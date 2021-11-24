Как средневековые лекари исцеляли абсолютно все недуги

В Средние века клятва Гиппократа была актуальна как никогда.

Лекция по анатомии в Лондоне. Джон Банистер, 1580 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Практикующий врач Джон Традескант Младший позирует с покрытым мхом черепом. | Фото: atlasobscura.com.

Портрет доктора Парацельса. Квентин Массейс, XVI век. | Фото: commons.wikimedia.org.

Карл II принимал лекарство основе человеческого черепа. Геррит ван Хонтхорст, 1650 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Древнеегипетская мумия в саркофаге. Рисунок XVII века. | Фото: atlasobscura.com.

Французская аптека начала XVII века. | Фото: atlasobscura.com.