Как выглядят в наши дни 10 самых экстравагантных звезд начала 2000-х

Они яркие, дерзкие, вызывающие. Их внешний вид приводил бабушек с провинции в ступор, а поведение порой выходило за все допустимые границы морали. Но именно такой экстравагантный образ был необходим в нулевых после засилья набивших оскомину слащавых поп-звезд. Их безумные, веселые, фееричные выступления в те времена были мега-популярны у молодежи.
Витас
Витас
Старт карьеры Виталия Грачева, более известного под псевдонимом «Витас» начался в конце 2000 года. Его отличительной особенностью стал голос - певец исполнял произведения различных жанров фальцетом. Очень высокие ноты, которые легко брал Витас, объяснялись его продюсером банально - просто у юноши такое строение горла. Однако среди журналистов ходили слухи, что певец то ли кастрат, то ли и вовсе имеет рыбьи жабры.
Масла в огонь подливал популярный клип на песню «Опера №2», где речь идет о необычном юноше-ихтиандре, обитающем в заброшенном доме в наполненной водой ванне. Тем не менее Витас и сейчас продолжает гастролировать. Российскому рынку он предпочел более обширный китайский. В Шанхае даже установили статую в его честь, а клуб его фанатов в Поднебесной насчитывает более 1 миллиона поклонников.
Том и Билл Каулитц
Том и Билл Каулитц
Феноменальной популярности достигла группа Tokio Hotel в конце нулевых. Девочки-подростки просто визжали от восторга и обклеивали свои комнаты постерами с изображением талантливых братьев-близнецов Тома и Билла Каулитц. Когда бойз-бэнд объявили о грядущем концерте в России, их фанатки раскупили билеты в СК «Олимпийский» буквально за два часа. В моду вошли косые челки, как у Билла. Парни стали идолами эмо-субкультуры, которая как раз была популярна в середине нулевых среди подростков. В настоящее время близнецы продолжают записывать альбомы и гастролировать.
Шура
Шура
Отсутствие особых вокальных данных не стало помехой для популярности российского певца Шуры. Своей фишкой он избрал фривольный образ и отсутствие передних зубов, что делало его произношение невероятно шепелявым. Сейчас это кажется издевкой над зрителем, а в начале нулевых дефект внешности считался «изюминкой». Сейчас Шура исправился и вставил зубы.
Мэрилин Мэнсон
Мэрилин Мэнсон
Эпатаж начинается уже с имени: в псевдониме рокер собрал имена Мэрилин Монро и фамилию серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Логотип одноименной группы был выполнен в стилистике фильмов ужасов - капающим шрифтом. А для усиления эмоционального эффекта артисты из шоу устраивали настоящий аттракцион: со сцены в зрителей летели бутерброды с арахисовым маслом, парили распятые в клетках девушки, вовсю использовался огонь и обнаженные тела.
Сам же солист появлялся перед поклонниками в костюмах готического стиля, дополненными сумасшедшей прической и раскраской тела в стиле театра Кабуки. Как поговаривают, певец даже избавился от собственных зубов в пользу протезов из платины, что сделало его образ еще ужасней. Сейчас Мэнсон продолжает выступать, сниматься в кино и писать картины акварелью в жанре сюрреализма.
Линда
Линда
Необычный для россиян стиль песен, а также невероятная харизма и энергетика сделали из певицы мега-популярную звезду конца 90-х - начала 00-х. За свою карьеру певице удалось продать только в России более 5 миллионов экземпляров своих альбомов, а ее концерты собирали более 450 тысяч зрителей одновременно. Однако наибольший пик популярности певицы Линды приходится на время ее сотрудничество с продюсером и композитором Максом Фадеевым.
Впоследствии она уехала со своим возлюбленным, музыкантом и композитором Стефаносом Корколисом в Грецию. Как говорит звезда, там она тоже занималась любимым делом, однако по возвращении в Россию повторить былой успех так и не смогла.
Леди Гага
Леди Гага
Фантазии этой леди нет и предела. Все были в шоке, когда на главное мероприятие года в сфере музыки певица надела платье из настоящего мяса. Вот кто смог осуществить самые неординарные помыслы знаменитого Сальвадора Дали! А с помощью клипа к песне «Alejandro», выполненного в стиле готики, ряды ее поклонников пополнились новыми фанатами. При этом сексуальность и женский шарм певицы, а также отличное бизнес-чутье помогли ей занять четвертое место в списке 100 самых величайших женщин в музыке. И даже насекомое было названо в ее честь.
Верка Сердючка
Верка Сердючка
Вот кто смог покорить всех от мала до велика - под ее песни не только танцевали на сельских дискотеках, но и они звучали буквально на всех свадьбах и днях рождениях в то время. При этом, казалось бы, мало кого можно было удивить трюком с переодеванием мужчины в женщину.
Однако Андрей Данилко профессионально смог создать образ зрелой женщины-проводницы, мечтающей в возрасте «немного за тридцать» о своем принце. Этот проект принес создателю баснословную прибыль. При этом и зарубежные зрители смогли проникнуться энергетикой Верки Сердючки - на «Евровидении-2007» песня в ее исполнении принесла второе место в Украине. Сейчас Андрей Данилко также периодически использует образ народной любимицы, при этом четко разделяя, где шоу, а где реальная жизнь.
Сергей Зверев
Сергей Зверев
В эпоху нулевых кто только не пробовал себя в российском шоу-бизнесе. Вот и парикмахер из поселка Култук Сергей Зверев смог пробиться на эстраду. Он сделал ставку на близкое знакомство с Примадонной и многочисленные пластические операции. В итоге получился женщиноподобный образ юноши в ярких одеждах, который к тому же пытался петь.
Как признался в одном из интервью шоумен, во время первого концертного тура ему пришлось исполнять песню «Алла» до 13 раз - все дело в том, что других песен попросту не было. Сейчас именитый стилист стал более сдержан в выборе одежды и уже не стремится повторить вокальный эксперимент.
Бьорк
Бьорк
До восхода звезды Леди Гаги главной в поп-музыке экстравагантной женщиной была исландка Бьорк. Ее музыку невозможно спутать ни с какой другой - настолько она самобытна. А наряды звезды до сих пор являются иконой сценических костюмов: например, платье-лебедь, в котором певица появилась на вручении премии «Оскар». Один из журналистов отозвался о Бьорк как об исполнительнице, которая «учит нас храбрости быть самими собой». А другой критик отозвался о ней как о «самом важном и дальновидном музыканте своего поколения».
Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн
Если говорить об ассоциациях, то для многих главными символами Германии в современном мире стали пивной фестиваль и группа Rammstein, лидером которой является Тилль Линдеманн. В эпоху нулевых этот коллектив прославился брутальной музыкой и пиротехническими шоу. Сейчас вокалист и автор песен продолжает работу - недавно вышел седьмой альбом группы.
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