10 писем, написанных серийными убийцами

Для того, чтобы рассказать о себе, маньяки время от времени пишут письма общественности. Иногда они объясняют мотивы, иногда глумятся над родственниками жертв или над полицией. А после того, как письма публикуют, наслаждаются эффектом, который их персона производит на людей. Отцы не отпускают дочерей на улицу, двери запираются на ночь и даже на день. В городе паника и ужас, а маньяк счастлив и продолжает «работать».
Альберт Фиш
Отвратительный каннибал и убийца детей, которого в народе прозвали «Бугименом», с помощью письма решил как раз поглумиться над родителями девочки, которую зверски убил. В 1928 году он похитил 10-летнюю Грейс Бадд, убил её и расчленил. А после написал письмо матери Грейс:
Когда всё было готово, я подошёл к окну и позвал её. Я спрятался в шкафу, пока она поднималась в комнату. Когда она нашла меня там, то увидела, что я полностью голый. Девочка заплакала и побежала вниз. Я схватил её. Она сказала, что всё расскажет маме. Она царапалась, пиналась и кусалась. У неё не получилось сбежать от меня, я порезал её на мелкие кусочки, чтобы я мог взять часть мяса в свои комнаты, приготовить и съесть его.
Альберт не отличался большим умом, поэтому после этого письма полиция быстро его вычислила по уникальному штампу.
Дональд Харви
Работал санитаром в больнице, когда совершал убийства пациентов. Сам он говорил, что на его счету 70 человек, однако обвинили его в гибели только 37 жертв. Убивать Дональд начал случайно. Он подключил пациента к пустому баллону с кислородом, и человек умер. Санитару понравилось это, и он продолжил убивать людей, чьё состояние было нестабильным и тяжёлым. Когда его поймали, он охотно общался с журналистами. Он говорил им:
Некоторые из пациентов могли жить ещё несколько часов или несколько дней, но все они были не жильцы. Вы думаете, что я играл в Бога, и я играл.
Когда его посадили, он написал обращение к Богу, вот выдержка из письма:
Господи, дай мне спокойствие, чтобы принять то, что я не могу изменить. Дай мне изменить то, что я могу, и дай мудрость скрыть тела тех людей, которых я должен был убить, потому что они бесили меня.
Доктор Холмс
В конце ХIХ века можно было неплохо заработать на продаже трупов, которые использовались для изучения анатомии и последующей продажи органов. Именно так решил зарабатывать Доктор Холмс. Но откуда брать много трупов? Всё очень просто, они уже ходят по улицам, «всего лишь» нужно подготовить их — убить. Для этого Холмс построил дом-лабиринт в Чикаго, состоящий из почти 100 комнат. Некоторые из них были газовыми камерами, некоторые были оборудованы люками, которые отправляли жертву в подвал, где Холмс их убивал.
11 апреля 1896 года он написал полное признание в североамериканской газете:
Я родился с дьяволом во мне. Я ничего не мог поделать с тем, что я был убийцей, так же как поэт не может приказать своему вдохновению прийти. Я родился с Лукавым, стоящим рядом с кроватью, на которой меня родила мать, и с тех пор он со мной.
Полагают, что Холмс убил более 200 человек, но доктор был скромен и признался только в 37. Впрочем, этого хватило для смертного приговора через повешение.
Гэри Риджуэй
Или «Убийца Грин-ривер» своими жертвами выбрал проституток. Сам душегуб объяснил это так:
Я выбрал проституток, потому что мог убить столько людей, сколько захочу и не попасться.
За время своих деяний с 1980 до 2001 года он убил 49 девушек. В 1984 году он написал жуткое письмо в газету Seattle Post-Intelligencer. Оно было напечатано очень плохо, в нём почти отсутствовали знаки препинания и пробелы. Тем не менее было понятно, что маньяк сообщает о том, что любит срезать ногти своим жертвам, иногда он совокупляется с убитыми. Подписался неизвестный как «callmefred». Если добавить пробелы, то это можно перевести: «Зови меня Фредом».
Полиция тогда посчитала, что письмо не имеет никакого отношения к настоящему маньяку. Они подумали, что кто-то просто хочет приписать убийства себе или же запутать следствие. Письмо сохранили и вернулись к нему только когда пойманный убийца рассказал, что вообще-то он выходил на связь с полицией ещё в 1984, но они ничего не смогли с этим поделать. Гэри отбывает пожизненное заключение.
Ян Брэди и Майра Хиндли
Серийные убийцы Ян Брэди и его подруга Майра Хиндли, которые вошли в историю как «болотные убийцы», жесточайшим образом убили, предварительно изнасиловав, пятерых детей и подростков. Все тела они спрятали на болотах, одно до сих пор не найдено. После поимки преступники старались свалить большую часть вины друг на друга. Майра говорила, что её постоянно склонял к убийствам Ян, который в свою очередь написал из-за решётки письмо журналистам:
Хиндли создала викторианскую мелодраму, в которой она изображает себя вынужденной совершать серийные убийства. Мы оба обычно носили револьверы. Если бы я плохо обращался с ней, она могла бы застрелить меня в любое время. Она сказала, что убивает, потому что любит меня. Теперь она утверждает, что делала это, потому что ненавидела меня — совершенно противоположные заявления. По своему характеру она по сути хамелеон, она принимает любой камуфляж и высказывает то, что, по ее мнению, хочет услышать человек. Она может убить как хладнокровно, так и в ярости.
Фразы маньяков бывают циничными, но многие из них меркнут в сравнении со строчкой из письма, которое Майра написала из тюрьмы своей матери. Дело было в том, что следователи хотели установить возраст собаки Майры Паппет посредством осмотра зубов, чтобы понять, когда именно она сфотографировалась с ним, когда он был щенком, на могиле одной из жертв. Собака не выдержала наркоза и умерла.
Моё сердце разбито на части. Едва ли что-то может причинить мне более ощутимую боль. Если мне хотели отомстить за убийства, то можно сказать, что они отомстили. Ведь какой-то кретин добрался до Паппет и сделал ему больно.
Ей было обидно, что её собачка умерла, но сама она сначала пытала, а потом убивала детей. Обоим преступникам дали пожизненные сроки. Майра умерла в 2002, а Ян — в 2017 году.
Новоорлеанский палач
Этот человек так и не был пойман. С 1918 по 1919 год неизвестный зарезал 6 и ранил 12 жертв. Потом убийства прекратились, и никто не знает виновного. Вот его анонимное послание, которое дополняет собой чудовищные и безумные письма серийных убийц:
Я очень люблю джазовую музыку, и я клянусь всеми дьяволами преисподней, что каждый человек, в доме которого играет джаз, будет в полной безопасности в тот момент, который я только что упомянул. Если у всех будет играть джаз, ну, тем лучше для вас, люди. Одно можно сказать наверняка, если кто-то не захочет слушать джаз в вечер вторника, то он получит топор.
Снайперы с кольцевой дороги
Джон Аллен Мухаммед и Ли Бойд Малво в 2002 году убили 17 человек. Всегда с большого расстояния и всегда одной пулей в одного человека. Их жертвы были случайными людьми, а целью — личное обогащение. Об этом они написали в письме, где требовали $10 миллионов в обмен на спокойствие, жизни и здоровье граждан. Вместе с письмом была короткая записка с пятью звёздами и текстом:
Для вас, мистер Полиция. Зовите меня Богом. Не подлежит распространению через прессу.
Всё это убийцы прикрепили к дереву близ места, где они расстреляли мужчину, который обедал со своей женой. Полицейским удалось выследить душегубов. Мухаммед получил смертный приговор, который привели в исполнение, а Малво — пожизненное. К счастью, письма преступников ограничились одним.
Деннис Райдер (BTK)
В период с 1974 по 1991 в Канзасе пропадали люди. Часть из них (10 человек) похитил Райдер. Сам себя этот человек называл аббревиатурой BTK — от английских слов «связать, пытать, убивать». Время в промежутках между жестокими убийствами душегуб посвящал семье, его знали как любящего мужа и отца. Однажды он решил отправить письмо полиции:
Я никогда не знаю, когда это чудовище проникнет в мой мозг. Но оно приходит, чтобы остаться там. Общество может быть благодарным за то, что для таких людей, как я, есть способы облегчиться, мечтая о жертвах, которых я буду пытать, которые будут моими. Это большая сложная игра, друг мой, где чудовище ведет счет жертвам, следит за ними, проверяет, как они ждут в темноте, ждут, ждут. Может быть, вам удастся остановить его. Мне не удаётся. Оно уже выбрало следующую жертву. Искренне Ваш, BТК.
Ещё Райдер был очень недоволен, что его убийства привлекают слишком мало внимания. Он писал:
Ну и сколько людей я должен ещё убить, чтобы обо мне стали писать на первых полосах газет, а новых убийств ждала целая нация?
Сейчас преступник отбывает 10 пожизненных сроков в Канзасе, так как там отменена смертная казнь.
Джек Потрошитель
В представлении сей гражданин не нуждается, он так и не был пойман. Обладал почти каллиграфическим почерком и вспарывал своим жертвам животы. Вот, что он писал полиции:
Следующее, что я сделаю, это отрежу уши леди и пошлю полицейским просто ради веселья, не так ли? Пусть это письмо побудет у вас, пока я не сделаю немного больше работы, а затем раздайте его хоть всем. Мой нож такой хороший и острый, что я хочу сразу же приступить к работе, как только появится шанс. Удачи. С уважением, Джек Потрошитель.
Зодиак
Этот маньяк был прославлен в фильмах и тоже не был пойман. Человек в 1960 годах нападал на влюблённые парочки в Сан-Франциско и убивал их быстро, хладнокровно и жестоко. Возможно, убийца до сих пор жив. В своё время от отправил прессе два зашифрованных послания. Одно удалось расшифровать супружеской паре школьных учителей. Второе никто не смог расшифровать до сих пор. Вот текст первого:
Мне нравится убивать людей, потому что это весело. Это гораздо веселее, чем убивать дичь в лесу, потому что человек — это самое опасное животное из всех. Убийство кого-либо даёт мне незабываемый и захватывающий опыт. Это даже лучше, чем отрываться с девчонкой. Но лучше всего то, что когда я умру, я буду возрожден в раю и все, кого я убил, будут моими рабами. Я не скажу вам своего имени, потому что вы попытаетесь меня остановить и можете помешать мне создавать армию моих рабов для загробной жизни. EBEORIETEMETHHPITI.
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