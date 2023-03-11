Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Эти невероятно красивые снимки заброшенных мест — работа отважного французского фотографа, который путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть великолепие разваливающихся зданий. Ромэн Вейон из Парижа ездил по Европе, Африке и Латинской Америке, чтобы снимать все, что покинули люди, начиная с развалин домов и списанных вагонов поездов и заканчивая заброшенными казино и пустыми тюрьмами.







32-летний исследователь городской среды рассказал, что заброшенные места запали ему в душу еще в детстве, когда он играл в заброшенных зданиях в окрестностях домов своих бабушек и дедушек. «Я всегда любил ходить туда и пытался представить, какова их история и как люди там жили или работали. Со временем я решил попробовать запечатлеть дух и атмосферу вечности, которую там испытываешь, чтобы показать, как остановилось время и как разрушение и природа постепенно завладевают этими местами».



Фотографии Ромэна Вейона вошли в его первый альбом в твердой обложке под названием «Спроси у праха» (Ask the Dust). Фотограф надеется вскоре отправиться в путешествие по Азии, чтобы дополнить свою коллекцию снимков. Вейон не рассказывает, где именно находятся здания, которые он снимал, так как опасается, что их могут уничтожить вандалы.







Дом в Бельгии.







Заброшенное здание в Португалии.





Пыльный одноногий рояль в полуразрушенном здании в Польше.







Спальня разрушающегося дома во Франции.







Церковь с обвалившейся крышей в Румынии.







Усадьба в Италии.







Заброшенная церковь во Франции.







Заброшенный дом в Италии с удивительными фресками на стенах.







Поместье во Франции.







Гостиная с камином и с деревянными панелями на стенах в старинном доме в Шотландии.







Виноградник разросся и продолжает разрушать заброшенный дом во Франции.







Коляска, сундук и гардероб с зеркалами в заброшенном доме в Италии.







Амфитеатр в заброшенном доме-памятнике на вершине горы Бузлуджа в Болгарии.







Роскошная гостиная в итальянском поместье.







Заброшенный парник в Бельгии.



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