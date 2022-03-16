10 правдивых фактов о жизни в средневековой Англии, о которых не пишут в учебниках

Ярмарка в Скарборо.
Романтикам, которые мечтают перенестись в прошлое и пожить в средневековой Англии, стоило бы прихватить с собой, как минимум, затычки для носа. Дело в том, что повседневный уклад жизни граждан средневекового Лондона был далек от требований санитарии. Современные фильмы и учебника, как правило замалчивают некоторые аспекты жизни в то время и по вполне очевидным причинам.
1. Мусор и фекалии
Люди сваливали мусор и фекалии перед своими домами.
Когда у обычной британской семьи переполнялись ночные вазы и мусорные ведра, и приходило время избавиться от их содержимого, люди должны были по закону каким-то образом собрать отходы своей жизнедеятельности и вывезти за пределы города. Но на самом деле никто не собирался тратить на это время – весь мусор сваливался прямо у входной двери.
Поэтому перед жилыми домами громоздились целые зловонные горы гниющих отходов и продуктов человеческой жизнедеятельности. Содержимое ночных горшков часто выплескивалось прямо из окон на головы прохожим. Никто даже не пытался запретить людям выбрасывать мусор на улицу до XIV века. Тогда король Эдуард II впервые в Англии ввел закон, запрещающий выбрасывать отходы на дороге. Но даже тогда его ожидания не оправдались.
«Вся грязь, скопившаяся перед домами, должна быть убрана в течение недели, - гласил закон. - а свиней запрещается выпускать на улицы». Но все это не возымело большого эффекта. Мусор продолжал скапливаться на улицах, а люди по сути испражнялись у себя перед порогом. Богатые люди носили пропитанные благовониями платочки у носа, когда они выходили на улицу. Так продолжалось до тех пор, пока король не начал нанимать специальных работников, чтобы те чистили города от грязи.
2. Проблемы водостока
Во время дождей канализация выливалась на улицы.
Несмотря на то, что во время Средневековья дороги и так пахли ужасно, но все было намного хуже после дождя. Улицы средневековой Англии по сути состояли из грязи и булыжников, а по их бокам были канавы, куда должна была стекать дождевая вода. Это был бы прекрасный дизайн, если бы люди не выбрасывали свой мусор где попало.
Люди средневековой Англии выбрасывали все подряд в канавы с дождевой водой. Те настолько забивались, что во время дождя были совершенно бесполезны. Забитые канавы переполнялись, а затем их все содержимое затапливало улицы. Когда небо прояснялось, дороги были покрыты влажным мусором, а фекалии медленно высыхали на солнце, «благоухая» на весь город.
3. «Целебная» моча
Врачи мочились на раны пациентов.
Если средневекового солдата ранили в бою, ему стоило ожидать крайне странного способа стерилизации раны врачами. Даже если кто-то просто порезался, врач, следуя рекомендациям личного хирурга короля, мочился на рану. Более того, свежая моча использовалась для лечения язв, ожогов, укусов и т. д. Это было очень неприятно, но действительно работало. Аммиак в моче может помочь предотвратить заражение, а в ситуациях, связанных с жизнью или смертью, это стоило многого.
Что интересно, не только британские врачи мочились на открытые раны. Одна из самых сумасшедших историй исходит от итальянского врача Леонардо Фиораванти, который использовал свою мочу, чтобы спасти жизнь солдата после того, как его нос был отрублен в бою. Фиораванти быстро поднял отрубленный нос человека с земли, стряхнул с него песок, помочился на него и пришил нос назад.
4. Купание и чума
Люди думали, что заболеют, если будут купаться.
На протяжении большей части средневековой эпохи люди на самом деле довольно часто купались. Они регулярно ходили в общественные бани и ухаживали за собой. Однако все это изменилось после Черной чумы. В хаосе, когда две трети мира умерли от страшной болезни, выжившее население Европы начало паниковать. Люди лихорадочно пытались найти хоть какие-либо причины заболевания, и обвинили в нем... купание.
Некоторые врачи заявили, что чума распространяется, потому что люди слишком часто моются. Они утверждали, что вода ослабляет тела людей и расширяет их поры, приводя к тому, что люди становятся более восприимчивыми к язвам и болезням. Поэтому людям рекомендовалось прекратить мыться вообще.
5. Гульфик
«Выпуклая» мужская мода.
Примерно в XIV веке у англичан появилась новое крайне странное увлечение. «Писком моды» в 1300-е годы был гульфик — мешочек из ткани, пришиваемый на пах. Мужчины носили в то время как можно более плотные и тонкие леггинсы, чтобы сделать выпуклость между ног настолько заметной, насколько это возможно. С течением времени мода стала еще более странной.
Вместо того, чтобы просто продемонстрировать то, чем их одарила природа, мужчины начали носить заколки на гульфиках, чтобы они выглядели как можно больше. Рыцари в XVI веку даже носили их во время битв. Их броня зачастую снабжалась массивным, преувеличенным металлическим наконечником между ног, у которого не было ни малейшей практической цели.
6. Грязные полы
Семьи спали на грязных полах.
Если человек не были богатым, то у него в доме не было пола. В большинстве домов в средневековой Англии под ногами было не что иное, как утрамбованная земля, покрытая камышами и травами. Земля и растения помогали поддержать тепло в доме, но это имело свою цену. В траву под ногами попадали кусочки пищи, где и оставались, приманивая в дома крыс и насекомых. И люди редко чистили все это, максимум подметали. При этом нижний слой дерна, где скапливался мусор, оставался нетронутым, часто на протяжении десятилетий.
Один путешественник из Голландии как-то пожаловался, что в английских домах на полу «можно найти мокроту от отхаркивания, рвоту, мочу собак и мужчин, отходы от производства эля, рыбьи кости и другие мерзости, которые не подлежат упоминанию». Это уже само по себе довольно отвратительно, но есть еще кое-что похуже. В таких домах не было кроватей, поэтому люди спали на полу, т. е. каждый день укладывались на несколько десятилетний слой рвоты, помета и гнилой пищи.
7. Помет орла
Доктора вымазывали пометом орла рожениц.
Роды никогда не были приятным процессом, но раньше они были намного хуже. В средние века у врачей действительно было мало идей о том, как сделать так, чтобы женшина на сносях не умерла. Единственное, что они умели делать довольно хорошо, это полагаться на божественное вмешательство. Монахи и акушерки сидели возле беременной женщины и молились, призывая ребенка появиться на свет «живым и не убив мать». В других случаях они полагались на магию.
Иногда они кормили женщин уксусом и сахаром, после чего обмазывали их навозом орла. После этого они просто молились о чуде. В аббатстве в Йоркшире постоянно хранился «священный пояс», который «позволял женщине выжить при родах». Даже когда жена Генриха III забеременела, король приказал монахам принести ему этот священный пояс. Но ничто из этого, похоже, не было надежным. По оценкам, каждый третий ребенок умирал до пяти лет, а около 20 процентов всех матерей умирали во время родов.
8. Средневековый контрацептив
Выкидыши использовались в качестве контрацептива.
В средневековой Англии существовали довольно странные противозачаточные средства. Женщины, нуждающиеся в контрацептивах или аборте, посещали знахарок, которые делали магические амулеты против беременности. Внутри такого амулета были два яичка ласки, детский зуб и отрубленный палец выкидыша. Они также продавали любовные зелья, состав которых был примерно такой же. Их любовные зелья содержали экстракты из «самых чистых и неиспорченных сущностей» - выкидышей.
9. Вши
Все были заражены вшами.
Возможно, не удивительно, что после всего этого выяснилось, что у людей во время Средневековья была большая проблема - вши. Довольно хорошо известно, что все в средневековой Англии со вшами и блохами боролись все: от богатых до бедных. Это было обыденное занятие - собираться со своими друзьями и семьей, чтобы собрать вши с тела друг друга.
Это особенно верно было для людей, которые много путешествовали. Сохранились письма некоторых крестоносцев, которые хвалили женщин-прачек, путешествующих с ними, заявляя, что они не только стирали их одежду, но и очень ловки ловили блох.
Проблема со временем только ухудшалась, и она не ограничивалась Англией. Англичанка-паломница по имени Марджери Кемпе с отвращением написала домой, что бедные люди в Германии проводят свои вечера, раздеваясь догола, садясь в круг и выбирая друг у друга вшей.
10. Гниющая Темза
Река Темза была полна гниющего мяса.
В Средние века это была обычная практика среди мясников: собирать все свое неиспользованное, гнилое мясо, собирать его, вытаскивать на мост и сбрасывать в реку. Выбрасывание гнилых частей животных в реку было настолько распространено, что один мост заслужил прозвище «Мясной мост», и это было самое отвратительное место во всей стране.
Мост славился тем, что был покрыт засохшей кровью и кусочками трупов животных, которые вываливались из тележек мясников. Только в 1369 году был принят закон, запрещающий это, но он не принес реальной пользы. Даже после того, как выбрасывать мясо в Темзу стало преступлением, люди жаловались на сильное загрязнение реки. Потребовалось почти 500 лет, чтобы в XIX веке люди перестали выбрасывать отходы в Темзу.
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