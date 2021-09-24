Как часто мы в детстве мечтали о взрослой жизни: о том, что будем делать, чего делать не будем и как вообще будем жить. Прошло время, наши представления о взрослой жизни, расставившей всё по своим местам, стремительно изменились.
Какая она — взрослая жизнь в представлении ребёнка и на самом деле? Совершенно разная!
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Комиксы о взрослой жизни
Как часто мы в детстве мечтали о взрослой жизни: о том, что будем делать, чего делать не будем и как вообще будем жить. Прошло время, наши представления о взрослой жизни, расставившей всё по своим местам, стремительно изменились.
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