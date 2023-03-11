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Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Эти невероятно красивые снимки заброшенных мест — работа отважного французского фотографа, который путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть великолепие разваливающихся зданий. Ромэн Вейон из Парижа ездил по Европе, Африке и Латинской Америке, чтобы снимать все, что покинули люди, начиная с развалин домов и списанных вагонов поездов и заканчивая заброшенными казино и пустыми тюрьмами.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

32-летний исследователь городской среды рассказал, что заброшенные места запали ему в душу еще в детстве, когда он играл в заброшенных зданиях в окрестностях домов своих бабушек и дедушек. «Я всегда любил ходить туда и пытался представить, какова их история и как люди там жили или работали. Со временем я решил попробовать запечатлеть дух и атмосферу вечности, которую там испытываешь, чтобы показать, как остановилось время и как разрушение и природа постепенно завладевают этими местами».

Фотографии Ромэна Вейона вошли в его первый альбом в твердой обложке под названием «Спроси у праха» (Ask the Dust). Фотограф надеется вскоре отправиться в путешествие по Азии, чтобы дополнить свою коллекцию снимков. Вейон не рассказывает, где именно находятся здания, которые он снимал, так как опасается, что их могут уничтожить вандалы.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Дом в Бельгии.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Заброшенное здание в Португалии.
Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Пыльный одноногий рояль в полуразрушенном здании в Польше.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Спальня разрушающегося дома во Франции.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Церковь с обвалившейся крышей в Румынии.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Усадьба в Италии.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Заброшенная церковь во Франции.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Заброшенный дом в Италии с удивительными фресками на стенах.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Поместье во Франции.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Гостиная с камином и с деревянными панелями на стенах в старинном доме в Шотландии.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Виноградник разросся и продолжает разрушать заброшенный дом во Франции.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Коляска, сундук и гардероб с зеркалами в заброшенном доме в Италии.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Амфитеатр в заброшенном доме-памятнике на вершине горы Бузлуджа в Болгарии.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Роскошная гостиная в итальянском поместье.

Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Заброшенный парник в Бельгии.

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