Комиксы о взрослой жизни

Как часто мы в детстве мечтали о взрослой жизни: о том, что будем делать, чего делать не будем и как вообще будем жить. Прошло время, наши представления о взрослой жизни, расставившей всё по своим местам, стремительно изменились.



Какая она — взрослая жизнь в представлении ребёнка и на самом деле? Совершенно разная!











































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