10 правдивых фактов о жизни в средневековой Англии, о которых не пишут в учебниках

Ярмарка в Скарборо.

1. Мусор и фекалии

Люди сваливали мусор и фекалии перед своими домами.

2. Проблемы водостока

Во время дождей канализация выливалась на улицы.

3. «Целебная» моча

Врачи мочились на раны пациентов.

4. Купание и чума

Люди думали, что заболеют, если будут купаться.

5. Гульфик

«Выпуклая» мужская мода.

6. Грязные полы

Семьи спали на грязных полах.

7. Помет орла

Доктора вымазывали пометом орла рожениц.

8. Средневековый контрацептив

Выкидыши использовались в качестве контрацептива.

9. Вши

Все были заражены вшами.

10. Гниющая Темза

Река Темза была полна гниющего мяса.