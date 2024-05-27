Уход за чесноком для богатого урожая

Получить богатый урожай чеснока очень просто, если знать, какие удобрения использовать для ухода за посадками. Так, в конце мая — начале июня чеснок нуждается в подкормках, которые будут способствовать активному росту зеленой массы.
После того как зеленая масса нарастет, понадобятся удобрения, действие которых направлено на рост головки чеснока и развитие корневой системы.
Первое удобрение
В состав первого удобрения входят всего два ингредиента: нашатырный спирт и янтарная кислота.
Нашатырный спирт — богатый источник азота, который помогает активному развитию зеленной массы. Еще одно преимущество нашатырного спирта — его способность отпугивать от посадок бактерий и вредителей. Сделать удобрение еще более эффективным сможет добавление янтарной кислоты. Два этих вещества помогут чесноку легко адаптироваться к погодным условиям, повысят иммунитет растений, а также окажут положительное влияние на рост и развитие чеснока.
Необходимые ингредиенты:
вода — 10 л;
нашатырный спирт — 2 ст.л; янтарная кислота — 2 гр.
Просто смешайте все ингредиенты и полейте ими посадки.
Второе удобрение
В основе второго удобрения для чеснока лежит крахмал, который даст посадкам много питательных веществ для роста зеленой массы и корневой системы. Помимо крахмала для второй подкормки потребуются любые гуматы.
Необходимые ингредиенты:
вода — 10 л; крахмал — 2 ст.л
гуматы — использовать в соответствии с инструкцией на упаковке.
В период активного роста зеленой массы рекомендуется чередовать первое и второе удобрение.
Удобрение для роста головки чеснока
После того как чеснок нарастит зеленую массу, ему необходимо будет дать удобрения, которые будут способствовать активному росту головки, эти удобрения должны содержать калий и фосфор в большом количестве.
Необходимые ингредиенты:
вода — 10 л;
монокалий фосфат — 10 гр.
Как часто использовать: 1 раз в одну или в две недели. Используя связку из трех удобрений, получится без проблем получить отменный урожай чеснока.
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