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Комиксы о взрослой жизни

Как часто мы в детстве мечтали о взрослой жизни: о том, что будем делать, чего делать не будем и как вообще будем жить. Прошло время, наши представления о взрослой жизни, расставившей всё по своим местам, стремительно изменились.

Какая она — взрослая жизнь в представлении ребёнка и на самом деле? Совершенно разная!

Комиксы о взрослой жизни

Комиксы о взрослой жизни

Комиксы о взрослой жизни

Комиксы о взрослой жизни

Комиксы о взрослой жизни

Комиксы о взрослой жизни

Комиксы о взрослой жизни

Комиксы о взрослой жизни

Комиксы о взрослой жизни

Комиксы о взрослой жизни

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