Уход за чесноком для богатого урожая

Получить богатый урожай чеснока очень просто, если знать, какие удобрения использовать для ухода за посадками. Так, в конце мая — начале июня чеснок нуждается в подкормках, которые будут способствовать активному росту зеленой массы.

После того как зеленая масса нарастет, понадобятся удобрения, действие которых направлено на рост головки чеснока и развитие корневой системы.

Первое удобрение

Второе удобрение

Удобрение для роста головки чеснока

В состав первого удобрения входят всего два ингредиента: нашатырный спирт и янтарная кислота.Нашатырный спирт — богатый источник азота, который помогает активному развитию зеленной массы. Еще одно преимущество нашатырного спирта — его способность отпугивать от посадок бактерий и вредителей. Сделать удобрение еще более эффективным сможет добавление янтарной кислоты. Два этих вещества помогут чесноку легко адаптироваться к погодным условиям, повысят иммунитет растений, а также окажут положительное влияние на рост и развитие чеснока.вода — 10 л;нашатырный спирт — 2 ст.л; янтарная кислота — 2 гр.Просто смешайте все ингредиенты и полейте ими посадки.В основе второго удобрения для чеснока лежит крахмал, который даст посадкам много питательных веществ для роста зеленой массы и корневой системы. Помимо крахмала для второй подкормки потребуются любые гуматы.вода — 10 л; крахмал — 2 ст.лгуматы — использовать в соответствии с инструкцией на упаковке.В период активного роста зеленой массы рекомендуется чередовать первое и второе удобрение.После того как чеснок нарастит зеленую массу, ему необходимо будет дать удобрения, которые будут способствовать активному росту головки, эти удобрения должны содержать калий и фосфор в большом количестве.вода — 10 л;монокалий фосфат — 10 гр.Как часто использовать: 1 раз в одну или в две недели. Используя связку из трех удобрений, получится без проблем получить отменный урожай чеснока.