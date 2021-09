Любопытное о «Гарри Поттере»

20 лет назад вышла первая книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» . 1. Первая книга Роулинг могла не увидеть свет, если бы не восьмилетняя дочь основателя издательства Bloomsbury Найджела Ньютона (оно напечатало первый тираж «Гарри Поттера и философского камня». — Esquire). Прочитав первую главу романа, девочка потребовала продолжения.2. £1500 — такой аванс Роулинг получила от издательства.3. Первый тираж составил всего 500 экземпляров, причем 300 книг Bloomsbury бесплатно разослало по библиотекам.4. Американские издатели хотели выпустить книгу под названием «Гарри Поттер и школа магии» (Harry Potter and the School of Magic), чтобы привлечь больше читателей. Но Роулинг выступила против и настояла на заглавии «Гарри Поттер и волшебный камень» (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone; британская версия — Harry Potter and the Philosopher’s Stone).5. На обозначении имени писательницы с помощью инициалов настоял издатель, который считал, что женское имя на обложке может отпугнуть мальчиков. Так в имени Джоан Роулинг появилась буква K — она обознаечает имя ее бабушки по отцовской линии, Кэтлин.6. 26 июня 1997 года выход книги прошел незамеченным. The Guardian вспоминает, что волновало британцев в тот день: «В тот день люди больше интересовались выборами премьер-министра Ирландии Берти Ахерна (помните его?); все еще шли дискуссии о Cool Britannia (помните, что это такое?) и свеженького премьер-министра Тони Блэра (помните его?); все еще сходили с ума по Spice Girls (помните их?) и задавались вопросами о личной жизни принцессы Дианы».7. Слово «маггл», которым в волшебном мире Гарри Поттера обозначают людей, не обладающих магическими способностями, в 2002 году вошло в Оксфордский словарь.8. Благодаря Джоан Роулинг в мире появилась новая игра — квиддич.9. Книги о Гарри Поттере изданы общим тиражом в 450 млн копий . 10. С июня прошлого года Джоан Роулинг заработала $95 млн — она заняла третью строчку в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей мира Forbes, опередив Дрейка ($94 млн) и Криштиану Роналду ($93 млн).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)