете лента о любви куртизанки и поэта собрала в мире вчетверо больше, а критики отметили «Мулен Руж» десятком призов по обе стороны Атлантического океана.
Чикаго (2002) / Chicago
В 1980-1990-е мюзиклы были выдавлены на обочину кинопроизводства – «Танец-вспышка» и «Грязные танцы», при всей любви к ним зрителей, ни бешеной кассы, ни восторгов фестивальных жюри не заработали. Возвращение мюзикла на вершины случилось с выходом на экраны криминальной драмеди Роба Маршалла «Чикаго» – бродвейскую постановку, не сходящую с подмостков четверть века, просто сложно было испортить. Экранизация задумывалась авторами еще в 1970-е, тогда главные роли в фильме отводились Фрэнку Синатре, Лайзе Минелли и Голди Хоун, но и современные актеры праздника не испортили – Ричард Гир, Рене Зеллвегер и Кэтрин Зета-Джонс принесли продюсерам шесть «Оскаров», в том числе главный за «лучший фильм».
Девушки мечты (2006) / Dreamgirls
На фоне прошлогоднего скандала с темнокожими американскими актерами, бойкотировавшими церемонию награждения «Оскар», недурно будет вспомнить и чисто афроамериканский мюзикл «Девушки мечты», рассказывающий о становлении и творческом пути девичьего трио из Чикаго, приобретшего мировую славу, которая, впрочем, не способна заменить простое домашнее счастье. Главной ударной силой «Девушек» должна была стать знаменитая певица Бейонсе, ангажированная на главную роль, однако неожиданно для многих в картине «выстрелили» Эдди Мерфи и Дженнифер Хадсон. Последняя даже была удостоена статуэтки Киноакадемии, одной из двух, полученных фильмом после шести номинаций.
Отверженные (2012) / Les Miserables
Предыдущий большой музыкальный десант на церемонии вручения наград Американской киноакадемии высаживался четыре года назад – в 2013-м восьми номинаций удостоились «Отверженные» Тома Хупера. При всех достоинствах картина получила призы «второго эшелона» – за грим и звук, и лишь к постригшейся для фильма наголо Энн Хэтэуэй академики оказались благосклонны. А между тем лента заслуживала куда большего – это действительно масштабная историческая картина с блистательными музыкальными номерами. Их исполнение, возможно, могло быть и лучше, все-таки Рассел Кроу и Хью Джекман – не совсем певцы, но зато сделано все с душой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии